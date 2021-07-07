Польская прокуратура обвиняет экс-главу "Укравтодора" Новака в получении 315 тыс. евро взяток за строительство дорог в Украине
Окружная прокуратура в Варшаве выдвинула дополнительные обвинения экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Ему инкриминируют получение взяток на сумму 315 тыс. евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
"Сегодня прокурор огласил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.
Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора".
Новак отверг обвинения и отказался давать показания.
Напомним, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".
В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
другое дело , шо опэгисты своих детей пристоили в ментосбупрокурорский мусарник, но то такэ
А чому так не сталося можна лише здогадуватися.
из варягов...
https://censor.net/ru/news/3056845/nam_v_strane_haltura_ne_nujna_groyisman_o_programme_stroitelstva_dorog_na_20182022_gody
ворюги космического масштаба
миссия невыполнима
А что предложил бы ты?
типа Ленина, Троцкого, Сталина и много других и бабки нем. и не только ген штаба(план маршалла) в окт.17
не дек.17
не 14
не 05
Тут у самому слові "Укравтодор" закладено "украв".🤔
а укравЛ- це у Вас кацапiзм.)
Vous comprenez?
Vous comprenez? Чи не доходить?
2. За 2 роки команда Зе нічого не доказала. Нє ?
І буде користь.
Так чому не вступаєш до компартії - Она не соответствуют моим требованиям.
А чим тоді займаються українські слідчі органи та судді, які отримують зарплату не меншу, якщо не більшу, ніж судді в Польщі?
Соромно!