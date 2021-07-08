Офис генпрокурора изучает вопрос сотрудничества Лукашенко с террористами "ЛНР", - Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора принялся детально изучать сотрудничество захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с террористами т.н. "ЛНР" после депутатского обращения нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.
Об этом Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что в июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса".
"Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики", - подчеркивает Гончаренко.
"Поэтому 16 июня я направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемой "ЛНР". Мое обращение поддержали коллеги-депутаты, за что я им очень благодарен! Действия Лукашенко - это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами", - добавил Гончаренко.
Кроме этого, по его словам, нужно усиливать санкционное и экономическое давление на режим Лукашенко.
"Лукашенко можно и нужно додавить всеми доступными средствами", - подытожил нардеп.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.
Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобы воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бенедиктова сотрудничает с бацькой.
Не значит ли єто что бенедиктова сотрудничает с орками?
https://www.youtube.com/watch?v=oVQ6YPG7Igw&t=185s
Что думает ГПУ насчет сотрудничества офиса ЗЕ с ботофермами ДНР и РФ?