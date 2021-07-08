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Новости Коронавирус и карантин
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Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 июля в мире зарегистрировали 456 830 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 424 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 185 853 841 случай инфицирования, из них 456 830 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 017 816 человек, из них 8 424 за минувшие сутки.

Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 170 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У переболевших COVID-19 долгое время может быть учащенное сердцебиение, - исследование

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 69-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 29-ю и 4-ю позицию соответственно.

Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це перемога?
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08.07.2021 08:12 Ответить
Ні, потрібно бути на першому місці, зараз там рашка
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08.07.2021 08:42 Ответить
Уж дельта близка...
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08.07.2021 09:18 Ответить
А по суточной смертности от всех причин Украина на каком месте?
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08.07.2021 09:36 Ответить
Только сейчас обратил внимание, что в британии 32 тыс случаев в сутки с 33 трупами. Для сравнения в парашии 23тыс и 725 - трупов. Просто окуеть какая огромная пропасть между британской и кацапской медициной!
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08.07.2021 10:50 Ответить
пропасть между британской и кацапской медициной вакциной
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08.07.2021 15:31 Ответить
 
 