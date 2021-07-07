ПЦУ выиграла в суде большинство исков из-за присоединения религиозных общин УПЦ МП, - Епифаний

Процесс присоединения религиозных общин к ПЦУ приостановлен, потому что происходит борьба в юридическом поле.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот процесс по определенным причинам приостановлен. Сейчас происходит борьба в юридическом поле по каждой общине, которая присоединилась, а их около 700. Сейчас мы защищаемся в правовом поле. Практически все судебные иски, которые есть со стороны Московского патриархата, ими проиграны. Мы выиграли, потому что на нашей стороне правда. Мы ее отстаиваем и хотим, чтобы все происходило в соответствии с украинским законодательством", - отметил митрополит Епифаний.

По его словам, сейчас в ПЦУ ожидают новый виток в процессе присоединения общин, потому что многие из них ждут для этого подходящего момента.

"Сейчас есть общины, которые постепенно присоединяются, но не афишируют это. Они принимают решение, подают на регистрацию, но боятся противодействия. К сожалению, есть те силы, которые противодействуют, показывают картинку для внешнего мира, что в Украине вот происходит захват храмов, а этого на самом деле нет. Наша позиция четкая и понятная - мы хотим, чтобы все происходило мирно, спокойно и добровольно и только в правовом поле.

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Есть много общин, которые общаясь со мной, говорят, что готовы уже, но если просто сменить вывеску. Они понимают, что будет борьба, будет противодействие со стороны пророссийских сил в Украине, искусственно будут завезены люди, устроены драки. Поэтому мы не имеем желания открывать в Украине еще один религиозный фронт. Нам достаточно той борьбы, которая есть на востоке Украины, и противовирусной борьбы с опасной болезнью", - отметил Епифаний.

По его убеждению, религиозный фронт только ослабит Украинское государство, а этого ПЦУ не желает.

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