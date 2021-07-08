В ВОЗ призывают не спешить вакцинировать детей и подростков: В прививке нуждаются люди из группы риска
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что гораздо важнее защитить людей пожилого возраста и медицинских работников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом в ходе брифинга заявила эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд.
По ее словам, в первую очередь необходимо равномерно распределить препарат между странами.
В ВОЗ отметили, что вакцина Pfizer сейчас доступна в ограниченном количестве. Поэтому странам нужно делиться препаратом с механизмом COVAX, ведь это поможет отправить его в более нуждающиеся страны перед тем как начинать вакцинировать детей.
Линдстранд подчеркнула, что гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и людей пожилого возраста, чем детей и подростков, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия при заболевании.
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