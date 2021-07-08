В Украине за сутки от COVID-19 умерли 23 человека, зафиксированы 617 новых случаев заражения, 872 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 617 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"В сутки 7 июля 2021 в Украине зафиксированы 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 18).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 404 человека;

летальных случаев - 23;

выздоровели - 872 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 17 945 человек,

методом ИФА - 9 129 человек,

экспресс-тестами - 13 819 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 239 591 человек;

выздоровели - 2 175 225 человек;

летальных случаев - 52 560;

проведено ПЦР-тестов - 10 983 401.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях", - рассказали в Минздраве.











