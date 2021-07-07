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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Продление ареста журналисту Есипенко - серьезная судебная ошибка, оккупанты должны его немедленно освободить, - посольство США в Украине

Продление ареста журналисту Есипенко - серьезная судебная ошибка, оккупанты должны его немедленно освободить, - посольство США в Украине

В посольстве Соединенных Штатов Америки (США) осудили решение о продлении в оккупированном Крыму срока ареста журналиста издания "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенного на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыма, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", - заявили в диппредставительстве.

Продление ареста журналисту Есипенко - серьезная судебная ошибка, оккупанты должны его немедленно освободить, - посольство США в Украине 01

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

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Автор: 

Крым (26411) посольство (1082) США (26844) Есипенко Владислав (41)


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Почему промолчало посольство США в **********?
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08.07.2021 09:40 Ответить
 
 