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Новости Коронавирус и карантин
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Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации. ИНФОГРАФИКА

Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации. ИНФОГРАФИКА

CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть".

Результаты исследования опубликовал журнал NEJM, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Его авторы использовали базу данных по ~10,2 млн человек от 16 лет и старше в период с 2 февраля по 1 мая 2021 года. Туда вошли 218 784 случая COVID-19 с 22 866 госпитализациями, 7873 попаданиями в реанимацию и 4042 смертями от этой болезни.

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Определенная там и в этот период эффективность вакцины (в среднем для всех штаммов) для всех возрастов:

86,3% – в предотвращении смерти (две дозы);
45,7% – в предотвращении смерти (одна доза);

90,3% – в предотвращении попадания в реанимацию (две дозы);
44,7% – в предотвращении попадания в реанимацию (одна доза);

87,5% – в предотвращении госпитализации (две дозы);
37,4% – в предотвращении госпитализации (одна доза);

65,9% – в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% – в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).

Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации 01

Эффективность для пожилых (от 60 лет и старше) отличалась ненамного: 66,6% в предотвращении симптомов, 85,3% – госпитализации, 89,2% – реанимации и 86,5% – смерти.

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Бразильский Институт Бутантан также сообщил данныеоб эффективности CoronaVac из муниципалитета Серрана в Сан-Паулу с 45 000 жителей и 28 000 взрослых старше 18 лет. Спустя пять недель после последней вакцинации "коронаваком" смертность от ковида там снизилась на 95%, количество госпитализаций – на 86%, больных с симптомами – на 80%.

В отдельных районах Бразилии и по стране в целом значительно снизилось число госпитализаций вакцинированных CoronaVac и Oxford-AstraZeneca пожилых:

Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации 02
Обнародованы данные об эффективности COVID-вакцины CoronaVac относительно новых штаммов: 86,3% - в предотвращении смерти, 87,5% - госпитализации 03

Власти Чили, однако, намерены вскоре давать вакцинированным CoronaVac третью дозу: пока обсуждается, будет это та же вакцина, либо усиление сделают дозой Pfizer или Moderna.

CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Пошла реклама для биомассы, все хотят Файзер, а его только для избранных хватает !
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08.07.2021 10:21
+4
Комментаторы кухонные повылазили🤔🧐😁 Клоуны, среди вас есть хоть один с медицинским образованием, желательно не купленным за пару-тройку кабанов дипломом мединститута😝🤪😜 Все у нас разбираются в методике лечения, внешней политике, педагогике и футболе😅😂🤣 Каждое чмо в дырявых трусах и нестиранной дырявой майке на пузе мнит себя знатоком всего и вся😁 Страна непуганных дураков😁 Робяты лучше "берите лапати и идите капати", как завещал Киля Азираффф,- это самое лучшее, что вы можете, - вам полезно и другим безопасно 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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08.07.2021 10:43
+4
Думаю, это вопрос времени, зарегистрируют и в Европе. Бюрократия и все такое... Пол мира вакцинируются этой вакциной, так что никуда не денутся
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08.07.2021 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Обнародуйте проценти смертності без вакцинації.
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08.07.2021 10:20 Ответить
А что его обнародовать, на оф уровне порядка 50 тыс смертей за период пандемии, и еще сктолько же "избыточная смертность" а это 99% что тоже от ковида. Вот и смотрите сами, я например переболеел и боьше не хочу такого счастья. Так шо прочипировался, теперь мной управляет Билл.
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08.07.2021 11:51 Ответить
а 5G связь лучше ловить стал?
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08.07.2021 13:33 Ответить
Если Билл разрешает.
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08.07.2021 17:00 Ответить
Пошла реклама для биомассы, все хотят Файзер, а его только для избранных хватает !
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08.07.2021 10:21 Ответить
Не говори ерунду!!! Файзера полно и не все хотят, что бы человеку вставляли искусственную составляющую в иммунную систему!!! Так как Файзер может сдетонировать в иммунитете человека "спящие заболевания", хотя этому нет конкретных доказательств, а теоретические предположения!!! А если такой обизнаный возьми и промониторь , кто из первых лиц государства провакцинировался Короноваком, начни с генпрокурора Венедиктой и.т.д.....! А потом огласи информацию! Ну и на последок Европа не хочет пускать Короновак так как Файзер это Европейско-Американская разработка, а фармарынок сейчас в мультимилиардной прибыли!!!!! Арабские Эмираты к твоему сведению провакцинировались Короноваком, а там за своих граждан поверь, заботятся не сравнить с нашей страной!!!
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08.07.2021 10:44 Ответить
Мой семеный вообще сказал, мол я сдалал китайцев и ты делай, пфайзера мало, вторую дозу еще надо будет поискать если вдруг повезет сделать первую, плюс, как его хранили по всей цепочке до больницы, это еще надо спросить с нашей халатностью и т.д.
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08.07.2021 11:53 Ответить
А в предотвращении заболевания как такового эта с позволения сказать вакцина что показала? Ноль??
Так это не вакцина...все что угодно но только не вакцина..
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08.07.2021 10:21 Ответить
А статистику не пытался узнать. Во многих случаях после Файзера нет антител в достаточном количестве, а Короновак , как не странно стабильно 5 едениц выдает!!! Не говорю , что Файзер плохо, а Короновак хорошо!!! Прежде чем х..ю писать лучше разберись и донеси до людей отличия Файзера, Астразенека и Короновака , а человек сам выберет , что ему колоть!!!!
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08.07.2021 10:49 Ответить
Я в сортах дерьма не разбираюсь...и отличия одного от другого искать не собираюсь...
Но вакцина должна защищать от болезни...а не от симптомов болезни..
Ты можешь себе представить что бы вакцина от чумы или оспы защищала от симптомов...а не от самой чумы или оспы...победили бы тогда эти болезни или нет??
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08.07.2021 10:55 Ответить
Ну иди болей и свои антитела вырабатывай. Не заслужил ты и такой вакцины
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08.07.2021 10:56 Ответить
А у меня и без болезни иммунитет...так что увы и ах..мне эти ысе псевдовакцины до лампочки...и вирус тоже..
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08.07.2021 11:02 Ответить
Кокой еще иммунитет? Короной не болел? Надеешься на свой крепкий иммунитет? Та зря ты так! У меня тоже крепкий иммунитет. Гриппом лет 5 не болел, а если и болел, то это выглядело, как слабая простуда на пару дней. С ковидлом так не прокатит... И не стоит думать только о себе! Я вакцинировался в первую очередь ради родных и близких, чтоб не принести этот китайский сифилис домой или чтоб было, кому о них заботится, если семья заболеет. Кстати, от двух прививок Короновака, не было вообще никаких побочек и реакций. Вообще ноль! Вообще ничего не почувствовал! Эта вакцина считается провереной, надежной, самой безопасной, но эффективность, к сожалению, не супер.
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08.07.2021 11:20 Ответить
Я две недели был в командировке с человеком который заболел...в одной машине ехали..если..спали...
Последнии дня три-четыре у него температура под 39 уже была...парацетомолом сбивали...
Так и ездил лежа на заднем сидении..
Я его домой привез...и его сразу в больницу..в инфекционку.. положили...ковил и двухстороннее воспаление...
У меня ничего...тест сделали...отсюда можно сделать вывод...иммунитет...
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08.07.2021 11:39 Ответить
Смотри, как может это может выглядеть другими глазами! Ты заболел безсимптомно ковидлом. Приехал в командировку, заразил своего человека. Ты вылечиваешься безсимптомно. Проходит инкубационный период и друг начинает болеть. У него по итогу двухстороннее и инфекционка, а у тебя уже ничего нет. Иммунитет не возникает из ниоткуда! Ты его получил переболев, значит
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08.07.2021 11:57 Ответить
Мне пофигу как это может выглядеть...но факт есть факт...я не заболел...и у меня в семье никто не заболел..
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08.07.2021 12:01 Ответить
И подозреваю что таких людей как я...с иммунитетом...миллионы...
Но всех нас пытаются ширнуть каким то гавном..
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08.07.2021 11:06 Ответить
Дослідження такі собі...
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08.07.2021 10:26 Ответить
сколько стОит єто исследование?))
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08.07.2021 10:38 Ответить
А где сравнение с другими вакцинами, которые колет цивилизованный мир - Пфайзер, Модерна, Джонсон ??
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08.07.2021 10:39 Ответить
Була ефективність 50,4%, стала під 90%.
Дивно якось.
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08.07.2021 10:39 Ответить
Комментаторы кухонные повылазили🤔🧐😁 Клоуны, среди вас есть хоть один с медицинским образованием, желательно не купленным за пару-тройку кабанов дипломом мединститута😝🤪😜 Все у нас разбираются в методике лечения, внешней политике, педагогике и футболе😅😂🤣 Каждое чмо в дырявых трусах и нестиранной дырявой майке на пузе мнит себя знатоком всего и вся😁 Страна непуганных дураков😁 Робяты лучше "берите лапати и идите капати", как завещал Киля Азираффф,- это самое лучшее, что вы можете, - вам полезно и другим безопасно 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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08.07.2021 10:43 Ответить
Это потому что в руководстве МОЗ нет специалистов с медицинским образованием. Вот люди и пытаются самостоятельно разобраться.
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08.07.2021 10:51 Ответить
Та вже нарозбирались.
73% не можуть зрозуміти що актор і персонаж То є різне.
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08.07.2021 11:31 Ответить
Пока наш мудрый нарид не поймет, что в избирательном бюллетене можно поставить отметку только "За" и там совсем нет графы "Против" то такой кавардак будет еще долго продолжаться.
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08.07.2021 11:41 Ответить
В Европу с этой вакциной не пускают, смысл?
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08.07.2021 10:49 Ответить
Думаю, это вопрос времени, зарегистрируют и в Европе. Бюрократия и все такое... Пол мира вакцинируются этой вакциной, так что никуда не денутся
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08.07.2021 10:59 Ответить
На сьогодні , у світі , не існує жодної вакцини , яка б на 100% захищала від ковіду . То ж принципової різниці між вакцинами немає , вся різниця у відсотках ступенів захисту - десь 80% , десь 60 . 100% НЕМАЄ , хто б що не писав , і як би свою вакцину не рекламував .. Це все що треба знати . .
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08.07.2021 10:57 Ответить
А ты знал, что вакцины, которые кололи нам в детстве имели еще меньшую эффективность, около 40-50 %? Так что эти вакцины от ковида - уже большое достижение по сравнению с тем, что кололи 20-30 лет назад. Це все, що треба знати .
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08.07.2021 11:03 Ответить
Вы это не объясните пустоголовым дибилам, а еще то, что вакцину сделали за год, это вообще из разряда фантастики. Но им пох, у них имунитеты, кума переболела и ниче страшного, Билл Гейтс зачипирует ну и т.д. Это непобедимо, и такие есть везде, тут мы не исключение, только когда доходит до чего-то серьезно они в больнице первые.
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08.07.2021 11:57 Ответить
Китай керує.
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08.07.2021 11:12 Ответить
У меня после вакцинации теперь часто спрашивают - "Ну, как? Как себя чувстуешь?" Говорю - Та чуть не сдох! Импотенция настала, чипы под кожей чешутся... Наверное перезагружаются или обновления приходят... Но то все фигня! Главное, чтоб еще одна рука или нога не выросла! А то как потом на базаре шмотки покупать? Кто-то смеется, а кто-то верит и охает))))
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08.07.2021 12:12 Ответить
А вот еще одной руки не помешало бы.
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08.07.2021 12:57 Ответить
или второй член на случай импотенции первого
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08.07.2021 13:41 Ответить
Это надо понимать, реклама китайской бодяги?
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08.07.2021 12:56 Ответить


Учитывая, что Китай сейчас фактически покупает ЗЕлядей, скоро и Украина будет такие "исследования" про китайское говно публиковать.
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08.07.2021 13:06 Ответить
что за ересь? вопрос эффективности вакцины, чтобы просто не заболеть, уже даже не поднимается. теперь тактично говорят вакцина предотвращает смерть и госпитализацию.
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08.07.2021 13:34 Ответить
а это что?
65,9% - в предотвращении появления симптомов ковида (две дозы);
15,5% - в предотвращении появления симптомов ковида (одна доза).Источник:https://censor.net/ru/n3275829

нет симптомов-нет болезни
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08.07.2021 13:42 Ответить
нет симптомов - есть болезнь. многие болеют бессимптомно. предотвращение появления симптомов, как по мне, это совсем не одно и то же, что предотвращение заражения коронавирусом.
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08.07.2021 14:55 Ответить
как по мне то нет симптомов и даже при наличии коронавируса(а кто ж его проверять будет если симптомов нет?), то и нет болезни.аналогия с вирусом герпеса. есть у 99 проц. людей но герпес проявляется не у каждого. если у тебя нет высыпаний герпеса ты же не считаешь себя больным?
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08.07.2021 15:16 Ответить
только есть одно но. человек, болеющий короной бессимптомно, заражает окружающих точно так же, как и болеющий со всем набором симптомов. как-то так. аналогия с герпесом не пляшет вообще.
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09.07.2021 12:41 Ответить
пляшет. герпес потому и у 99 процентов населения потому, что передается в основном бытовым путем и при физических контактах,даже при высыпаниях человек себя больным не считает и заражает окружающих.
короной переболеют все рано или поздно,поэтому лучше познакомить свой организм с вирусом путем вакцинации,а не нарабатывать иммунитет от живого вирусняка.
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09.07.2021 14:58 Ответить
 
 