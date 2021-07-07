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Польская прокуратура обвиняет экс-главу "Укравтодора" Новака в получении 315 тыс. евро взяток за строительство дорог в Украине

Польская прокуратура обвиняет экс-главу

Окружная прокуратура в Варшаве выдвинула дополнительные обвинения экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку. Ему инкриминируют получение взяток на сумму 315 тыс. евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

"Сегодня прокурор огласил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщила представитель окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Она добавила, что обвинение касается периода, когда Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало украинку по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Новак отверг обвинения и отказался давать показания.

Напомним, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".

В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

Автор: 

взятка (6166) Польша (8431) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+12
Это какой-то сюрреализм бывшего министра Украины судят за взятки в Польше, а Украине судов нет?
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07.07.2021 22:27
+12
Порошенко конечно же такой информации не имел.
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07.07.2021 22:31
+9
в Украине суды коррумпированы и в Украине нету законов! Все суды, полиция, СБУ, прокуратура, вся власть и так далее - это все коррумпировано и это все под организованной преступностью. Еще с 90-х бандиты захватили всю страну и поделили ее и вся власть в стране и все органы и все предприятия и все ресурсы Украины принадлежат организованной преступности! Как в фильме про мафию, что бандиты покупают власть и полицию и т.д. Только в Украине так на самом деле и еще хуже все во много раз!
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07.07.2021 22:51
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Это какой-то сюрреализм бывшего министра Украины судят за взятки в Польше, а Украине судов нет?
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07.07.2021 22:27 Ответить
Это разве новость.
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07.07.2021 22:32 Ответить
Украинским судьям стыдно судить за то, чем сами занимаются каждый день, совесть ещё не потеряли...
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07.07.2021 22:34 Ответить
в Украине суды коррумпированы и в Украине нету законов! Все суды, полиция, СБУ, прокуратура, вся власть и так далее - это все коррумпировано и это все под организованной преступностью. Еще с 90-х бандиты захватили всю страну и поделили ее и вся власть в стране и все органы и все предприятия и все ресурсы Украины принадлежат организованной преступности! Как в фильме про мафию, что бандиты покупают власть и полицию и т.д. Только в Украине так на самом деле и еще хуже все во много раз!
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07.07.2021 22:51 Ответить
маразм, опг это шестерки чинуш ментовскосбушнопрокурорских

другое дело , шо опэгисты своих детей пристоили в ментосбупрокурорский мусарник, но то такэ
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08.07.2021 10:11 Ответить
Может для начала внимательно перечитать статью? Новак не был "министром Украины".
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08.07.2021 07:41 Ответить
Вот идея. нужно юрисдикция сша или германи. и эстрадировать упырей туда. как наркобаронов. а там пожизненное давить. пару уедет. другие поймут.
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08.07.2021 10:23 Ответить
Тот случай, когда прочитал пол-заголовка статьи и уже строчишь комментарий.
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08.07.2021 12:51 Ответить
Порошенко конечно же такой информации не имел.
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07.07.2021 22:31 Ответить
та звідки ж він міг знати ..? ...............
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07.07.2021 22:38 Ответить
не не не.... даже не думайте
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07.07.2021 23:48 Ответить
А что Порошенко в то время был судьей (занимал такую должность), не знал, а может он тогда на пол ставки пахал в прокуратуре которая должна расследовать такие дела, вы реально не умные или все же прикидываетесь?
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08.07.2021 07:29 Ответить
Для того щоб український суд розглядав, потрібно було щоб керована кумом Порошенка прокуратура оголосила Новаку підозру!
А чому так не сталося можна лише здогадуватися.
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08.07.2021 08:47 Ответить
в то время в генпрокуратуре был популярен хит Г.Лепса " я уеду жить в Лондон"
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08.07.2021 09:06 Ответить
Ему некогда было. Он занимался "Армія, Мова, Віра"
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08.07.2021 09:46 Ответить
"заграница нам поможет"
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07.07.2021 22:34 Ответить
вот!!! нужно вообще весь кабмин включая премъера с замами и даже вицепремъера набирать
из варягов...
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07.07.2021 23:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3056845/nam_v_strane_haltura_ne_nujna_groyisman_o_programme_stroitelstva_dorog_na_20182022_gody
https://censor.net/ru/news/3056845/nam_v_strane_haltura_ne_nujna_groyisman_o_programme_stroitelstva_dorog_na_20182022_gody
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07.07.2021 22:36 Ответить
Представляю в каких сейчас масштабах деньги воруют.
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07.07.2021 22:57 Ответить
вагонными нормами
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07.07.2021 23:51 Ответить
З впевненістю можна сказати, шо як при президенстві Порошенко так і при президенстві Зеленського не варто очікувати таких новин. В цьому питанні ці двоє один одного варті. Для них боротьба та зміни у суддівській системі не в приоритеті. Більше того, я вважаю що жоден з діючих політичних лідерів не спроможний шось змінити. Потрібна нова, геть інша політична сила яка не пов'язана з суддівською мафією, яка буде згуртована та об'єднана бажанням змінити існуючу систему.
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07.07.2021 23:37 Ответить
ещё с больщей уверенностью можно сказать что начиная с ракетчика нашей страной рулят
ворюги космического масштаба
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07.07.2021 23:53 Ответить
Хто винуватий - ясно, але "що робити"?
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08.07.2021 09:14 Ответить
Менять президентов. Увы, но "истинный реформатор" - это лотерея чистейшей воды. Когда-нибудь и нам попадется свой Ли Куан Ю или тот же Саакашвили.
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08.07.2021 09:49 Ответить
искать методом тыка в годовалой бочке соленых огурцов, один-парочку свежих
миссия невыполнима
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08.07.2021 10:17 Ответить
Я основывался на мировом опыте успешных реформаторов (откуда и как они появились). Нигде не нашел ситуацию, когда избиратель был уверен, что "именно этот кандидат реформирует нашу страну и сделает ее передовой", проголосовал за него и этот человек действительно реформировал страну и сделал ее передовой.
А что предложил бы ты?
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08.07.2021 10:27 Ответить
я за ФРГ, Южную Корею, план Маршалла ну вы поняли
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08.07.2021 11:41 Ответить
ФРГ - Людвиг Эрхард, Южная Корея - Пак Чон Хи. Реформы - это личности, план Маршала не более чем инструмент реформ.
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08.07.2021 12:04 Ответить
звезды должны сойтись - личность/и и высшие силы
типа Ленина, Троцкого, Сталина и много других и бабки нем. и не только ген штаба(план маршалла) в окт.17
не дек.17
не 14
не 05
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08.07.2021 12:27 Ответить
Не факт - суд буде тягнутися 3 роки і в кінці виявиться невинуватий
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08.07.2021 09:53 Ответить
І що?
Тут у самому слові "Укравтодор" закладено "украв".🤔
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07.07.2021 23:42 Ответить
УКРАВтодор, УКРАВславомир, УКРАВолодимир
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08.07.2021 10:08 Ответить
погано знаєте мову... вiрно вкрав.
а укравЛ- це у Вас кацапiзм.)
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08.07.2021 12:50 Ответить
👍
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08.07.2021 15:03 Ответить
Судебную систему в Украине невозможно реформировать в принципе. Нельзя оживить явный труп. Необходимо создавать ее с нуля. Так была создана полиция в Грузии.
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08.07.2021 00:08 Ответить
Я это все время говорю!Ничего нельзя реформировать! Если коррупция в каких то органах 10-15% то еще можно проводить реформы , а у нас 80-90%! Какие реформы! Только создание новых органов!
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08.07.2021 00:18 Ответить
зрада зрадна
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08.07.2021 09:57 Ответить
Труп лежить і не рухається - це якщо споглядач не марить.
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08.07.2021 09:56 Ответить
Та ні. То є наклеп. При Святому Петрі у нас подібного і близько не було.
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08.07.2021 01:40 Ответить
В таком случае клоун лично отвечает за то, что начальник жэка одного из жилмассивов Тернополя ворует гвозди.
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08.07.2021 07:47 Ответить
Для КЛОУНІВ: жоден ЖЕК не є центральним органом виконавчої влади! ...На відміну від Укравтодору!
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08.07.2021 08:41 Ответить
Для зебилов: руководство Укравтодора назначается и подчиняется министру инфраструктуры, а не лично Президенту. Ровно так же, как руководство ЖЭКа, исполнительного органа власти, назначается вышестоящими руководителями местных органов власти. Не имеет никакого значения степень близости органа власти к центру, имеет значение субординация и подчиненность.А, учитывая, что у главклоуна монобольшинство в парламенте, он отвечает за ситуацию в стране персонально в гораздо большей степени, чем его предшественник.
Vous comprenez?
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08.07.2021 12:51 Ответить
Для ДЕБІЛІВ: ЖЕК є комунальним підприємством, а не виконавчим органом влади!
Vous comprenez? Чи не доходить?
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08.07.2021 14:14 Ответить
Для дегенерата, не способного сложить 2 и 2: ЖЭК - территориальный исполнительный орган ЖКХ, начальника которого назначает мэр или глава райсовета - представитель власти. Начальника "Укравтодора" назначает Кабмин. А теперь найди мне в этих двух случаях прямую ответственность президента.
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08.07.2021 15:08 Ответить
А хто ж його призначив? Правильно! Пєтя. І був в долі. Петя завжди був в долі з усіма тими свинарчуками яких призначав. Недаремно його прозвали "бартером". Цікаво що з цього приводу зможуть озвучити польські слідчі. Памятаєте зовнішню політику Пєті "Нічого про Україну без України". А ось у внутрішній політиці Пєтя завжди був принциповим - "нічого з бюджету мимо моє кишені". Тому Пєтя, хоч і був непоганим дипломатом, не став "видатним президентом" і програв вибори. Хоча зараз в порівнянні з "великим крадійництвом" жидобільшовика Зє він виглядає значно "меншим злом"...
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08.07.2021 03:48 Ответить
1. Хм ... Порошенко вибори виграв у 1914 р. Нє ?
2. За 2 роки команда Зе нічого не доказала. Нє ?
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08.07.2021 10:01 Ответить
Менше зло ніколи не стане, і не стає!!!, добром. Все що погано починається завжди погано закінчується. На жаль, ці "максималістичні" тези доведені історією української Незалежності...
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08.07.2021 18:38 Ответить
Що не дивно - відбулися філософією ...
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08.07.2021 22:20 Ответить
Хто на що вчився... Толку на жаль - ні заробити, ні розслабитись... хіба що забити на все у внутрішній еміграції...
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09.07.2021 00:11 Ответить
Якщо є здоров*я, розум і натхнення - вступайте у ряди партії. Любої.
І буде користь.
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09.07.2021 00:15 Ответить
Можу бути тільки націоналістом, але сьогодні жодної послідовної і націоналістичної партії в Україні не існує. Тому поки голосую лише за українців і чекаю на появу "Піночета".
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09.07.2021 00:24 Ответить
Сорі ... Знавав одного чоловіка "Я коммунист больше, чем любой наш коммунист".
Так чому не вступаєш до компартії - Она не соответствуют моим требованиям.
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09.07.2021 10:21 Ответить
так і до батька 144 реформ доберуться...
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08.07.2021 10:17 Ответить
сусіди виконують за українських суддів їх роботу...

А чим тоді займаються українські слідчі органи та судді, які отримують зарплату не меншу, якщо не більшу, ніж судді в Польщі?

Соромно!
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08.07.2021 11:59 Ответить
Полный кабздец! В Польше правосудие, в Украине его НЕТ !!!
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08.07.2021 12:31 Ответить
а у нас подонок Криклий получал за крышевание Мау и Скайап продолжает спать спокойно, знает: своих не сдают.
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08.07.2021 13:06 Ответить
 
 