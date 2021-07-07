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Новости
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Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай

Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай

Президент хочет, чтобы НАТО предоставило Украине перечень необходимых для вступления в Альянс реформ, Арахамия готов учиться у Пекина управлению государством, стрельба с ранеными на Голосеево, - главные новости Украины 7 июля.

Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, в НАТО отвечают, что "это так не работает"

"Мы бы хотели получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу нашей интеграции с Альянсом", - заявил Зеленский.

"Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии", - ответил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Арахамия хвалит Китай

Похвалу в адрес Поднебесной глава фракции СН расточал в интервью китайским СМИ.

"Правящая партия Украины "Слуга народа" считает КНР важным стратегическим партнером страны и намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая /КПК/ в управлении экономикой и построении государства", - пишет китайское государственное агентство "Синьхуа".

Стрельба на Голосеево в Киеве

в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали. Полицейскому пытаются спасти раздробленную руку.

Женщин-военнослужащих избавят от каблуков

Министр обороны Андрей Таран заявил, что министерство разработало новый образец женской парадной обуви. Это туфли на низком каблуке и со шнуровкой.

Кабмин утвердил порядок декрета для отцов

Мужчины смогут уходить в отпуск по уходу за ребенком на 14 дней. Декрет положен отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но живет с ней. Также на отпуск могут претендовать другие родственники, которые ухаживают за ребенком. Использовать отпуск нужно, пока малышу не исполнилось 3,5 месяца.

Украина купит ледокол

Правительство выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) Китай (2991) парад (640) стрельба (3256) членство в НАТО (1515) декрет (27) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+7
Арахамию нужно срочно отправить в Китай, чтобы его там расстреляли без суда и следствия. Раз он так это любит.
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07.07.2021 22:09
+5
записуй першу реформу, - Перестать красти.
І другу записуй - Перестать брехати.
Пока всьо.
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07.07.2021 22:10
+5
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4827
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07.07.2021 22:12
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Арахамию нужно срочно отправить в Китай, чтобы его там расстреляли без суда и следствия. Раз он так это любит.
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07.07.2021 22:09 Ответить
К небеням ,разом з усією зеленою пліснявою !!!)))
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07.07.2021 22:14 Ответить
Это игра в плохого и хорошего полицейского. Один идет в НАТО ,другой к Китаю. На западе такую игру давно схавали и высрали.
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08.07.2021 06:58 Ответить
записуй першу реформу, - Перестать красти.
І другу записуй - Перестать брехати.
Пока всьо.
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07.07.2021 22:10 Ответить
Достатньо буде судової та антікорупційної !!!)))
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07.07.2021 22:12 Ответить
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4827
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07.07.2021 22:12 Ответить
Мальчиш-Кибальчиш !!!)))
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07.07.2021 22:14 Ответить
****.....
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07.07.2021 22:14 Ответить
Вже є і китайські боти......



Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 3229
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07.07.2021 22:18 Ответить
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 9454
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07.07.2021 22:19 Ответить
Справа не в переліку реформ. Справа в тому чи може нам довіряти НАТО після зливу САМИМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ спецоперації з вагнерівцями. Зеля робить все щоб відштовхнути нас від НАТО. Він ворог. "По справах їхніх впізнаєте їх."
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07.07.2021 22:25 Ответить
"ПАчему ми не в НАТО?"
Концлагерь "Изоляция": как прокурорские "слуги народа" пособничают России
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw
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07.07.2021 22:28 Ответить
Зеленский хочет от НАТО перечень реформ , Арахамия хвалит Китай .
Главные новости 7 июля: Зеленский хочет от НАТО перечень реформ, Арахамия хвалит Китай - Цензор.НЕТ 4899 .
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07.07.2021 22:29 Ответить
Ара пустий як дзвін. Патякає шопопало, вітер носить.
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07.07.2021 22:33 Ответить
<< Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу? Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії. >>
http://ibigdan.com/2021/07/07/kitajskaya-lovushka/
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07.07.2021 22:34 Ответить
Ви що небачите що ЗЕвлада робить все щоб від нас відвернулися як НАТО так і ЕС.
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07.07.2021 22:55 Ответить
Дійство зеленого лялькового балагана відбувається за сценарієм та режисурою кремлівських ляльководів !!! Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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07.07.2021 23:02 Ответить
Так в НАТО уже сказали - никакого переченя нет, это политика. В НАТО не хотят Голобородьку
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07.07.2021 22:43 Ответить
Арахамия - Китай придёт, порядок наведёт. Может с переименований в Нью-Йорк поторопились??
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07.07.2021 23:00 Ответить
Арахмания как и команда ЗЕ прекрасно знают что заигрывание с Китаем Украину отдаляет как от ЕС так и от НАТО и они делают для этого все,особенно участились их такие высеры после входа флота НАТО в Черное море а это уже прямо указывает на то что управляет ими *****.
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07.07.2021 23:18 Ответить
Так Голобородька пытался шантажировать США вопросом вступления в НАТО. И уверен что тут кремлевские не при чём им самим не очень в тему сближение Китая и Украины. Думаю это тупой шантаж Европы так как уже никто не скрывает что для США главный соперник это Китай и даже США пытаются перетянуть на свою сторону рашку .... вот умные советники Голобородьки и насоветовали
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07.07.2021 23:32 Ответить
каждый день эта цирковая труппа у власти крутит такие кренделя готова все сдать продать ко всем претензии а в глазах один только вопрос дайте денежек мы Вам все продадим размышления на уровнен детсада после всего как к нам будут относиться в мире с кем разговаривать и вести дела про ПИ,14
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07.07.2021 23:10 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


В этом твите есть только одна достойная внимания информация- полными темпами идет китаизация Украины. Украинскую землю китайцы тоже будут скупать наравне с евреями,россиянами,индусами и т.д.
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07.07.2021 23:23 Ответить
Китай выдает только связанные кредиты , а не реальные деньги . Это значит что под условную китайскую сумму вы будете должны купить товары и услуги в Китае у китайских фирм , продать это в Украине и вернуть Китаю живые деньги . Коротко говоря вас просто отымеют , как китайских рабов . Китаезы выигрывают вдвойне , практически ничего не теряя , а вы садитесь в долговую яму .
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07.07.2021 23:34 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZU63UolOKi64v8JweTRyCg4H6S1Lm8Ki9RXW_bRQYf65pCxxfOuevFY1BgVdHW3ithrIRmMkCLLIJBWnQFo_PoyKqa7yAU8QiW5S9k5P2OSGRT19CN5Q4NZJe9eQCNMGZE&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

"Служение народу" по образцу коммунистов Китая.

Это то, чем восторгается Арахамия и говорит, что это "общее" у китайских коммунистов и партии Зеленского. Ну ну...Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 2967
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07.07.2021 23:38 Ответить
стесняюсь спросить... А у него есть справка от психиатра?
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08.07.2021 02:39 Ответить
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 6099
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08.07.2021 08:51 Ответить
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 3695
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08.07.2021 08:54 Ответить
«Это так не работает». В НАТО ответили тупенькому Зеленскому насчет перечня реформ 8 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82.html#comments Комментарии: 3
Головні новини 7 липня: Зеленський хоче від НАТО перелік реформ, Арахамія хвалить Китай - Цензор.НЕТ 8098Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставить конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона для гарантированного членства в НАТО.
Об этом сообщило издание «https://www.rbc.ua/rus/news/eto-rabotaet-nato-otvetili-zelenskomu-perechne-1625670056.html РБК-Украина ».
«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство - потому что это политические решения, это не чисто технические критерии…
Я не говорю, что нет связи между реформами и политическим решением - конечно, они связаны. Но лишь выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», - сказал Аппатурай.
Спецпредставитель добавил, что не только Украина должна быть готова к вступлению в НАТО, но и Альянс должен быть готов к расширению.
Накануне Зеленский заявил, что необходимо закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политическое решение о будущем членстве Украины в НАТО. По его словам, наше государство хочет получить четкий перечень реформ, необходимых для интеграции.
«Через 13 лет после Бухарестского саммита нато следует закончить период неопределенности и начать воплощать в жизнь подтверждение политического решения о будущем членстве Украины в НАТО», - сказал Зеленский.
Он отметил, что ключ к положительным решениям наших евроатлантических стремлений это прежде всего успех украинских реформ.
«Мы будем и впредь делать все, чтобы ускорить темп реформ в Украине, в том числе в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой Украина-НАТО.
Но уже сегодня мы бы хотели получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу - к интеграции с альянсом», - заявил Зеленский.
Он пояснил, что Украина хочет иметь согласованные с альянсом критерии, конкретные маркеры, по которым в дальнейшем будет оценивать успешность реформ и готовность к членству.
***
Как видим, Зеленский продолжает использовать ранее принятую тактику - «прикидываться шлангом». Как будто он не понимает, чего хочет от украинской власти Запад и, в частности, НАТО.
Ну и получает от западных руководителей ответы, которых якобы (как он старательно делает вид) не понимает:
- https://www.economics-prorok.com/2021/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5.html Зеленскому популярно объяснили, почему Украина до сих пор не в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Байден сказал Зеленскому, почему Украина до сих пор не в НАТО, но Вова не расслышал
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3.html Снова нарвался. Кандидаты в канцлеры Германии ответили Зеленскому насчет Украины в ЕС и НАТО

Вова, смени уже пластинку! А то на Западе уже скоро перестанут даже отвечать…
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08.07.2021 09:43 Ответить
 
 