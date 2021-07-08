"Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко

Сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

"Каждому гражданину Украины наше государство, наша Верховная Рада как законодательный орган уже давно обещает возможность получить целый набор земельных участков на праве собственности, это 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства, приусадебные участки 10-15-25 соток для постройки жилого дома и хозяйственных построек, 12 соток для садоводства, также есть для индивидуального гаражного строительства и для ведения фермерского хозяйства", - объяснил он.

По словам Мирошниченко, сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украиыны превышает площадь страны, но вопрос можно решить монетизацией.

"А теперь вопрос: давайте 40 млн граждан умножим на 2 гектара. Мы получим площадь, которая превышает площадь территории Украины, больше 60 млн га. Все с большим удовольствием говорят об этом праве, когда им выгодно, но оно не обеспечено материально. Нет в Украине земли, чтобы выполнить обязательство государства перед людьми. Думаю, это право нужно монетизировать", - добавил замглавы Госгеокадастра.

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