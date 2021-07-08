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Лавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные"

Лавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что накануне выборов в Государственную думу в стране могут начаться протесты. Также он считает, что западные страны могут не признать результаты выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, в преддверии парламентских выборов в РФ якобы возможны попытки западных стран "расшатать ситуацию" и "спровоцировать протестные выступления".

"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов — такие планы есть, нам о них известно", - сказал он.

Читайте также: Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ

Автор: 

выборы (24736) Госдума (1261) Лавров Сергей (2306) протест (5858) россия (95671)


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https://www.facebook.com/# 13 год ·

Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
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08.07.2021 08:51
+10
После демарша с шампанским есть вообще сомнения в адекватности руководства РФ
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08.07.2021 09:00
+9
знает кляча, что сено ворованное?
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08.07.2021 08:52
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https://www.facebook.com/# 13 год ·

Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
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08.07.2021 08:51 Ответить
И кто же там будет протестовать - крепостные хремля ???? 😀😀😀

Насмешил с утра . Одни уже протестовали с цветочками .
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08.07.2021 08:51 Ответить
а белый дом горел
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08.07.2021 10:01 Ответить
Трохи підпалили, Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 6768 Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 3679Лавров уже вирішив, що Захід може не визнати вибори в Держдуму: Захочуть "спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі" - Цензор.НЕТ 8643
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08.07.2021 11:28 Ответить
знает кляча, что сено ворованное?
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08.07.2021 08:52 Ответить
Очередной бред обкуренного ...или просто замануха......с такой крепкой вертикалью власти только если сразу на бесплатный труд эшелонами.
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08.07.2021 09:00 Ответить
После демарша с шампанским есть вообще сомнения в адекватности руководства РФ
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08.07.2021 09:00 Ответить
Я отето когда опечалюсь шо у нас президент дегенерат - то вспоминаю про лаптей, шо у них он кроме того шо дегенерат - ещё и поехавший дед с паранойей - и как-то легче на душе.
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08.07.2021 09:52 Ответить
То что честных выборов у вас небыдло никогда, это и так все знают, а вот что ваш планктон на протесты выйдет есть большое сомнение, это нужно пару голодоморов устроить, и водку запретить продавать.
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08.07.2021 09:01 Ответить
91-92 просто был реванш ГКЧП и они победили
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08.07.2021 10:04 Ответить
Ага. Хто всрався...
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08.07.2021 09:02 Ответить
Ані нІ вЄрят в нашу ложь!!! ЕтА жИ прАвАкацийа))))
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08.07.2021 09:03 Ответить
КЛОНЛавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные" - Цензор.НЕТ 857
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08.07.2021 09:03 Ответить
справжній де? на стрелку G ходить справжній . на зустріч з Байденом був справжній (на дєалізі справжній)
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08.07.2021 10:08 Ответить
А як признати вибори, де братимуть участь даунбаси з гандубасу?
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08.07.2021 09:06 Ответить
Та їм всерівно, визнають чи не визнають ті вибори, вони ж визнали верховенство свого права над міжнародним.
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08.07.2021 09:35 Ответить
Ясен пень не признают, потому что на срабссее не выборы, а назначения. И побольше избирательных участков на пеньках, хоть поржать можно будет.
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08.07.2021 09:36 Ответить
Як можна визнавати вибори, що проходять на окупованих територіях в умовах беззаконня і терору.
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08.07.2021 09:52 Ответить
Если участие в выборах примут 143% от 146-миллионной фауны паРаши то Запад будет вынужден признать выборы.
Правда там сейчас и 100 млн. не наберется.
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08.07.2021 09:53 Ответить
То, что прочно, расшатать невозможно
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08.07.2021 09:57 Ответить
Сива кляча вставляє ключеве слово "вибори".
Тоб-то те, що люди вийдуть протестувати через те, що немає виборів і вибору кляча вихолащує!!!!!!!
У цьому і є маніпуляція.
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08.07.2021 10:32 Ответить
Во всем виноват запад, да. В сортирах уличных вместо туалетов тоже.
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08.07.2021 11:17 Ответить
 
 