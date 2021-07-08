РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4745 посетителей онлайн
Новости
1 106 2

В ВОЗ призывают не спешить вакцинировать детей и подростков: В прививке нуждаются люди из группы риска

В ВОЗ призывают не спешить вакцинировать детей и подростков: В прививке нуждаются люди из группы риска

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гораздо важнее защитить людей пожилого возраста и медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом в ходе брифинга заявила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.

По ее словам, в первую очередь необходимо равномерно распределить препарат между странами.

В ВОЗ отметили, что вакцина Pfizer сейчас доступна в ограниченном количестве. Поэтому странам нужно делиться препаратом с механизмом COVAX, ведь это поможет отправить его в более нуждающиеся страны перед тем как начинать вакцинировать детей.

Линдстранд подчеркнула, что гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей и подростков, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ заявили о победе новых штаммов коронавируса над вакцинацией

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) дети (6520) подростки (450)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В першу чергу вакцинують 95 квартал, а всі інші то таке.
показать весь комментарий
08.07.2021 09:10 Ответить
какие заботливые: видимо надо старых быстрее умертвить
показать весь комментарий
08.07.2021 09:22 Ответить
 
 