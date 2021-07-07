РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11274 посетителя онлайн
Новости
7 111 23

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести"

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина

Режиссер и глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли заявил, что президент России Владимир Путин - "гангстер".

Об этом он сказал на пресс-конференции в день открытия фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Этим миром правят гангстеры — Агент Оранж (Дональд Трамп — ред.), парень из Бразилии (президент Жаир Болсонаро — ред.) и Путин", — заявил Ли.

По его словам, у этих политиков "нет ни морали, ни совести".

"Они гангстеры и будут делать то, что хотят. У них нет ни морали, ни совести. И мы должны выступить против таких гангстеров", — сказал режиссер.

Также читайте: Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Автор: 

кинофестиваль (162) путин владимир (31321) Трамп Дональд (5377)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
https://twitter.com/tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 Летов Егор @tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 https://twitter.com/tiamat007



" В Авдіївці сонце сідало "

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 6298 Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 7523
показать весь комментарий
07.07.2021 23:17
+6
Наркотики сделали из Ли полного идиота . Трамп уже полгода как не президент , а назвать путина гангстером это комплимент для мокшанского царька . Этим миром , мистер Ли , правит финансово-олигархическая мафия . Ее можно назвать бандой глобалистов для которых цель превратить весь мир в подобие советского союза , общество без границ , национальных культур , традиций и религии . И такие идиоты как ты , Ли , исполняют роль шутов скрывая истинное лицо глобалистской мафии .
показать весь комментарий
07.07.2021 23:23
+5
Спайк Лі голова канаького фестивалю?!?! Спайк Лі-дурнуватий расист-соціаліст! Світ зовсім звихнувся!!! Спайк Лі!!!)))) ха-ха-ха!!!! Що такого він зняв?!
показать весь комментарий
07.07.2021 23:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так це ж комплімент.
показать весь комментарий
07.07.2021 23:09 Ответить
Шуганая тля, а не гангстер
показать весь комментарий
07.07.2021 23:09 Ответить
А песенку разрешил спеть -« хутин ****»?
Давно не пели 😀😀😀
показать весь комментарий
07.07.2021 23:11 Ответить
Спайк Лі голова канаького фестивалю?!?! Спайк Лі-дурнуватий расист-соціаліст! Світ зовсім звихнувся!!! Спайк Лі!!!)))) ха-ха-ха!!!! Що такого він зняв?!
показать весь комментарий
07.07.2021 23:13 Ответить
https://twitter.com/tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 Летов Егор @tiamat007

https://twitter.com/tiamat007 https://twitter.com/tiamat007



" В Авдіївці сонце сідало "

Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 6298 Глава жюри Каннского кинофестиваля Спайк Ли назвал Путина "гангстером, без морали и совести" - Цензор.НЕТ 7523
показать весь комментарий
07.07.2021 23:17 Ответить
Неужели наши уже на»Оське»катаются?!Ай-да молодцы!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 23:31 Ответить
Ну нарешті тверезі, розумні думки !
показать весь комментарий
07.07.2021 23:22 Ответить
Наркотики сделали из Ли полного идиота . Трамп уже полгода как не президент , а назвать путина гангстером это комплимент для мокшанского царька . Этим миром , мистер Ли , правит финансово-олигархическая мафия . Ее можно назвать бандой глобалистов для которых цель превратить весь мир в подобие советского союза , общество без границ , национальных культур , традиций и религии . И такие идиоты как ты , Ли , исполняют роль шутов скрывая истинное лицо глобалистской мафии .
показать весь комментарий
07.07.2021 23:23 Ответить
Воронежу приготовиться. Тем временем письков уже начал расчёсывать свои усы...
показать весь комментарий
07.07.2021 23:33 Ответить
Путинизм--красно-коричневый вирусняк!
показать весь комментарий
07.07.2021 23:36 Ответить
Ну какой же он ГАНСТЕР, ***** оно обыкновенное, самое, что ни есть....
показать весь комментарий
07.07.2021 23:36 Ответить
Странное это Спайк Ли. ***** для него - гангстер без морали и совести. ОК, вполне согласен. Но как для того же Спайка хезбалла с хамасом, *****вские отсосники, - "борцуны за справедливость"? Думаю, шутку про трусы и крестик Спайк не поймет....
показать весь комментарий
07.07.2021 23:49 Ответить
Ганстер то ще комплімент, ні - вони гопота і шакали, але Спайку Лі за таке висловлювання респект
показать весь комментарий
07.07.2021 23:50 Ответить
Есть порядочные и непродажные деятели кинобизнеса!
показать весь комментарий
08.07.2021 00:00 Ответить
"По его словам, у этих политиков "нет ни морали, ни совести" - Это так и есть, а не "по его словам"!
показать весь комментарий
08.07.2021 01:03 Ответить
Та який він в хія ґанґстер?
Не треба романтизувати те *****!
показать весь комментарий
08.07.2021 01:40 Ответить
а що "оранжевий агент" все ще президент? Щось цей спайс лі відстав від життя
показать весь комментарий
08.07.2021 04:57 Ответить
Хих у маленьких зеленых нет морали. И разумеется не совести. Это искуственные понятия выдуманные людьми. Т.е. нами, которые по своей сути ...являются самоуправляемыми биологическими роботами.
Он это знает. И такие заявления у них вызывают просто усмешку.
Как вы собственно и поняли, сами маленькие зеленые по сути, тоже разновидность таких же самых роботов. Просто технологии они используют другие.
показать весь комментарий
08.07.2021 06:12 Ответить
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті" - Цензор.НЕТ 2726
показать весь комментарий
08.07.2021 10:26 Ответить
Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті" - Цензор.НЕТ 6349
показать весь комментарий
08.07.2021 10:41 Ответить
 
 