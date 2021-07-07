Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай

Президент хочет, чтобы НАТО предоставило Украине перечень необходимых для вступления в Альянс реформ, Арахамия готов учиться у Пекина управлению государством, стрельба с ранеными на Голосеево, - главные новости Украины 7 июля.

Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, в НАТО отвечают, что "это так не работает"

"Мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии", - ответил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Арахамия хвалит Китай

Похвалу в адрес Поднебесной глава фракции СН расточал в интервью китайским СМИ.

"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства", - пишет китайское государственное агентство "Синьхуа".

Стрельба на Голосеево в Киеве

в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Полицейскому пытаются спасти раздробленную руку.

Женщин-военнослужащих избавят от каблуков

Министр обороны Андрей Таран заявил, что министерство разработало новый образец женской парадной обуви. Это туфли на низком каблуке и со шнуровкой.

Кабмин утвердил порядок декрета для отцов

Мужчины смогут уходить в отпуск по уходу за ребенком на 14 дней. Декрет положен отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но живет с ней. Также на отпуск могут претендовать другие родственники, которые ухаживают за ребенком. Использовать отпуск нужно, пока малышу не исполнилось 3,5 месяца.

Украина купит ледокол

Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.