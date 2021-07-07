Польская прокуратура обвиняет экс-главу "Укравтодора" Новака в получении 315 тыс. евро взяток за строительство дорог в Украине

Окружная прокуратура в Варшаве выдвинула дополнительные обвинения экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Ему инкриминируют получение взяток на сумму 315 тыс. евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

"Сегодня прокурор огласил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора".

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Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Напомним, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".

В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.