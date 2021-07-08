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Новости Коронавирус и карантин
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Даже в Минфине удивлены, что только судьи требуют возместить им финансовые потери за время карантина, - ЦПК

Даже в Минфине удивлены, что только судьи требуют возместить им финансовые потери за время карантина, - ЦПК

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев раскритиковал действия судей, подавших иски о выплате им части судейского вознаграждения, удержанного во время действия карантинных ограничений в апреле-августе 2020 года.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет Центр Противодействия Коррупции.

"Ни один государственный служащий не пошел в суд, чтобы возместить себе удержанные средства. Это сделали только судьи. При этом почему-то судьи трактуют законы только в свою пользу", - сказал Ермоличев в комментарии "Судебно-юридической газете".

В ЦПК напомнили, что в прошлом году для того, чтобы справиться с пандемией, правительство решило ограничить зарплаты для государственных чиновников и судей. Сразу отмечалось: решение временное, мотивированное угрозой для страны от COVID-19.

"Так вот, знаете, эти судьи пошли в суды, чтобы им вернули деньги, которые они недополучили во время прошлогоднего карантина. Этому удивились даже в Минфине.

Ранее на такие действия судей реагировали и в Раде. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал аморальным обращение двух судей КСУ с иском о недополученной во время карантина зарплате: "Двое судей КС, господин Литвинов и господин Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о взыскании с государства недополученной заработной платы за время карантина", - сказал тогда Вениславский. Речь шла о 1 млн 300 тыс. грн. Вениславский напомнил, что судья КСУ в год получает 4,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Также в ЦПК напомнили, что размер ежемесячного пожизненного содержания судей составляет более 77 тыс. грн., это уже когда они выходят на пенсию. 

Даже в Минфине удивлены, что только судьи требуют возместить им финансовые потери за время карантина, - ЦПК 01

карантин (16729) судья (2647) Центр противодействия коррупции (247) заработная плата (2400) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Ага еще и недополученные взятки может им компенсировать бедолагам?
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08.07.2021 10:39
+6
А фуле, их можно понять.
Замки по 1000 квадратов знаете как дорого содержать (плюс садовники, охранники, повара, горничные и т д)
Та и майбахи всякие тоже денюшку просят...
И это только две статьи расходов...
Прикиньте, столько проблем, а они ещё и работают на наше благо, судят там чего-то
Вот где патриоты
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08.07.2021 10:41
+5
Да потому что ,оказывается,только судьи ,в стране зекретинов,могут выдрать себе компенсацию -остальные даже и не пытаются...
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08.07.2021 10:48
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08.07.2021 10:37 Ответить
Ага еще и недополученные взятки может им компенсировать бедолагам?
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08.07.2021 10:39 Ответить
они же самые бедные и обделенные
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08.07.2021 10:40 Ответить
А фуле, их можно понять.
Замки по 1000 квадратов знаете как дорого содержать (плюс садовники, охранники, повара, горничные и т д)
Та и майбахи всякие тоже денюшку просят...
И это только две статьи расходов...
Прикиньте, столько проблем, а они ещё и работают на наше благо, судят там чего-то
Вот где патриоты
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08.07.2021 10:41 Ответить
Когда президент страны - безбожно грабит лохов, которые за него проголосовали, то почему судьи тоже не могут прибарахлится на лохах, которые платят налоги?!!
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08.07.2021 10:45 Ответить
Извините, а про какие вознаграждениях идёт речь???
Что они ("судьи"), Ударники Капиталистического Труда, что ли? Что разве нет кризиса в судейских органах? Про какие вознаграждениях идёт речь? За какие подвиги???
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08.07.2021 10:47 Ответить
Да потому что ,оказывается,только судьи ,в стране зекретинов,могут выдрать себе компенсацию -остальные даже и не пытаются...
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08.07.2021 10:48 Ответить
Это же фопы, а им говорят, компенсируют. Так что все правильно
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08.07.2021 10:49 Ответить
Прикольно. А что по этому поводу говорит закон?
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08.07.2021 10:58 Ответить
Закон говорит: что судья с часами на руке дешевле чем за 100000$, плохой судья! =)
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08.07.2021 11:09 Ответить
При всей моей не любви к судьям, мож надо было Бедосику по законам действовать? Щас ещё иски на решения СНБО посыпятся, только платить будем все мы
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08.07.2021 12:13 Ответить
НЕНАЖЕРИ!!!
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08.07.2021 11:04 Ответить
Легще убить ..чем кормить))
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08.07.2021 11:11 Ответить
Тільки суди у нас поки що незалежні інші зась.........лікарі , прокурори, поліція мовчать бо бояться звільнення.
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08.07.2021 11:13 Ответить
А Стефанчук? Нищеброд квартиру у тёщи снимает и регулярно получает денежную компенсацию за поднаём жилья. Надо помочь человеку в трудную минуту...
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08.07.2021 11:26 Ответить
По большому счёту они правы.
Только если бы такие иски подали все кто пострадал от дурантина то тогда и наше недоправительство сто раз бы подумало прежде чем кошмарить лохотрат высосанной из пальца пандемией.
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08.07.2021 11:27 Ответить
Так они же больше всех работают и меньше всех получают !?? Добавить судьям! И еще раз добавить!
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08.07.2021 11:39 Ответить
так это же их страна...имеют право...пусть работяги выплачивают, раз так решили..))
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08.07.2021 11:41 Ответить
К "судьям" надо подходить рационально: кресло судьи оценить 2 тысячи баксов в день, короче 50 тысяч в месяц! Платить будут. Может тогда экономика зацветёт, если зЕбилы не сожрут...
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08.07.2021 11:49 Ответить
США починали з "Суду Лінча"(безкоштовного, на громадських засадах). Україна в стані війни з кацляндією, тому має право на використання досвіду стратегічного союзника. За кошти, що йдуть на зп. суддям направити на закупівлю F-35
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08.07.2021 11:57 Ответить
Каста алчных мразей.
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08.07.2021 12:29 Ответить
А что удивляться?
Пусть подадут на них в суд!
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08.07.2021 12:30 Ответить
Совесть - это роскошь, а мы люди бедные
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08.07.2021 13:09 Ответить
Офигеть... А кто им такие "оклады" в 375 000 грн в месяц утвердил?!
Какие-такие научные основания и изыскания определили необходимость содержания этих персон в такие суммы?!
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08.07.2021 14:13 Ответить
 
 