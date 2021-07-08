Даже в Минфине удивлены, что только судьи требуют возместить им финансовые потери за время карантина, - ЦПК

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев раскритиковал действия судей, подавших иски о выплате им части судейского вознаграждения, удержанного во время действия карантинных ограничений в апреле-августе 2020 года.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет Центр Противодействия Коррупции.

"Ни один государственный служащий не пошел в суд, чтобы возместить себе удержанные средства. Это сделали только судьи. При этом почему-то судьи трактуют законы только в свою пользу", - сказал Ермоличев в комментарии "Судебно-юридической газете".

В ЦПК напомнили, что в прошлом году для того, чтобы справиться с пандемией, правительство решило ограничить зарплаты для государственных чиновников и судей. Сразу отмечалось: решение временное, мотивированное угрозой для страны от COVID-19.

"Так вот, знаете, эти судьи пошли в суды, чтобы им вернули деньги, которые они недополучили во время прошлогоднего карантина. Этому удивились даже в Минфине.

Ранее на такие действия судей реагировали и в Раде. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал аморальным обращение двух судей КСУ с иском о недополученной во время карантина зарплате: "Двое судей КС, господин Литвинов и господин Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о взыскании с государства недополученной заработной платы за время карантина", - сказал тогда Вениславский. Речь шла о 1 млн 300 тыс. грн. Вениславский напомнил, что судья КСУ в год получает 4,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Также в ЦПК напомнили, что размер ежемесячного пожизненного содержания судей составляет более 77 тыс. грн., это уже когда они выходят на пенсию.