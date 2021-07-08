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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 018 258 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"104 680 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 июля 2021. Первую дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек.

В течение суток работали: 682 мобильные бригады, 1462 пункта вакцинации, 31 центр вакцинации.

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По состоянию на 7 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

С начала прививочной кампании привиты 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 196 848 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Запитання знатокам. Коли повністю вакцинують більшість населення як обіцяв оманський брехун?
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08.07.2021 08:48
+1
Скоро будет осенне зимний период . Вероятность вспышки высока из-за плохой погоды
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
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08.07.2021 08:49
+1
На работе организовуете коллектив желающих, просите начальство обеспечить помещением на день вакцинации и подаете заявку на выезд мобильной бригады. (раньше надо было не менее 50 чел, причем врачам пофиг, работают там они или нет). Те обычно Пфайзер колят (по крайней мере в Киеве). Сейчас из таких заявок уже очередь образовалась.
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08.07.2021 14:04
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В Словакии 5 млн граждан - вакцинировали уже 2 млн
Плюс вакцинируют всех иностранцев , кто имеет право на проживание , не взирая на национальность
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08.07.2021 08:46 Ответить
Скоро будет осенне зимний период . Вероятность вспышки высока из-за плохой погоды
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
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08.07.2021 08:49 Ответить
Запитання знатокам. Коли повністю вакцинують більшість населення як обіцяв оманський брехун?
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08.07.2021 08:48 Ответить
До следующих выборов надо успеть вакцинировать 73% + 1 человек.
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08.07.2021 09:09 Ответить
То напевно Зеленський винен, що люди не йдуть вакцинуватись. Всі хто хотів давно вакцинувались. Коли я ходив в травні вакцинуватись, чомусь черг не було. Наоборот було дуже мало людей. Хоча держава зобовязана проводити пропаганду вакцинації для тупих і розказувати чому треба вакцинуватись, а у нас її немає взагалі. Хоч би пару квартир розіграли серед вакцинованих.
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08.07.2021 09:53 Ответить
А хто винен що зелень постійно бреше і люди їй не вірять?
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08.07.2021 10:00 Ответить
как-то не быстро...
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08.07.2021 08:48 Ответить
Интересно, что больше всего вкололи за прошедшие сутки Пфайзера.
Где его взять ? У нас в больничке предлагают только Короновак.
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08.07.2021 10:51 Ответить
можe ти рилом нe вийшов тобi i нe пропонують
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08.07.2021 13:39 Ответить
На работе организовуете коллектив желающих, просите начальство обеспечить помещением на день вакцинации и подаете заявку на выезд мобильной бригады. (раньше надо было не менее 50 чел, причем врачам пофиг, работают там они или нет). Те обычно Пфайзер колят (по крайней мере в Киеве). Сейчас из таких заявок уже очередь образовалась.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:04 Ответить
 
 