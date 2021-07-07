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Штамм коронавируса "дельта" стал доминирующим на территории США и Германии

Штамм коронавируса

"Дельта" штамм COVID-19 стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно докладу Института вирусологии имени Роберта Коха, начиная с конца июня, доля распространения "дельты" на территории Германии составляет 59%. В частности, новый штамм вытеснил своего предшественника - "альфу", который был распространен в Европе в начале текущего года. Сейчас только треть всех зарегистрированных случаев принадлежит альфа-варианту.

Тем временем согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "дельта", который сейчас распространен, как минимум в 104 странах, также стал доминирующим и на территории США. Сегодня доля этого штамма составляет там 51,7%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ

Недавно представители здравоохранения США предупреждали о стремительном распространении "дельта" штамма, поскольку его распространенность удваивается каждые две недели.

Автор: 

Германия (6982) США (26844) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ну если вам было облом перекрыть границы и устроить карантин заезжим из Рашки и Индии то ловите новую епидемию, на которую потратите сотни миллиардов долларов
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07.07.2021 23:39
+4
Ждем с нетерпением "гамму" . Как же они осточертели со своим вирусом .
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08.07.2021 00:01
+3
Все данные говорят о том, что у украинцев появился коллективный иммунитет к ковиду - большинство из них за полтора года переболели и приобрели антитела. Помогло и то что не размазали эпидемию вакцинацией и слишком строгим ношением масок. Победили коронавирус "шведской" тактикой. (с)
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08.07.2021 00:37
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Ну если вам было облом перекрыть границы и устроить карантин заезжим из Рашки и Индии то ловите новую епидемию, на которую потратите сотни миллиардов долларов
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07.07.2021 23:39 Ответить
Пусть им займётся антимонопольный комитет.
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07.07.2021 23:41 Ответить
No one gives a flying f*ck except some California crazies.
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07.07.2021 23:42 Ответить
Ждем с нетерпением "гамму" . Как же они осточертели со своим вирусом .
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08.07.2021 00:01 Ответить
Кто осточертел? Вирусы?
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08.07.2021 09:33 Ответить
хм.. а тим часом, Україна купить криголам для антарктичних експедицій. Кабмін вже виділив кошти !!!
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08.07.2021 00:12 Ответить
В принципе ледокол нужен - тупорылых дебилов из власти к пингвинам в антарктиду вывозить.
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08.07.2021 07:53 Ответить
Все данные говорят о том, что у украинцев появился коллективный иммунитет к ковиду - большинство из них за полтора года переболели и приобрели антитела. Помогло и то что не размазали эпидемию вакцинацией и слишком строгим ношением масок. Победили коронавирус "шведской" тактикой. (с)
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08.07.2021 00:37 Ответить
А шведы в это время вовсю вакцинируются... 31% шведов получили две дозы, а как минмиум одну дозу - 52%
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08.07.2021 07:50 Ответить
Ещё не вечер. Ждем штамма дельта. Посмотрим.
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08.07.2021 09:41 Ответить
После британского, бразильского и индийского вариантов возникает вариант Лямбда. Эта мутация вируса, обнаруженная в Перу в декабре 2020 года, присутствует в 32 странах, в том числе в Великобритании, что вызывает беспокойство. (с)
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08.07.2021 13:09 Ответить
Германия и США.
Совпадение? Не думаю.
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08.07.2021 00:38 Ответить
Тем не менее в США и Германии спад заболеваемости и смертей от ковида. Зато там вакцинировано хотя бы по одному разу более 50%.
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08.07.2021 09:39 Ответить
 
 