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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 617 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"В сутки 7 июля 2021 в Украине зафиксированы 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 госпитализированы - 404 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 летальных случаев - 23;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 выздоровели - 872 человека;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина занимает 29-е место в мире и четвертое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 17 945 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 методом ИФА - 9 129 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 13 819 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 заболел - 2 239 591 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 175 225 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 летальных случаев - 52 560;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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08.07.2021 10:27 Ответить
 
 