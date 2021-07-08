В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 617 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"В сутки 7 июля 2021 в Украине зафиксированы 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 18).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 404 человека;
летальных случаев - 23;
выздоровели - 872 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 17 945 человек,
методом ИФА - 9 129 человек,
экспресс-тестами - 13 819 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 239 591 человек;
выздоровели - 2 175 225 человек;
летальных случаев - 52 560;
проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях", - рассказали в Минздраве.
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