Украинский воин получил осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - уже 3
За прошедшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.
Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-мм калибра.
Возле Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-мм калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Возле Луганской враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 8 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Невельского враг применил минометы 120-мм калибра.
"За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.
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Золоте-4 кожен день болюче нагадує нам про помилку голов-якби-командуючого - пафосним відведенням наших і ще про одну помилку його ж - повірив на слово вбивцям, очикуючи тишу, отримав і поранених і вбитих і обстріли кожен день і втрачену українську землю...
Патамушта Бедосик вайну закончил
ще 47
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Буду відвертим...
Ми значно скоротили перелік і кількість підрозділів, з якими працюємо на фронті, через небажання командирів елементарно виконувати свою роботу, прикриваючись і виправдовуючи свою бездіяльність "режимами тиші" чи якимись начебто наказами "не відкривати вогонь у відповідь"...
В штабах, командуваннях, управліннях військових відомств присутня величезна кількість офіцерів, єдина мета яких - отримати зірочки, підвищення, допрацювати до пенсії, вислуги, отримати вихідну допомогу, а якщо пощастить - купити собі «інвалідність» тощо з усіма наслідками і бонусами...
І не було б біди, якби ці офіцери не мали б повноважень на прийняття рішень... Життєво важливих рішень... Для підрозділу, фронту і країни, зрештою...
Все це посилюється цілим стадом непотрібу, якими рясно засівають військомати нашу армію, виконуючи план... Вдодаток йдуть справжні офіцери і бійці, що не витримують цього трешу...
Тож, маємо армію крючкотворів, алкашів, бюрократів, ледарів, злодіїв, зрадників і бездіяльних щурів...
Військові повинні воювати. Це аксіома. Бої навчають, згуртовують, гартують, не дають занепадати бойовому духу і обкладатись обтяжливим побутом...
Останнім часом ворог потужно посилив тиск, тихо просуваючись та дільницях в зонах відповідальності "миротворців" і артою - де командири розуміють своє призначення, здійснюючи постійний адекватний опір чи дію на випередження. На величезне щастя є батальйони, бригади, які не дають ворогові підняти голову... Такі підрозділи - основа нашої армії, її гордість і ядро обороноздатності. Цінуємо кожного з вас і робимо все для вас, фізично важко, але із величезним задоволенням працюємо з вами...
Тим часом, бездіяльність і регулярна підміна стратегічних завдань дрібними тактичними діями змушує нашу армію не звільняти наші території, а оборонятися, пасивно захищатися і дозволяти ворогові:
- регулярно активно відновлювати зруйновані опорні пункти чи ВОПи, з врахуванням всіх недоліків, що виявлені в результаті нанесення вогневих вражень нашими підрозділами;
- постійно облаштовувати нові вогневі точки в місцях, що знаходяться в зонах прямого спостереження з наших СП;
- безперешкодно здійснювати будь-які роботи по будівництву нових ВОПів, СП тощо, з виходом за межі попередньої лінії оборони вперед;
- заходити в сірі зони на окремих ділянках фронту для здійснення мінування тощо;
- критично скорочувати відстань для спостереження;
- отримувати можливість для більш оперативного виявлення активних дій з нашого боку та реагування на них;
- окопуватись на критично близьких до наших позицій відстанях;
- здійснювали постійні розвідувальні прольоти над нашими опорними і спостережними пунктами, отримуючи деталізовані фотоматеріали, зображення наших позицій, розташування бойової техніки, маскування тощо;
- здійснювати скиди *********** за допомогою БПЛА.
Наразі, напрошуються невтішні висновки…
Ведемо війну фрагментовано, нерегулярно, хаотично та, дуже часто, приховано від військового керівництва, не маючи ні бойових розпоряджень, ні планування дій на упередження...
Армія, яка не воює на передовій, втрачає боєздатність!!!
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Хто в це повірить ?
На все воля головнокомандуючого. Який не ставить задач перед військом. Перед країною. ВІйна давно скінчилась.
Всім воздасться по заслугам. І тому зеленому болоту, яке нищить нашу армію.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.