В Одессе полицейский с сообщниками вымогали деньги у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях
Пятеро членов организованной группы, в состав которой входил полицейский, предстанут перед судом за вымогательство и лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области, по факту незаконного лишения свободы и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 УК Украины).
"Установлено, что с января этого года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях.
Схема преступной деятельности заключалась в том, что соучастники, под предлогом совместного проведения досуга, заманивали пострадавших в заранее арендованные помещения, где в дальнейшем, представляясь работниками полиции, вместе с действующим полицейским, обвиняли пострадавших в развращении несовершеннолетних, сообщали о якобы задержании по подозрению в совершении преступления и требовали от них за "решение вопроса" непривлечение к уголовной ответственности от 2 до 4 тысяч долларов США", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, для создания у пострадавших уверенности в реальности происходящего, соучастники использовали символику Национальной полиции, а также реальные права и жетон полицейского.
Также в ходе обысков у соучастников были обнаружены и изъяты наркотические средства и взрывчатое вещество.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСР в Одесской области ДВР НПУ.
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Там как раз про таких полицейских.