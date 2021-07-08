Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли товары военного назначения в РФ, - прокуратура

Правоохранители разоблачили в Днепре группу компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры Управление Службы безопасности Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), разоблачена группа компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные в схеме предприятия "выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и торговали со страной-агрессором в обход действующего законодательства".

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"По предварительным данным, организатором такой деятельности является предприятие - производитель запасных частей для комплектования транспортных средств. Последнее, зная, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю, в соответствующей экспортной документации этого факта не отразило.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли более 1000 единиц готовой продукции, имеющей признаки принадлежности к товарам военного назначения; производственное оборудование, документацию по экспорту за границу, компьютерную технику и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.