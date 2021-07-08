Лавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что накануне выборов в Государственную думу в стране могут начаться протесты. Также он считает, что западные страны могут не признать результаты выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, в преддверии парламентских выборов в РФ якобы возможны попытки западных стран "расшатать ситуацию" и "спровоцировать протестные выступления".

"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов — такие планы есть, нам о них известно", - сказал он.

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