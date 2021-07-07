Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим на территории США и Германии

"Дельта" штамм COVID-19 стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения "дельты" на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника - "альфу", который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.

Тем временем согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "дельта", который сейчас распространен, как минимум в 104 странах, также стал доминирующим и на территории США. Сегодня доля этого штамма составляет там 51,7%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ

Недавно представители здравоохранения США предупреждали о стремительном распространении "дельта" штамма, поскольку его распространенность удваивается каждые две недели.