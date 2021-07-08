РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9985 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
3 483 62

ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений. ИНФОГРАФИКА

ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований запустило отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом.

Форму вы также можете заполнить анонимно.

Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться.

ГБР активно выявляет необоснованные активы чиновников. Одним из таких примеров являются переданные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами. Так, в 2020 году депутат приобрел квартиру в Киеве стоимостью 7 600 000 гривен. А за 2019 г. он задекларировал всего 4 тыс. долларов США и в 2020 году получил доход в размере 4 800 000 гривен. Других источников доходов и финансовых обязательств он не указал. Разница между декларируемыми доходами / активами и ценой квартиры составляет более 2 700 000 гривен.

Таких случаев, к сожалению, много, поэтому ожидаем вашей помощи", - говорится в сообщении.

ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений 01

Также в ГБР просят представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:

- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;

- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа злоумышленников планировала украсть у государства 50 га леса возле Киевского моря, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

- отправив информацию на адрес электронной почты: [email protected];

- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;

- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;

- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.

Отмечается также, что под "активами" следует понимать денежные средства (наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или в других финансовых учреждениях и т.п.), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные должностному лицу.

Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен (до 6 831 500 гривен - в 2020 году, до 6 243 250 гривен - в 2019 году), а сам актив должен быть приобретенным после 28.11.2019 г.

чиновник (1560) ГБР (3001)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Беріть список нових літс 95 кварталу. Не помилитесь.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:57
+13
Итак гбр, записывайте: депутат вр корявченков юрий (юзик), депутат вр архамия давид, депутат вр стефанчук, депутат вр разумков, а еще презедент зеленский, глава офиса презе - дерьмак... Вам мало?
показать весь комментарий
08.07.2021 10:57
+12
Стукачей воспитываете, падлы зеленые?
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а прєйскурант на постучать гдє?..
показать весь комментарий
08.07.2021 10:54 Ответить
у німців запитай...Там стук - це святоє.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05 Ответить
10% с удара.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:38 Ответить
Дубинский, Лерос это ваш звездный час....
показать весь комментарий
08.07.2021 10:55 Ответить
Ну, за Лероса все понятно, а вот каким боком сюда этот тупой собачий рот КАЛомойского?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:48 Ответить
Уже было. Теперь на агента Шевченко дело завели )))
показать весь комментарий
08.07.2021 10:55 Ответить
Беріть список нових літс 95 кварталу. Не помилитесь.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:57 Ответить
новиє лiтса для ДБР - табу.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05 Ответить
Итак гбр, записывайте: депутат вр корявченков юрий (юзик), депутат вр архамия давид, депутат вр стефанчук, депутат вр разумков, а еще презедент зеленский, глава офиса презе - дерьмак... Вам мало?
показать весь комментарий
08.07.2021 10:57 Ответить
обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
показать весь комментарий
08.07.2021 11:09 Ответить
Як зворушливо. Ми дуже хочемо, але не знаємо де шукати... То йди з посади "слуга" клоуна.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:58 Ответить
Ооо, сейчас списки врагов народа пополнятся по новому после 1917 года.
Раскуркулицизация по новой)))
показать весь комментарий
08.07.2021 10:58 Ответить
Розвод для лохів продовжується.
ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений - Цензор.НЕТ 3211

Герусу це розкажіть.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:58 Ответить
прыйдэ осинь кулачить будемо
показать весь комментарий
08.07.2021 11:14 Ответить
Стукачей воспитываете, падлы зеленые?
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
показать весь комментарий
08.07.2021 10:59 Ответить
вилла в Италии прокатит? "заводик", который никак не могут поделить с Ленкой? Кому звонить - в НАБУ или Ленке?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:02 Ответить
обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
показать весь комментарий
08.07.2021 11:09 Ответить
а есть телефончик? очень хочеца поговорить с первой лядью.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:10 Ответить
так а если у самих прокуроров лексусы?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:04 Ответить
Ясно,хотят все лядство на людей спихнуть ,сделав из них стукачей -ну я уже никакой подлости ,от засратой зелени,не удивляюсь)
показать весь комментарий
08.07.2021 11:05 Ответить
Лерочка, стукач - понятие уголовное. Неужели ты срок мотала?
А если серьёзно, то в ЕС народ стучит практически весь. Попробуй запарковаться в неположенном месте. Через 5 мин. тебя оштрафуют. И не потому, что полиция вездесуща, а потому что обычные люди сразу звонят и сообщают о нарушении. И живут как-то лучше нас в разы.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:12 Ответить
Так в ЕС и полиция другая -ей люди доверяют и главпроеуроры там не 100%ные марионетки президентов)но да,для зесрани это трудно -поэтому именно вы и становитесь стопроцентными стукачами,как при сралине
показать весь комментарий
08.07.2021 12:05 Ответить
Лерочка, я же тебя просил не злоупотреблять на жаре. Теперь тебе везде зесрань мерещится.
показать весь комментарий
08.07.2021 12:33 Ответить
Как мне нравится,когда у зебила не получается поумничать,от скудоумия,он начинает извиваться ,как "глиста на сковородке"))
показать весь комментарий
08.07.2021 12:37 Ответить
У тебя глисты на сковородке? Заметно.
показать весь комментарий
08.07.2021 12:41 Ответить
Та да)зебилы-глисты ,которых я каждый день пачками на ту сковородку закидываю -правда теперь с вами совсем не густо -перевелись почему то
показать весь комментарий
08.07.2021 12:49 Ответить
Короче гадишь на сковородку. Зачем?
показать весь комментарий
08.07.2021 12:52 Ответить
..наконец зебильо врубилось,где оно обитает?правильно,в дерьме порохоботов...с почином тебя,тогда)
показать весь комментарий
08.07.2021 13:14 Ответить
Лерочка, срать на сковородку... Может всё же сходишь к наркологу?
показать весь комментарий
08.07.2021 13:15 Ответить
Ну ,срать на сковородку -это про кретинов,которые сдали воюющую страну ,с кризисной экономикой "рассмеши комика" и ожидают рая на земле)не прибедняйся ,иди там на вас,зебилов, Данилов сцать начал,а то не успеешь)))
показать весь комментарий
08.07.2021 13:19 Ответить
Так ты сдала воюющую страну ,с кризисной экономикой "рассмеши комика" и ожидаешь рая на земле? Ожидай. Но зачем срать на сковородку?
показать весь комментарий
08.07.2021 13:24 Ответить
так Лерос же уже сообщал, и шо???? банду зельоньіх 3,14дарасов - на кол!
показать весь комментарий
08.07.2021 11:08 Ответить
манєнькая пріпіска: стучать мона і нуна на парашенка, парахаботіков, сусідів, родичів...за винятком слуг і іже з ними!
показать весь комментарий
08.07.2021 11:12 Ответить
ГБР жжет!
Что это за хитрожопая формулировка "незаконно полученное имущество"? Я получил откат. Пошел и ЗАКОННО купил квартиру или мерс какой-нибудь. Т.е. имущество получил ЗАКОННО! Дебилы, мля ...

Берите ЛЮБОГО, первого попавшегося, чиновника и у него 100% будет имущество не соответствующее его официальным доходам. Шо, ничего не можете с этим сделать? Все вопросы к нашим неуважаемым депутатам, которые принимают законы. Пчелы против меда бывают?
показать весь комментарий
08.07.2021 11:15 Ответить
це все для піару.
просто зеленим ідіотам сподобалась ідея соціалізму.
але вони забувають, що за незаконно нажите майно і їх пустять під ніж.
особливо на фоні високих тарифів, які з'їдять практично весь сімейний дохід.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:29 Ответить
ГБР - это не для Украины. ГБР - это для Зеленского (и для его кукловодов). Ну и результаты соответствующие. А т.к. на их плачевные результаты стали обращать внимание наши западные партнеры, то они и решили резко создать видимость работы. Отсюда и это "громогласное заявление", а по факту - пук в воздух.
показать весь комментарий
08.07.2021 12:08 Ответить
Сообщил. Вилла в Италии куплена неким гражданином зеленским за нетрудовые доходы, тк бизнес у него убыточный и налогов поэтому не платил.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:16 Ответить
В Америке просят не так.
Тот, кто предоставит информацию, может расчитывать на часть штрафа, отсуженного у нарушителя, законным путем.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:19 Ответить
Есть такой закон. Обличитель получает 10%.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:26 Ответить
Только зесрань может додуматься стучать тем ,на которых самих клейма негде ставить)и США ещё сюда пытаются приплести ...
показать весь комментарий
08.07.2021 12:17 Ответить
Якийсь сюрррр....
Чому саме гбр не може виявити корупційне майно ?
Навіть у своїх співробітників.
Бездарна контора.
показать весь комментарий
08.07.2021 11:27 Ответить
Сообщаю!
У всех работников гбр и их родственников необоснованно много имущества и носки по 200 грн.

Дорожелатель.)
показать весь комментарий
08.07.2021 11:34 Ответить
Можна начать с депутатов ВР ( их з/пл в конвертах) и далее по списку всех члЭнов зеленой шоблы, включая 95квартал... Гео Лерос вам уже достаточно информации дал ( и с трибуны ВР и со своего Ютуб-канала) , было бы желание...
показать весь комментарий
08.07.2021 11:46 Ответить
Шо закінчилися люди, яких вам здавали як реформаторів Порошенка?
Чому всім зеленим треба вказувати де і що є проблема. Одні питають у людей де корупціонери інші замиливши очі у Штатів, а тим часом всі держпідприємства увійшли в колосальну збитковість. То шукайте кому воно вигідно і роботи буде у вас непочатий край
показать весь комментарий
08.07.2021 11:51 Ответить
От смешные. Прокатитесь вокруг Киева по "скромным" хатынкам, найдете там не один годовой бюджет Украины 😁
показать весь комментарий
08.07.2021 11:53 Ответить
А что им мимо своих домов кататься?
показать весь комментарий
08.07.2021 12:20 Ответить
Маячня! Хто кого хоче впіймати? Заходьте до котеджних містечок, водоохоронних зон Дніпра та інших водоймищ, заміські будинки і питайте "Чиє? Звідки гроші?". Почніть з себе та власних родичів і друзів. Працюйте!!!
показать весь комментарий
08.07.2021 12:01 Ответить
ДБР просить громадян допомогти з виявленням необґрунтованих активів у чиновників: запущено окрему лінію для звернень - Цензор.НЕТ 3105
показать весь комментарий
08.07.2021 12:03 Ответить
1937г.-2037г.???🤐
показать весь комментарий
08.07.2021 12:03 Ответить
У каждого украинца своя разведывательная служба?
Знают: за сколько купил, где взял деньги, сколько стоит сейчас и сколько указал в декларации...
показать весь комментарий
08.07.2021 12:13 Ответить
Большое строительство большого человека. "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом. Видео
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой.
Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата В соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
показать весь комментарий
08.07.2021 12:31 Ответить
Да там копни любого из слуг - и к бабке не ходи.
показать весь комментарий
08.07.2021 12:44 Ответить
Під кожною бюджетною структурою стоять елітні авто. Пакуйте всіх власників- не помилитесь.
Всі маєтки під Києвом, всі елітні квартири, всі відвідувачі дорогих ресторанів...
Та малюська ніяких платних сізо не напасеться))
показать весь комментарий
08.07.2021 12:49 Ответить
Большое строительство большого человека. "Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом. Видео
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.


Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадратаВ соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
показать весь комментарий
08.07.2021 12:49 Ответить
ага щас! не ведитесь, они послушают что где и у кого, пошлют нахер, а сами будут этих толстозадых шантажировать с целью коррупции. позже народу скажут, что ничего не нашли. вот и все дела. ушлые какие! сначала надо, чтобы вам хоть кто то доверял, а потом просите людей. Мы, мол, все обыскали, ни у кого ничего. теперь типа народ подключим. ага разбежались.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:01 Ответить
Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен. А если больше, то не трогаем?)
показать весь комментарий
08.07.2021 13:05 Ответить
трындец. цирк какой-то. в чем нужна помощь? берешь любого "судью", мусора в звании начиная от полковника, да даже подполковника, аналогично прокурвора или СБУ-шника и идешь к нему домой, в особняк, на который ему нужна зарплата за 1000 лет безупречной работы, смотришь на его машину, на которую он копил еще 500-600 лет...и после этого уже начинаешь просить о помощи в выявлении необоснованных активов.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:29 Ответить
Далеко ходить не нужно!
Пусть возьмут любого мера области и их бухгалтеров, пусть посмотрят как они живут в каких домах! *Откуда деньги Зин* у обыкновенных чиновников?! Откуда?
показать весь комментарий
08.07.2021 13:37 Ответить
Не понял. Два года назад Величайший сообщил, что открыта линия по которой каждый громадянин может смело сообщать о коррупции и органы накажут и разберутся. Через год Величайший сообщил, что коррупция уже побеждена. Выходит, случилась досадная недоработка - коррупции уже нет, а коррупционное майно ещё осталось.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:56 Ответить
Та пишите уже прямо..."Помогите нам рыбачить !!!"
показать весь комментарий
08.07.2021 14:05 Ответить
Помочь? А за что, вы, неуважаемые, нехилые бабки получаете?
показать весь комментарий
08.07.2021 14:28 Ответить
Поинтересуйтесь для начала как там бывший глава ДБР Труба поживает.
Прикрыли урода и спокойно отпустили.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:30 Ответить
 
 