За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 104 680 человек, всего - 2 178 592, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 018 258 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"104 680 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 июля 2021. Первую дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651 человек.
В течение суток работали: 682 мобильные бригады, 1462 пункта вакцинации, 31 центр вакцинации.
По состоянию на 7 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
С начала прививочной кампании привиты 2 178 592 человека, из них получили 1 дозу - 2 178 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 196 848 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Плюс вакцинируют всех иностранцев , кто имеет право на проживание , не взирая на национальность
Потому надо летом провести вакцинацию хотябы 30% граждан
И прекратить пускать БЕЗ ВИЗ граждан из пост советских республик , где творится советский бардак в медицине
Где его взять ? У нас в больничке предлагают только Короновак.