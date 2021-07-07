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ПЦУ выиграла в суде большинство исков из-за присоединения религиозных общин УПЦ МП, - Епифаний

ПЦУ выиграла в суде большинство исков из-за присоединения религиозных общин УПЦ МП, - Епифаний

Процесс присоединения религиозных общин к ПЦУ приостановлен, потому что происходит борьба в юридическом поле.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот процесс по определенным причинам приостановлен. Сейчас происходит борьба в юридическом поле по каждой общине, которая присоединилась, а их около 700. Сейчас мы защищаемся в правовом поле. Практически все судебные иски, которые есть со стороны Московского патриархата, ими проиграны. Мы выиграли, потому что на нашей стороне правда. Мы ее отстаиваем и хотим, чтобы все происходило в соответствии с украинским законодательством", - отметил митрополит Епифаний.

По его словам, сейчас в ПЦУ ожидают новый виток в процессе присоединения общин, потому что многие из них ждут для этого подходящего момента.

"Сейчас есть общины, которые постепенно присоединяются, но не афишируют это. Они принимают решение, подают на регистрацию, но боятся противодействия. К сожалению, есть те силы, которые противодействуют, показывают картинку для внешнего мира, что в Украине вот происходит захват храмов, а этого на самом деле нет. Наша позиция четкая и понятная - мы хотим, чтобы все происходило мирно, спокойно и добровольно и только в правовом поле.

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Есть много общин, которые общаясь со мной, говорят, что готовы уже, но если просто сменить вывеску. Они понимают, что будет борьба, будет противодействие со стороны пророссийских сил в Украине, искусственно будут завезены люди, устроены драки. Поэтому мы не имеем желания открывать в Украине еще один религиозный фронт. Нам достаточно той борьбы, которая есть на востоке Украины, и противовирусной борьбы с опасной болезнью", - отметил Епифаний.

По его убеждению, религиозный фронт только ослабит Украинское государство, а этого ПЦУ не желает.

Также смотрите: Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

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УПЦ МП (1561) церковь (1324) Епифаний (347) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+15
Московский патриархат это подразделение ФСБ срассеи. А хороший рабсиянин только мертвый рабсиянин.
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07.07.2021 22:41
+11
Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти ,цю філію ФСБ-КГБ в Україні !!!)))
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07.07.2021 22:19
+10
Дуже зважена і державницька позиція митрополита Епифанія! Віримо, що прийде час, коли в Україні буде одна православна церква - ПЦУ.
Дуже шкода, що такої виваженості і розуміння складності цьогодення недостає нашим політикам , яким власні амбіції застилають очі і лишають розуму.
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07.07.2021 22:28
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Нах..,за порєбрік цей розплідник кремлівської гидоти ,цю філію ФСБ-КГБ в Україні !!!)))
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07.07.2021 22:19 Ответить
Що за хрєнь московітська !!!Це що з мтодички "Русского мира" ???)))
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07.07.2021 22:25 Ответить
Стули пельку ,тампакс московський !!)))
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07.07.2021 22:29 Ответить
Міжконфесійна боротьба ,це найважливіший елемент гібридної війни !!))))
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07.07.2021 22:21 Ответить
Московский патриархат это подразделение ФСБ срассеи. А хороший рабсиянин только мертвый рабсиянин.
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07.07.2021 22:41 Ответить
Гарна новина.
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07.07.2021 22:26 Ответить
То так,але на жаль дуже важко та повільно справа рухається !!)))
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07.07.2021 22:28 Ответить
А де ти бачив щоб світогляд дорослої людини, вихованої у поклонінні кацапській зверхності, помінявся за нетривалий строк? Ти вислів протопопа Аввакума чув? - "Бог не в брёвнах а в рёбрах!" (Тобто не в стінах храму, а в самій людині)
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08.07.2021 05:05 Ответить
Дуже зважена і державницька позиція митрополита Епифанія! Віримо, що прийде час, коли в Україні буде одна православна церква - ПЦУ.
Дуже шкода, що такої виваженості і розуміння складності цьогодення недостає нашим політикам , яким власні амбіції застилають очі і лишають розуму.
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07.07.2021 22:28 Ответить
Якщо не розумієшься на питанні,то краще промовчи,за розумного зійдеш !!!)))
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07.07.2021 22:58 Ответить
Жаль мені тебе , москалику! Але то є природній процес- подалі від вас, як від розплідника чуми.
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07.07.2021 22:58 Ответить
Нада шоп по закону висела вывеска "мардовский пархат мардовских людоедов, членам черти делают скидку прямо в кател".
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07.07.2021 22:52 Ответить
Стесняюсь спросить, а в каком суде? В Страшном суде?
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07.07.2021 23:00 Ответить
Не сдерживай себя, стесняйся дальше, молча.
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08.07.2021 03:58 Ответить
Как показала практика за 30-ть сребреников можно купить только Акелдаму.
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08.07.2021 07:14 Ответить
Московський патріархат пропагує "русський мір" і щомісяця вивозить з України до Гундяєва 300 мільйоні баксів... Це бізнес. Ворожий бізнес і до такого потрібно ставитись жорстко - храми забирати а попів інтернувати за поребрик.
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08.07.2021 03:28 Ответить
гнать надо кацапских раскольников, чтобы и ддуху здесь в Украине их не было...
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08.07.2021 06:06 Ответить
Головні борці за московську церкву в Україні - Голобородько, Єрмак, Разумков, Новінський,татаров, "слуги наріду", ОПЗЖ, Усік, Ломаченеко, Гвоздік та інша шушера, яка тимчасово проживає на українській землі і не являються українцями - або манкрути, малороси, чи москалі.
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08.07.2021 08:55 Ответить
 
 