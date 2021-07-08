Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации. ИНФОГРАФИКА
CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть".
Результаты исследования опубликовал журнал NEJM, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Его авторы использовали базу данных по ~10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.
Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:
86,3% – в предотвращении смерти (две дозы);
45,7% – в предотвращении смерти (одна доза);
90,3% – в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);
44,7% – в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);
87,5% – в предотвращении госпитализации (две дозы);
37,4% – в предотвращении госпитализации (одна доза);
65,9% – в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% – в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).
Эффективность для пожилых (от 60 лет и старше) отличалась ненамного: 66,6% в предотвращении симптомов, 85,3% – госпитализации, 89,2% – реанимации и 86,5% – смерти.
Бразильский Институт Бутантан также сообщил данныеоб эффективности CoronaVac из муниципалитета Серрана в Сан-Паулу с 45 000 жителей и 28 000 взрослых старше 18 лет. Спустя пять недель после последней вакцинации "коронаваком" смертность от ковида там снизилась на 95%, количество госпитализаций – на 86%, больных с симптомами – на 80%.
В отдельных районах Бразилии и по стране в целом значительно снизилось число госпитализаций вакцинированных CoronaVac и Oxford-AstraZeneca пожилых:
Власти Чили, однако, намерены вскоре давать вакцинированным CoronaVac третью дозу: пока обсуждается, будет это та же вакцина, либо усиление сделают дозой Pfizer или Moderna.
CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.
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Так это не вакцина...все что угодно но только не вакцина..
Но вакцина должна защищать от болезни...а не от симптомов болезни..
Ты можешь себе представить что бы вакцина от чумы или оспы защищала от симптомов...а не от самой чумы или оспы...победили бы тогда эти болезни или нет??
Последнии дня три-четыре у него температура под 39 уже была...парацетомолом сбивали...
Так и ездил лежа на заднем сидении..
Я его домой привез...и его сразу в больницу..в инфекционку.. положили...ковил и двухстороннее воспаление...
У меня ничего...тест сделали...отсюда можно сделать вывод...иммунитет...
Но всех нас пытаются ширнуть каким то гавном..
Дивно якось.
73% не можуть зрозуміти що актор і персонаж То є різне.
Учитывая, что Китай сейчас фактически покупает ЗЕлядей, скоро и Украина будет такие "исследования" про китайское говно публиковать.
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).Источник:https://censor.net/ru/n3275829
нет симптомов-нет болезни
короной переболеют все рано или поздно,поэтому лучше познакомить свой организм с вирусом путем вакцинации,а не нарабатывать иммунитет от живого вирусняка.