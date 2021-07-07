Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести"
Режиссер и глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что президент России Владимир Путин - "гангстер".
Об этом он сказал на пресс-конференции в день открытия фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Этим миром правят гангстеры — Агент Оранж (Дональд Трамп — ред.), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонаро — ред.) и Путин", — заявил Ли.
По его словам, у этих политиков "нет ни морали, ни совести".
"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров", — сказал режиссер.
Топ комментарии
+6 olele
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+6 Mike Redford
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+5 Mike Hrabovsky
показать весь комментарий07.07.2021 23:13
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Давно не пели 😀😀😀
https://twitter.com/tiamat007 Летов Егор @tiamat007
https://twitter.com/tiamat007 https://twitter.com/tiamat007
" В Авдіївці сонце сідало "
Не треба романтизувати те *****!
Он это знает. И такие заявления у них вызывают просто усмешку.
Как вы собственно и поняли, сами маленькие зеленые по сути, тоже разновидность таких же самых роботов. Просто технологии они используют другие.