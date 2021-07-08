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Новости
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24 июля в Киеве промоушн Махач проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках

24 июля в Киеве промоушн Махач проведет трансконтинентальные бои на голых кулаках

Украинский промоушн "Махач" расширяется. В этот раз он принимает бойцов из Казахстана

В киевском Дворце спорта 24 июля состоится трансконтинентальное состязание. Украинский спортивный ивент "Махач" пригласил команду из Казахстана. Таким образом, состязание будет не просто международным, а трансконтинентальным.

Об этом сообщают организаторы состязания.

В "Махаче" первоначально беспокоились, что в связи с различными международными карантинными ограничениями, которые постоянно меняются, приезд иностранных гостей может сорваться, но команда из Казахстана уже прибыла в столицу Украины и начала готовиться к состязаниям.

"Зрители, которые посетят 24 июля Дворец спорта смогут посмотреть целую серию боев, в которых примут участие спортсмены с крайне интересными данными. Ожидаем и даже уверены, что бои будут интересны и с точки зрения любителей спорта и вместе с тем – зрелищны", - сообщил сооснователь Лиги кулачных боев Андрей Лимонтов.

Он добавил, что приглашение бойцов из Казахстана – не разовая акция. В дальнейшем, "Махач" также хочет приглашать спортсменов и из других стран. В ближайшие сезоны "Махача" ожидается также команда из Беларуси, но организаторы не собираются ограничивать географию бывшими советскими республиками, а хотят привлечь спортсменов со всего мира, хотя называть конкретные команды, с которыми ведутся переговоры Лимонтов не стал.

"Давайте сначала достигнем соглашения, не будем говорить, чтобы не сглазить. Дело ведь даже не в разовых визитах – мы ставим цель сделать иностранные команды постоянными участниками сезонов "Махача", - сказал он.

Отметим, что 24 июля бои в рамках шестого сезона "Махача" начнутся в 10 утра и пройдут до полуночи. Завершатся они схваткой двух звезд — действующего чемпиона по версии WBO Дениса Беринчика с бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым.

Итог звездного боя далеко не предрешен – Беринчик более титулован, он и олимпийский призер, и чемпион мира по боксу по версии WBO, но у Лобова гораздо более богатый опыт в разнообразных единоборствах и к тому же он неоднократно выступал на турнирах именно по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Одним словом, 24 июля зрителей будет ждать насыщенный и крайне интересный день. Кроме всего прочего, можно будет изучить тех, кто собирается претендовать на главные призы в финале - $10 000 в легком весе и Toyota Camry - в среднем. Финальные схватки нас ждут в 9 и 10 сезонах.

Билеты на состязание приобретайте здесь.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

спорт (2429) Беринчик Денис (7)


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Топ комментарии
+8
Кровавое зрелище для плебса. Бои гладиаторов. За две тысчи лет ничего не изменилось....Сходи на зрелище, почувствуй себя плебеем.
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08.07.2021 10:25
+2
Ця дикість за гроші? По п'ятницях під атебешечкою на борщагівці безкоштовно таке
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08.07.2021 10:30
+1
а це взагалі законно?
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08.07.2021 10:43
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Кровавое зрелище для плебса. Бои гладиаторов. За две тысчи лет ничего не изменилось....Сходи на зрелище, почувствуй себя плебеем.
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08.07.2021 10:25 Ответить
Я в шоці.... за 10к доларів бити людей, травмувати й самому різикувати бути травмованим.... щось з людьми не так.
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08.07.2021 11:40 Ответить
Ця дикість за гроші? По п'ятницях під атебешечкою на борщагівці безкоштовно таке
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08.07.2021 10:30 Ответить
Мэра на ринг!
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08.07.2021 10:40 Ответить
а це взагалі законно?
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08.07.2021 10:43 Ответить
Далеко не факт. Вчера говорилили знакомые что не продаются билеты на это стремное зрелище. Новость со значком PR , т.е. платная, организаторы хотят привлечь внимание. Они городом ошиблисись в Киеве люди не пойдут массово на такую брутальщину.
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08.07.2021 13:59 Ответить
Махачкала - это где ?
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08.07.2021 11:30 Ответить
в кожному генделику після 23.00 ))
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08.07.2021 16:10 Ответить
Чтобы соревнования называть трансконтинентальными, нужно, чтобы участвовала хотя бы Австралия. Можно было бы сделать участниками кенгуру. Тем более если поединки будут проводится голыми руками, спортсмены будут в равных условиях. Я бы поставил на кенгуру, они еще здорово уклоняются от удара. Нокаутировать их не просто. А бьют, мама не горюй. Сам видел по Найшнл Джиографик. Становятся на хвост. Короче, было бы интересно.
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08.07.2021 12:10 Ответить
Опять сюда русню тащят.
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08.07.2021 15:10 Ответить
 
 