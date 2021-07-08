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В Одессе полицейский с сообщниками вымогали деньги у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях

В Одессе полицейский с сообщниками вымогали деньги у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях

Пятеро членов организованной группы, в состав которой входил полицейский, предстанут перед судом за вымогательство и лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 5 членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области, по факту незаконного лишения свободы и вымогательства (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 353 УК Украины).

"Установлено, что с января этого года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях.

Схема преступной деятельности заключалась в том, что соучастники, под предлогом совместного проведения досуга, заманивали пострадавших в заранее арендованные помещения, где в дальнейшем, представляясь работниками полиции, вместе с действующим полицейским, обвиняли пострадавших в развращении несовершеннолетних, сообщали о якобы задержании по подозрению в совершении преступления и требовали от них за "решение вопроса" непривлечение к уголовной ответственности от 2 до 4 тысяч долларов США", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, для создания у пострадавших уверенности в реальности происходящего, соучастники использовали символику Национальной полиции, а также реальные права и жетон полицейского.

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Также в ходе обысков у соучастников были обнаружены и изъяты наркотические средства и взрывчатое вещество.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСР в Одесской области ДВР НПУ.

вымогательство (428) Одесса (7898) Нацполиция (16496) прокуратура (5020)


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Топ комментарии
+14
ну как говорил геращенко - зп у них маленькая... от бедолашные и халтурят... то наркотой, то вымогательством... а вечерами грустные и-за маленькой зп напиваются и на своих крузаках сбивают насмерть людей
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08.07.2021 07:39
+2
Когда-то смотрел фильм, парень выслеживал голубков и потом шантажируя получал деньги. Девочки обиделись, выследили его и трахнули. Ему понравилось.
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08.07.2021 07:44
+2
Мне кажется, ті свою автобиографию рассказал
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08.07.2021 07:59
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Мочи петухов.
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08.07.2021 07:35 Ответить
лучше мусаров, от петухов столько проблем и беззакония нет
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08.07.2021 08:20 Ответить
1"підсовували" малолітню шалаву, 2 робили "маски шоу", 3 "рубали капусту".
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08.07.2021 09:55 Ответить
Немного вымогали, в Украине как я убедился лучше дать взятку т.к. в основном полиция крышует выродков преступников, а то что показухой занимаются - понятно, Сталин в этом и Гитлер были лучш подицейских
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08.07.2021 07:36 Ответить
Подицейских или педицейских?
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08.07.2021 11:28 Ответить
ну как говорил геращенко - зп у них маленькая... от бедолашные и халтурят... то наркотой, то вымогательством... а вечерами грустные и-за маленькой зп напиваются и на своих крузаках сбивают насмерть людей
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08.07.2021 07:39 Ответить
Мне раньше говорили "нам подняли за поэтому мы теперь фигнёй не занимаемся"
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08.07.2021 07:43 Ответить
Когда-то смотрел фильм, парень выслеживал голубков и потом шантажируя получал деньги. Девочки обиделись, выследили его и трахнули. Ему понравилось.
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08.07.2021 07:44 Ответить
Мне кажется, ті свою автобиографию рассказал
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08.07.2021 07:59 Ответить
Ой ржу не могу!!!!!
South Park (2009) 9 серию «Девки Баттерса»

Там как раз про таких полицейских.
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08.07.2021 12:34 Ответить
 
 