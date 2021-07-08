За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии
В Национальной комиссии по стандартам государственного языка выражают обеспокоенность возможным сокращением предельной численности работников ее аппарата за неделю до старта экзамена на определение уровня владения государственным языком.
"Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы сокращения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов". Проектом постановления предусмотрено, что предельную численность работников аппарата Национальной комиссии по стандартам государственного языка сократят с 29 до 23 человек, то есть уменьшат более чем на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Комиссия обеспокоена такими действиями за неделю до старта экзаменов на определение уровня владения государственным языком. "Комиссия считает необходимым проинформировать общество о сложной ситуации: несмотря на фактическую готовность к проведению экзаменов на определение уровня владения государственным языком, такое значительное сокращение численности работников аппарата Комиссии существенно затрудняет процесс установления результатов этих экзаменов", - подчеркивают в ведомстве.
В Нацкомиссии считают, что успешная реализация экзамена требует не уменьшения, а наоборот - увеличение численности работников аппарата Комиссии, и такие предложения по увеличению штатной численности аппарата были направлены в правительство заблаговременно.
"Комиссия осознает все вызовы, которые стоят перед украинским государством, но попытки сэкономить на реализации государственной языковой политике считает недопустимыми", - говорится в сообщении.
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ну, й хтось отримає доплату "за напруженість у роботі"
отак от і чинуші екзамен напишуть - профілонять.
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
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Утім Мандель це не стосується. У неї - тільки БРЕХНЯ.
Жертву раздевали догола и крепко привязывали внутри узкой лодки или выдолбленного ствола дерева, а сверху накрывали такой же лодкой или стволом дерева так, чтобы руки, ноги и голова торчали наружу. Жертву насильно поили молоком и мёдом, чтобы вызвать сильнейшую диарею. Кроме того, мёдом обмазывали тело жертвы, тем самым привлекая насекомых. После этого жертву пускали плавать в пруду со стоячей водой или оставляли на солнцепёке. Кал жертвы накапливался в таком «контейнере», привлекая всё больше насекомых, которые медленно пожирали плоть и откладывали в ней личинки, что приводило к гангрене. Чтобы продлить мучения, жертву могли кормить каждый день. В конце концов смерть наступала, скорее всего, в результате сочетания обезвоживания, истощения и септического шока.
"...Под конец Мохошад склонился к тому, чтобы заживо отдать Шаргакага на съедение червям. То была персидская казнь. Человека заковывают в два деревянных корыта так, что снаружи остаётся лишь голова, и ничто, из казнимого выходящее, не вытекает из корыт. А палачи кормят его мёдом и молоком и лицо ему обмазывают мёдом. Мухи слетаются к нему, откладывают яички, и в живом человеке заводятся черви. В книгах написано, что жертвы вопили по две-три недели кряду, пока не приходила к ним милосердная смерть. И каждый кусочек тела должен был продырявиться, как решето или хорошая кавказская брынза…"
Група з Ірану - так, навіть у цій архизкріпній країні є метал-андеґраунд (оскільки концепція у групи - зороастризм, який є однією з 5 державних релігій Ірану, а також перська історія, то за законом до них доколупатися не можуть... хоча до важкої музики в цілому ставлення там негативне, як у совку приблизно). Музика - Oriental Sympho BM, тобто а-ля Dimmu Borgir у поєднанні з іранськими фолк мотивами. Якраз у літню спеку файно заходить...
Клас! Однозначно: якщо не знайду в магазині, тре' буде пошукати "лосів" у тирнеті! Бо в мп3 слухати цей шедевр - то наруга над здоровим глуздом у чистому вигляді.