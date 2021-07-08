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Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко

Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко

Сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил первый замглавы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

"Каждому гражданину Украины наше государство, наша Верховная Рада как законодательный орган уже давно обещает возможность получить целый набор земельных участков на праве собственности, это 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства, приусадебные участки 10-15-25 соток для постройки жилого дома и хозяйственных построек, 12 соток для садоводства, также есть для индивидуального гаражного строительства и для ведения фермерского хозяйства", - объяснил он.

По словам Мирошниченко, сумма площадей всех участков на каждого гражданина Украиыны превышает площадь страны, но вопрос можно решить монетизацией.

"А теперь вопрос: давайте 40 млн граждан умножим на 2 гектара. Мы получим площадь, которая превышает площадь территории Украины, больше 60 млн га. Все с большим удовольствием говорят об этом праве, когда им выгодно, но оно не обеспечено материально. Нет в Украине земли, чтобы выполнить обязательство государства перед людьми. Думаю, это право нужно монетизировать", - добавил замглавы Госгеокадастра.

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Автор: 

земля (1947) Госгеокадастр (171)


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Жизнь при Вовке Голобородько
Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2021 10:38
+9
Продавать землю по 10 000 га государство может, а дать землю бесплатно по 1 га не может.
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08.07.2021 10:55
+6
я согласен на денежную компенсацию от агробаронов
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08.07.2021 10:37
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я согласен на денежную компенсацию от агробаронов
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08.07.2021 10:37 Ответить
каждый год компенсацию
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08.07.2021 10:40 Ответить
Оренду.
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08.07.2021 10:49 Ответить
Каждый имеет право полететь в космос,но не факт.
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08.07.2021 10:38 Ответить
Речь идет о выполнении закона. А закона о праве полета в космос нет.
Так что, не мути воду.
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08.07.2021 11:59 Ответить
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Жизнь при Вовке Голобородько
Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко - Цензор.НЕТ 4264
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08.07.2021 10:38 Ответить
Пелевин....империя V.... У продвинутого парня в этой стране нет выбора...
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08.07.2021 11:47 Ответить
каждый правый имеет право на то..что слева и то.. что справа..
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08.07.2021 10:39 Ответить
на вольную волю и на неволю..
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08.07.2021 10:41 Ответить
тогда давай по гектару на рыло и не нада мутить
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08.07.2021 10:42 Ответить
А ЗЕчмо збирається продавати землю. Нехай продає свої 2 га.
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08.07.2021 10:44 Ответить
Зробити ревізію, скільки у кого соток та гектарів, і виявиться, що в декого шматки по піврайону, а кому й стільчика поставити не буде де. Але цього робити влада не буде - бо це собі відгризати хвоста та інші органи. Простіше проголосувати та видалити з Конституції усе, що стосується якихось гарантій. Які можуть бути гарантії гоям? Держава - для нас, а ви **вно!
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08.07.2021 10:48 Ответить
а в результаті всеодно 2 м.кв. буде
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08.07.2021 13:00 Ответить
Для начала нужно ввести норму в один участок на одну семью и только на совершеннолетних. Получивший один участок, например для строительства дома, право на получение остальных участков автоматически теряет. Выбирай или землю на дом в городе или два гектара в поле. Простой пример радикаловый скотыняка шЛяшко. Вся его семья, в том числе несовершеннолетние дети, мать и ближайшие родственники получили от государства землю в полном комплекте, и под гаражи, и под дома, и под садоводство и под фермерство. Таких примеров сотни когда те кто при власти имеют возможность реализовать свое право, а простые люди или не имеют такой возможности или только за взятку.
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08.07.2021 10:48 Ответить
А если семьи нет?а сколько должно быть человек в семье?а как быть когда разводятся и создают другие семьи?а гражданский брак считается семьёй?
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08.07.2021 10:56 Ответить
Если есть семья, значит у твоих родителей уже есть 2 га. Если нет семьи, значит нужна справка с детского дома, получи 1 га, создай семью и получите вместе еще один. Сколько человек в семье не регламентировано, но многодетным можно увеличить количество земельного надела на 0,5 га за каждого третьего и последующего ребенка. При достижении совершенолетия ребенка и создания им брака это уже другая, отдельная семья и 0,5 га переходит к нему, и гос-во компенсирует лишь 1,5 га. При разводе земля делится на две равные части, при создании другой семьи одним из разведенных к его гектару или государство дает еще один гектар или (если партнер тоже разведенный) прибавляется земля партнера. если вто Гражданский брак семьей не считается. Естественно это все приблизительно, но нужно что-то делать, иначе простым людям земли не хватит, зато хватит разным трутням-ушлепкам типа шЛюшка и его в.*******.
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08.07.2021 17:24 Ответить
Шедеврально!
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08.07.2021 10:50 Ответить
Что-то не так с этим законом. Через 50 лет подрастут еще два поколения украинцев, но земли-то больше не станет. А ту что раздают государству не возвращается.
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08.07.2021 10:51 Ответить
Каждая этническая украинская семья может получить надел 5 га и не надо ля ля. Всё равно через некоторое время украинские семьи вернут свои земли ,так было и раньше.
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08.07.2021 10:52 Ответить
Назовите мне право, которое в состоянии обеспечить мне гос-во? Хотя мои обязательства это же гос-во постоянно ужесточает. Мне кажется или это игра в одни ворота?
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08.07.2021 10:53 Ответить
Продавать землю по 10 000 га государство может, а дать землю бесплатно по 1 га не может.
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08.07.2021 10:55 Ответить
Если так, то и налоги брать государство тоже не может.
А то игра в одни ворота.
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08.07.2021 11:02 Ответить
Чинуши всех времен этого не хотели и сейчас не хотят все очень просто гарант Конституции не на своем месте он также ничего не хочет делать для людей...
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08.07.2021 11:02 Ответить
Де логіка ? Для громадян України землі не вистачає, але на продаж є . А можна поділити на всіх порівну , та роздати , під забороною продавати, виключно аренда ?
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08.07.2021 11:10 Ответить
Ну да на 49 лет аренда( если не желаешь обрабатывать) и можно отменить пенсии, а оставить только пенсии госслужащим.
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08.07.2021 11:21 Ответить
тогда и квартиры селянам тоже нужно дать в городах для справедливости
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08.07.2021 11:36 Ответить
При условии что каждому горожанину государство выделит квартиру. А вообще, жилье и земля- это разные вещи, не путайте
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09.07.2021 13:12 Ответить
все кто жили в городах на 1991 год приватизировали квартиры, селяне нет. селянам дали землю и у горожан выросла жаба)))) земля это такой же товар во всем мире, кроме нас и сев кореи
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09.07.2021 13:15 Ответить
В Украине каждый украинец имеет только право молчать. Но ето ему не поможет, с нашей Системой
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08.07.2021 11:22 Ответить
При желании этот вопрос можно урегулировать, в том числе учитывая предложения форумчан, но ЗЕкоманда тупо послала, в очередной раз, мудрый нарид нах.ер.
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08.07.2021 11:25 Ответить
"Каждый украинец имеет право на получение земельного участка, но государство не может обеспечить это право, - замглавы Госгеокадастра Мирошниченко
https://images.cnscdn.com/images/1/8/b/e/18bee94e95394e8c099555500c2ca263/original.jpgСумма площадей всех участков на каждого гражданина Украины превышает площадь страны."
Прекрасный образец!
Всё законодательство Украины полно лживых общений и обязательств всебщего счастья, превышающих реальные возможности в 10 раз. Что помимо всего прочего создаёт отличное поле для оров популистов всех мастей.
Может, млять, провести тотальную чистку и сделать законодательное поле ВМЕНЯЕМЫМ?
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08.07.2021 11:30 Ответить
Ублюдочное государство с членограем во главе
Землю - национализировать, кроме той, которую сами собственники обрабатывают,
Мусора мрази, разворовпли землю и теперь стебутся с лохов
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08.07.2021 11:31 Ответить
Разделяй Державу и ублюдочную власть. Мы родились в этой Державе и наняли эту убогую власть. Если золотарь не справляется с чисткой сортиров его гонят нахрен и нанимают другого.
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08.07.2021 11:42 Ответить
Шо за держава ? Державу дежит в руках кацапский цар,
Или как ? Государство это и есть ублюдочная власть,
Машина угнетения ...
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08.07.2021 13:34 Ответить
Почему эти идиоты все спихивают на государство? Если ты у власти и не справляешься , вон нахрен. Усадив свою жоппу в чиновничье кресло это ничтожество уже считает себя государством. Когда же мы научимся разделять Государство и власть.
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08.07.2021 11:39 Ответить
40 млн. громадян? Оптимісти...
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08.07.2021 11:57 Ответить
Отобрать у тех, кто получил!
90% получили не совсем честно.
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08.07.2021 12:29 Ответить
Так тоді й завод-пароходи треба відібрати. РєвАлюція 1917-го забулась?
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08.07.2021 12:33 Ответить
1917г отбирали чужое. А землю, заводы-пароходы прихватизировали принадлежавшие всем гражданам Украины. И в основном не совсем честным путем.
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08.07.2021 12:39 Ответить
Шо значит отбіралі чужоє? Заводи-пароходи прінадлєжалі всєм гражданам тільки на бумазі. Навіть квартири які давали ніколи не були власністю тих хто в них був прописаний. Все це була бутафорія. Все в країні належало політбюро цк кпсс. От вони розпоряджались не тільки майном, а й життям всього населення. Парламенти були для галочки тільки того, щоб був предмет розмови в міжнародних інституціях.
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08.07.2021 12:49 Ответить
И зачем всё отдали мертвечукам, коломойским ...?
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08.07.2021 13:53 Ответить
Ти в мене питаєш? А я тобі таке ж запитання задам.
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08.07.2021 15:21 Ответить
Кожен отримає свій участок 1Х2 метри. Всім хватить. Тільки отримують в свій час.
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08.07.2021 12:32 Ответить
Блевать охота уже от наших прав что нам положено .
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08.07.2021 12:43 Ответить
тогда вопро - а на хера нам такое государство вместе с таким правительством?
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08.07.2021 13:38 Ответить
Не государство не может обеспечить, а Зе- коррупционная шобла не может. Это стратегическая поправка
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08.07.2021 14:22 Ответить
A Кубань?
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08.07.2021 15:07 Ответить
А що, вже пройшов перепис наceлення, i точний вимiр землi , опублiкуйте цифри!?
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08.07.2021 16:40 Ответить
всем дадут по 2 квадрата
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08.07.2021 22:39 Ответить
 
 