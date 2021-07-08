За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 018 258 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"104 680 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 июля 2021. Первую дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек.

В течение суток работали: 682 мобильные бригады, 1462 пункта вакцинации, 31 центр вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинацией

По состоянию на 7 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.

С начала прививочной кампании привиты 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 196 848 прививок", - рассказали в Минздраве.





