Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести"

Режиссер и глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что президент России Владимир Путин - "гангстер".

Об этом он сказал на пресс-конференции в день открытия фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Этим миром правят гангстеры — Агент Оранж (Дональд Трамп — ред.), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонаро — ред.) и Путин", — заявил Ли.

По его словам, у этих политиков "нет ни морали, ни совести".

"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров", — сказал режиссер.

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