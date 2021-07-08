Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко
Сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.
"Каждому гражданину Украины наше государство, наша Верховная Рада как законодательный орган уже давно обещает возможность получить целый набор земельных участков на праве собственности, это 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства, приусадебные участки 10-15-25 соток для постройки жилого дома и хозяйственных построек, 12 соток для садоводства, также есть для индивидуального гаражного строительства и для ведения фермерского хозяйства", - объяснил он.
По словам Мирошниченко, сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украиыны превышает площадь страны, но вопрос можно решить монетизацией.
"А теперь вопрос: давайте 40 млн граждан умножим на 2 гектара. Мы получим площадь, которая превышает площадь территории Украины, больше 60 млн га. Все с большим удовольствием говорят об этом праве, когда им выгодно, но оно не обеспечено материально. Нет в Украине земли, чтобы выполнить обязательство государства перед людьми. Думаю, это право нужно монетизировать", - добавил замглавы Госгеокадастра.
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Так что, не мути воду.
Жизнь при Вовке Голобородько
А то игра в одни ворота.
https://images.cnscdn.com/images/1/8/b/e/18bee94e95394e8c099555500c2ca263/original.jpgСумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны."
Прекрасный образец!
Всё законодательство Украины полно лживых общений и обязательств всебщего счастья, превышающих реальные возможности в 10 раз. Что помимо всего прочего создаёт отличное поле для оров популистов всех мастей.
Может, млять, провести тотальную чистку и сделать законодательное поле ВМЕНЯЕМЫМ?
Землю - национализировать, кроме той, которую сами собственники обрабатывают,
Мусора мрази, разворовпли землю и теперь стебутся с лохов
Или как ? Государство это и есть ублюдочная власть,
Машина угнетения ...
90% получили не совсем честно.