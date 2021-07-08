Офис генпрокурора изучает вопрос сотрудничества Лукашенко с террористами "ЛНР", - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора принялся детально изучать сотрудничество захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с террористами т.н. "ЛНР" после депутатского обращения нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Об этом Гончаренко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в июне террористы из так называемой "прокуратуры ЛНР" сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича и "убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса".

"Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические "республики", - подчеркивает Гончаренко.

"Поэтому 16 июня я направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемой "ЛНР". Мое обращение поддержали коллеги-депутаты, за что я им очень благодарен! Действия Лукашенко - это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами", - добавил Гончаренко.

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Кроме этого, по его словам, нужно усиливать санкционное и экономическое давление на режим Лукашенко.

"Лукашенко можно и нужно додавить всеми доступными средствами", - подытожил нардеп.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что т.н. "генеральной прокуратуре" т.н. "ЛНР" удалось провести "следственные действия" в отношении оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.

Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобы воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.