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Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли товары военного назначения в РФ, - прокуратура

Ряд предприятий в Днепре незаконно поставляли товары военного назначения в РФ, - прокуратура

Правоохранители разоблачили в Днепре группу компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры Управление Службы безопасности Украины в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), разоблачена группа компаний, которые осуществляли незаконные военные поставки в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованные в схеме предприятия "выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и торговали со страной-агрессором в обход действующего законодательства".

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"По предварительным данным, организатором такой деятельности является предприятие - производитель запасных частей для комплектования транспортных средств. Последнее, зная, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю, в соответствующей экспортной документации этого факта не отразило.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли более 1000 единиц готовой продукции, имеющей признаки принадлежности к товарам военного назначения; производственное оборудование, документацию по экспорту за границу, компьютерную технику и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.

Автор: 

боеприпасы (2344) Днепр (4426) прокуратура (5020) россия (95671) Днепропетровская область (3994)


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Топ комментарии
+6
Не кизди-це вигадали римляни
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08.07.2021 01:49
+6
Если в нашей стране закон не может наказать коллаборантов, то хоть дайте личные данные предателей обществу, народ найдёт способ "отблагодарить" этих торгашей
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08.07.2021 02:33
+5
Возникновение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 крылатого выражения связано с именем римского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD Веспасиана (I век), который ввёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B налог на общественные уборные , получающие доход от продажи мочи (идущей на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 дубление кожи, стирку и отбеливание одежды)

(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!
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08.07.2021 05:53
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Правила форума Совет форумчан
Ось це дiло.
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08.07.2021 01:34 Ответить
Та прям ЯО поставляли Зато 5-10 бездельников теперь наверняка генеральские погоны "обмоют". Рашка наши танки восемь лет войны заправляет и ничего...все в шоколаде с обеих сторон
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08.07.2021 01:39 Ответить
Так це ж добре.
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08.07.2021 05:50 Ответить
Каждый крутися как может. Нет заказа от Зе, так будет от кого нить другого. Деньги не пахнут...американцы придумали сей лозунг.
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08.07.2021 01:41 Ответить
Не кизди-це вигадали римляни
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08.07.2021 01:49 Ответить
Возникновение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 крылатого выражения связано с именем римского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD Веспасиана (I век), который ввёл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B налог на общественные уборные , получающие доход от продажи мочи (идущей на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 дубление кожи, стирку и отбеливание одежды)

(Додам як людина що займалася колись вичинкою хутра (продукту власного мисливства) - кращого засобу для обезжирювання шкіри та хутра я не знаю! Хімічні засоби хоч і так само дієві однак часто шкодять самому матеріалу)
А щодо "торгівлі з ворогом" - так не ми перші, не ми останні! Найвідоміший випадок - Петро І 20 років воював зі шведами і весь цей час через голландських і датських купців закуповував у Швеції холодну та вогнепальну зброю, кіраси, шлоломи - бо не було свого ні металу, ні розвинутої рудної та металургійної промисловості Німці у ІІ Світову масово через свою агентуру вивозили нікель (навіть монети збирали) з Латинської Америки для броньової сталі і вольфрам -з Іспанії (для бронебійних снарядів і різців для металоріжучих станків) Якщо "копнуть глибше" то таких прикладів можна "накопать" масу!
Наші "Гладковські" тим же самим займалися! (Колись спитав одного - "Чим "шпигун" відрізняється від розвідника?" Отримав відповідь: "Перший - "їхній", а другий - "наш"!" Питання : "В чому принципова різниця?" залишилося без відповіді!)
Тут іде протистояння розвідок і контррозвідок - ми виявили "витік" коомплектуючих - "честь і хвала "контррозвідникам", НЕ виявили - "ганьба їм"! Однак в той же час "честь і хвала нашим розвідникам", що організували поставку комплектуючих з ворожої території! І ганьба тим хто ці поставки "спалив"! Наприклад - Саакашвілі, який розляпав язиком про організований канал поставки нашими розвідниками комплектуючих для нашої бронетехніки з Росії! Всі вже про це забули - а я пам"ятаю! І думаю - саме це і було справжньою причиною того, що "Карлсона" витурили тоді з України!
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08.07.2021 05:53 Ответить
Одно дело - деньги не пахнут и совсем другое - деньгами не пахнет!
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08.07.2021 02:12 Ответить
Если в нашей стране закон не может наказать коллаборантов, то хоть дайте личные данные предателей обществу, народ найдёт способ "отблагодарить" этих торгашей
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08.07.2021 02:33 Ответить
В Украине закон и власть сами являются колаборантами,как будут сами себя наказывать.
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08.07.2021 05:29 Ответить
А супурмаркети електроніки , завалені кацапським лайном найвідоміших світових брендів ? Тут вже не тільки політика - там майже стовідсотковий брак .
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08.07.2021 06:18 Ответить
Проблема что Раша это рынки,после утраты рынков СНГ Украина до сих пор ( ибо послы и посольства просто носят рашинские майки с пу,какое продвижение интересов?)НЕ занимается "освоением" Африки,Азии,Латинской Америки,особо Африки. Там громадные ресурсы,дурные деньги и возможность"порешать" с "элитами"( такими же для африканцев как "наши" для украинцев. Африка громадный рынок. Но в управлении идиоты уже тридцать лет,поэтому все хиреет,а предприятия вынуждены выживать,нарушая закон. Да и если разобраться,скорее всего там ничего нет,просто "крыша"( сб у) недополучила. Там же 60тыс."экономистов" и 5 сотен тех кто занимается безопасностью страны.
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08.07.2021 07:31 Ответить
а то что МО рахи ездит на нащих акках - это как бы нормас?)
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09.07.2021 15:57 Ответить
 
 