Украинский воин получил осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - уже 3

За прошедшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные пресс-центра ОС.

Так, вблизи населенного пункта Пески враг вел огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Старогнатовки оккупанты применяли минометы 82-мм калибра.

Возле Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Причепиловка военные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-мм калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Луганской враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Авдеевки противник обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов.

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"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 8 июля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Опытное враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Невельского враг применил минометы 120-мм калибра.

"За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщили в ведомстве.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в Минобороны.