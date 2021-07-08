РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9985 посетителей онлайн
Новости
2 220 26

За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии

За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка выражают обеспокоенность возможным сокращением предельной численности работников ее аппарата за неделю до старта экзамена на определение уровня владения государственным языком.

"Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы сокращения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов". Проектом постановления предусмотрено, что предельную численность работников аппарата Национальной комиссии по стандартам государственного языка сократят с 29 до 23 человек, то есть уменьшат более чем на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Комиссия обеспокоена такими действиями за неделю до старта экзаменов на определение уровня владения государственным языком. "Комиссия считает необходимым проинформировать общество о сложной ситуации: несмотря на фактическую готовность к проведению экзаменов на определение уровня владения государственным языком, такое значительное сокращение численности работников аппарата Комиссии существенно затрудняет процесс установления результатов этих экзаменов", - подчеркивают в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перейти на украинский и английский нужно было еще в 1991 году, - Данилов

В Нацкомиссии считают, что успешная реализация экзамена требует не уменьшения, а наоборот - увеличение численности работников аппарата Комиссии, и такие предложения по увеличению штатной численности аппарата были направлены в правительство заблаговременно.

"Комиссия осознает все вызовы, которые стоят перед украинским государством, но попытки сэкономить на реализации государственной языковой политике считает недопустимыми", - говорится в сообщении.

Автор: 

Кабмин (14029) сокращение (311) украинский язык (1190) чиновник (1560) экзамены (156) госслужащие (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Черговий доказ, що влада діє виключно проти українських інтересів.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05
+4
«Багатолика» правда? Чи хтось казав Мєндєль, що вживати канабіс під час вагітності шкідливо?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:06
+3
https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA Anneksiya Net
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии - Цензор.НЕТ 7415
показать весь комментарий
08.07.2021 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
08.07.2021 10:53 Ответить
ну, спустять на гальмах - і кум порішає...
ну, й хтось отримає доплату "за напруженість у роботі"
показать весь комментарий
08.07.2021 10:56 Ответить
мендельшлюшка вже і книжку написала про абсолютну неважливість української мови.
отак от і чинуші екзамен напишуть - профілонять.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA Anneksiya Net
Конфликтый символ - как раз русский язык и сама Мендель. Надеюсь, она опубликовала пост по ошибке, иначе это билет в Ростов.
За неделю до старта экзаменов по украинскому языку для чиновников Кабмин решил сократить до 23 человек штат органа, отвечающего за его проведение, - заявление Нацкомиссии - Цензор.НЕТ 7415
показать весь комментарий
08.07.2021 11:02 Ответить
Так-язік роз'єднує.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05 Ответить
«Багатолика» правда? Чи хтось казав Мєндєль, що вживати канабіс під час вагітності шкідливо?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:06 Ответить
І воно це прекрасно розуміє. Та буде продовжувати торочити і нав'язуваати кацапську пропаганду, бо це веління дерьмака і його кишенькового "велічайшего" та умови договорняка з фуйлом.
показать весь комментарий
08.07.2021 12:10 Ответить
Насправді чув інше трактування: правда у кожного своя, але істина завжди одна. Як ілюстрація наводилися поняття ліворуч-праворуч-верх-низ-попереду-позаду (залежить від позиції окремо взятої людини у просторі) і сторони світу (об'єктивна система координат).
...
Утім Мандель це не стосується. У неї - тільки БРЕХНЯ.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:22 Ответить
Киньте цю хвойду у вулик 🐝🐝🐝🐝🐝🐝☠️
показать весь комментарий
08.07.2021 11:15 Ответить
Як варіант - можна прив'язати до дерева поблизу якнайбільшого мурашника, попередньо роздягнувши і намазавши медом.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:23 Ответить
Ще був скафізм - давньоіранський метод страти, який гарантував особливо страшні борошна.

Жертву раздевали догола и крепко привязывали внутри узкой лодки или выдолбленного ствола дерева, а сверху накрывали такой же лодкой или стволом дерева так, чтобы руки, ноги и голова торчали наружу. Жертву насильно поили молоком и мёдом, чтобы вызвать сильнейшую диарею. Кроме того, мёдом обмазывали тело жертвы, тем самым привлекая насекомых. После этого жертву пускали плавать в пруду со стоячей водой или оставляли на солнцепёке. Кал жертвы накапливался в таком «контейнере», привлекая всё больше насекомых, которые медленно пожирали плоть и откладывали в ней личинки, что приводило к гангрене. Чтобы продлить мучения, жертву могли кормить каждый день. В конце концов смерть наступала, скорее всего, в результате сочетания обезвоживания, истощения и септического шока.

"...Под конец Мохошад склонился к тому, чтобы заживо отдать Шаргакага на съедение червям. То была персидская казнь. Человека заковывают в два деревянных корыта так, что снаружи остаётся лишь голова, и ничто, из казнимого выходящее, не вытекает из корыт. А палачи кормят его мёдом и молоком и лицо ему обмазывают мёдом. Мухи слетаются к нему, откладывают яички, и в живом человеке заводятся черви. В книгах написано, что жертвы вопили по две-три недели кряду, пока не приходила к ним милосердная смерть. И каждый кусочек тела должен был продырявиться, как решето или хорошая кавказская брынза…"
показать весь комментарий
08.07.2021 11:55 Ответить
На Сході добре знаються на таких штуках.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:19 Ответить
Є навіть пісня Scaphism, у цієї групи )) Рекомендую, колего - https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020) .
Група з Ірану - так, навіть у цій архизкріпній країні є метал-андеґраунд (оскільки концепція у групи - зороастризм, який є однією з 5 державних релігій Ірану, а також перська історія, то за законом до них доколупатися не можуть... хоча до важкої музики в цілому ставлення там негативне, як у совку приблизно). Музика - Oriental Sympho BM, тобто а-ля Dimmu Borgir у поєднанні з іранськими фолк мотивами. Якраз у літню спеку файно заходить... За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії - Цензор.НЕТ 572

За тиждень до старту іспитів з української мови для чиновників Кабмін вирішив скоротити до 23 осіб штат органу, відповідального за його проведення, - заява Нацкомісії - Цензор.НЕТ 6895
показать весь комментарий
08.07.2021 14:05 Ответить
Ого! О-го-го!!
Клас! Однозначно: якщо не знайду в магазині, тре' буде пошукати "лосів" у тирнеті! Бо в мп3 слухати цей шедевр - то наруга над здоровим глуздом у чистому вигляді.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:39 Ответить
Як мило.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:00 Ответить
Як кажуть на прямому тхір то російською скунс(((
показать весь комментарий
08.07.2021 11:03 Ответить
Провладна кацапська пліснява продовжує непримиренну боротьбу з українською Україною.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:03 Ответить
Черговий доказ, що влада діє виключно проти українських інтересів.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05 Ответить
Із точністю до навпаки. Якраз принципових профі прибрали, щоб не робили слугам вагітну голову "этой своей селюкской мовой".
показать весь комментарий
08.07.2021 11:25 Ответить
Які ще екзамени. Один чиновник на посту глави МВС за 7 років не спромігся говорити державною мовою.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:10 Ответить
Зате скільки разів він озолотився! А численні зашквари - то таке...
показать весь комментарий
08.07.2021 13:21 Ответить
оставили только нужных
показать весь комментарий
08.07.2021 11:13 Ответить
Прибрали принципових і залишили тільки своїх.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:23 Ответить
Не факт что сократят, но перед экзаменом неплохо запугать экзаменаторов. Слуги они такие шлюги...
показать весь комментарий
08.07.2021 11:23 Ответить
 
 