Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай
Президент хочет, чтобы НАТО предоставило Украине перечень необходимых для вступления в Альянс реформ, Арахамия готов учиться у Пекина управлению государством, стрельба с ранеными на Голосеево, - главные новости Украины 7 июля.
Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, в НАТО отвечают, что "это так не работает"
"Мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский.
"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии", - ответил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.
Арахамия хвалит Китай
Похвалу в адрес Поднебесной глава фракции СН расточал в интервью китайским СМИ.
"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства", - пишет китайское государственное агентство "Синьхуа".
Стрельба на Голосеево в Киеве
в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Полицейскому пытаются спасти раздробленную руку.
Женщин-военнослужащих избавят от каблуков
Министр обороны Андрей Таран заявил, что министерство разработало новый образец женской парадной обуви. Это туфли на низком каблуке и со шнуровкой.
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Мужчины смогут уходить в отпуск по уходу за ребенком на 14 дней. Декрет положен отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но живет с ней. Также на отпуск могут претендовать другие родственники, которые ухаживают за ребенком. Использовать отпуск нужно, пока малышу не исполнилось 3,5 месяца.
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Пока всьо.
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw
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Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії. >>
http://ibigdan.com/2021/07/07/kitajskaya-lovushka/
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
В этом твите есть только одна достойная внимания информация- полными темпами идет китаизация Украины. Украинскую землю китайцы тоже будут скупать наравне с евреями,россиянами,индусами и т.д.
"Служение народу" по образцу коммунистов Китая.
Это то, чем восторгается Арахамия и говорит, что это "общее" у китайских коммунистов и партии Зеленского. Ну ну...
Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.
Об этом сообщило издание «https://www.rbc.ua/rus/news/eto-rabotaet-nato-otvetili-zelenskomu-perechne-1625670056.html РБК-Украина ».
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…
Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», - сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», - сказал Зеленский.
Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.
«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО.
Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом», - заявил Зеленский.
Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
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Как видим, Зеленский продолжает использовать ранее принятую тактику - «прикидываться шлангом». Как будто он не понимает, чего хочет от украинской власти Запад и, в частности, НАТО.
Ну и получает от западных руководителей ответы, которых якобы (как он старательно делает вид) не понимает:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5.html Зеленскому популярно объяснили, почему Украина до сих пор не в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Байден сказал Зеленскому, почему Украина до сих пор не в НАТО, но Вова не расслышал
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3.html Снова нарвался. Кандидаты в канцлеры Германии ответили Зеленскому насчет Украины в ЕС и НАТО
Вова, смени уже пластинку! А то на Западе уже скоро перестанут даже отвечать…