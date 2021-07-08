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Новости Агрессия России против Украины
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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения "тишины", с начала перемирия - более 42 тыс.

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 464 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Больше всего в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 7 июля.

В Донецкой области СММ зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов (1 разрыв боеприпаса и 6 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли к юго-востоку от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже), а также в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от
Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 328 нарушений режима прекращения огня, в том числе 161 взрыв (1 разрыв боеприпаса и 160 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли к югу и северу от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), в том числе некоторые — вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период зафиксировано 220 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошло к югозападу от Попасной. 

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 42 072 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 791 взрыв, 6 556 пролетевших неопределенных боеприпасов, 238 вспышек дульного пламени, 129 осветительных ракет, а также не менее 22 358 очередей и выстрелов)

ОБСЕ (4880) обстрел (27351) Донбасс (26956)


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Агов, зебіли! Це вже війна на Бамбасі скінчилася, чи поки що тільки у бубочки в його верхній харчоприймальній голові?
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08.07.2021 07:12 Ответить
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения "тишины", с начала перемирия - более 42 тыс. - Цензор.НЕТ 8611
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08.07.2021 07:19 Ответить
Вчера Алчевский меткомбинат стал еще ближе к паРаше.
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения "тишины", с начала перемирия - более 42 тыс. - Цензор.НЕТ 8357
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08.07.2021 07:25 Ответить
Вчера
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения "тишины", с начала перемирия - более 42 тыс. - Цензор.НЕТ 8067
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08.07.2021 07:35 Ответить
Свежая несвежая русня
Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 464 порушення "тиші", від початку перемир'я - понад 42 тис. - Цензор.НЕТ 4771
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08.07.2021 07:56 Ответить
В Резервациинет лекарства. В Ростове-Таганроге как видно тоже....
Она даже книжку успела издать. На концерт Кобзона пусть не спешит. Завсегда успеить.

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 464 порушення "тиші", від початку перемир'я - понад 42 тис. - Цензор.НЕТ 2038
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08.07.2021 08:02 Ответить
 
 