Лавров уже решил, что Запад может не признать выборы в Госдуму: Захотят "спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что накануне выборов в Государственную думу в стране могут начаться протесты. Также он считает, что западные страны могут не признать результаты выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
По словам Лаврова, в преддверии парламентских выборов в РФ якобы возможны попытки западных стран "расшатать ситуацию" и "спровоцировать протестные выступления".
"Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать. Наверное, потом будет развернута кампания по непризнанию наших выборов — такие планы есть, нам о них известно", - сказал он.
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Днями ФБ почав блокувати публікації про злочини росіян у червні 1941-го. Очевидно, підкоряючись новому російському закону, який забороняє порівнювати злочини нацистів і росіян. Саме так: нацистів і росіян, а не нацистів і більшовиків, як пишуть переважно. Бо від нацистів у теперішній Німеччині залишилося лише насіння, а російські нацисти нікуди не зникли і в якому б ідеологічному образі не виступали, це завше агресори і терористи.
Насмешил с утра . Одни уже протестовали с цветочками .
Правда там сейчас и 100 млн. не наберется.
Тоб-то те, що люди вийдуть протестувати через те, що немає виборів і вибору кляча вихолащує!!!!!!!
У цьому і є маніпуляція.