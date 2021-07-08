Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 июля в мире зарегистрировали 456 830 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 424 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 185 853 841 случай инфицирования, из них 456 830 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 017 816 человек, из них 8 424 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 170 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 69-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 29-ю и 4-ю позицию соответственно.