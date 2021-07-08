Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли товары военного назначения в РФ, - прокуратура
Правоохранители разоблачили в Днепре группу компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры Управление Службы безопасности Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), разоблачена группа компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задействованные в схеме предприятия "выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и торговали со страной-агрессором в обход действующего законодательства".
"По предварительным данным, организатором такой деятельности является предприятие - производитель запасных частей для комплектования транспортных средств. Последнее, зная, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю, в соответствующей экспортной документации этого факта не отразило.
Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли более 1000 единиц готовой продукции, имеющей признаки принадлежности к товарам военного назначения; производственное оборудование, документацию по экспорту за границу, компьютерную технику и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.
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(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!