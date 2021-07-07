Совет Европы просит допустить в оккупированный Крым своих представителей для контроля за соблюдением прав человека, - генсекретарь Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время своего выступления на открытии Четвертой Конференции по вопросам реформ в Украине 7 июля в Вильнюсе заявила, что в организации обеспокоены ситуацией, которая сложилась с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Мы стали первой международной организацией, которая осудила незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Наш Комитет министров четко заявлял, что кризис нужно решать мирно на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, подкрепленной строгим соблюдением международного права… Мы обеспокоены ситуацией с правами человека, сложившейся сейчас на Крымском полуострове", - подчеркнула она.

Пейчинович-Бурич добавила, что в мае Комитет министров принял решение, предложив ей обратиться ко всем сторонам с тем, чтобы допустить в оккупированный Крым органы Совета Европы и организовать выпуск регулярных отчетов о ситуации с правами человека в Крыму.

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"Органы по вопросам прав человека, в том числе нашего Комиссара по правам человека, также просят регулярно предоставлять оценки на основе этого доступа. Это правильно и хорошо, и я уже сделала первые шаги во исполнение этого решения. Следует четко понимать, что эта критическая ситуация не останется без внимания", - подчеркнула генсекретарь Совета Европы.

Украинская делегация поднимала на весенней встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович вопросы, касающиеся состояния прав человека в Крыму, реальных случаев исчезновения и незаконных арестов на полуострове, вопросы защиты прав крымских татар, а также отмены решения России о признании Меджлиса крымскотатарского народа "террористической организацией".

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер ранее заявила, что Россия не выполняет рекомендации ООН по правам человека в Крыму.

16 февраля Верховная Рада Украины обратилась в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма и нарушения прав человека на полуострове. В годовщину сопротивления Крыма российской оккупации ряд западных стран сделали заявления с призывом к России. После этого в Кремле заявили, что "аннексии не было", а спикер МИД России Мария Захарова призвала перестать "рассказывать небылицы" о Крыме.

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