ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований запустило отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ведомстве отметили, что для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом.
Форму вы также можете заполнить анонимно.
Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться.
ГБР активно выявляет необоснованные активы чиновников. Одним из таких примеров являются переданные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами. Так, в 2020 году депутат приобрел квартиру в Киеве стоимостью 7 600 000 гривен. А за 2019 г. он задекларировал всего 4 тыс. долларов США и в 2020 году получил доход в размере 4 800 000 гривен. Других источников доходов и финансовых обязательств он не указал. Разница между декларируемыми доходами / активами и ценой квартиры составляет более 2 700 000 гривен.
Таких случаев, к сожалению, много, поэтому ожидаем вашей помощи", - говорится в сообщении.
Также в ГБР просят представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты: [email protected];
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.
Отмечается также, что под "активами" следует понимать денежные средства (наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или в других финансовых учреждениях и т.п.), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные должностному лицу.
Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен (до 6 831 500 гривен - в 2020 году, до 6 243 250 гривен - в 2019 году), а сам актив должен быть приобретенным после 28.11.2019 г.
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- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
Раскуркулицизация по новой)))
Герусу це розкажіть.
Хотите проверять? Зеленский Владимир, *****, Александрович. Вор, коррупционер, наркоман, предатель, чиновник, злоупотребляюший служебным положением. Уклонение от призыва, неуплата налогов в особо крупных размерах, хищение в госсредств, измена Родине... да там весь уголовный кодекс в ассортименте. И потом всю зеленую кодлу по избирательному списку....
- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;
- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);
- отправив информацию на адрес электронной почты:
- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;
- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;
- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев. Источник: https://censor.net/ru/n3275840
А если серьёзно, то в ЕС народ стучит практически весь. Попробуй запарковаться в неположенном месте. Через 5 мин. тебя оштрафуют. И не потому, что полиция вездесуща, а потому что обычные люди сразу звонят и сообщают о нарушении. И живут как-то лучше нас в разы.
Что это за хитрожопая формулировка "незаконно полученное имущество"? Я получил откат. Пошел и ЗАКОННО купил квартиру или мерс какой-нибудь. Т.е. имущество получил ЗАКОННО! Дебилы, мля ...
Берите ЛЮБОГО, первого попавшегося, чиновника и у него 100% будет имущество не соответствующее его официальным доходам. Шо, ничего не можете с этим сделать? Все вопросы к нашим неуважаемым депутатам, которые принимают законы. Пчелы против меда бывают?
просто зеленим ідіотам сподобалась ідея соціалізму.
але вони забувають, що за незаконно нажите майно і їх пустять під ніж.
особливо на фоні високих тарифів, які з'їдять практично весь сімейний дохід.
Тот, кто предоставит информацию, может расчитывать на часть штрафа, отсуженного у нарушителя, законным путем.
Чому саме гбр не може виявити корупційне майно ?
Навіть у своїх співробітників.
Бездарна контора.
У всех работников гбр и их родственников необоснованно много имущества и носки по 200 грн.
Дорожелатель.)
Чому всім зеленим треба вказувати де і що є проблема. Одні питають у людей де корупціонери інші замиливши очі у Штатів, а тим часом всі держпідприємства увійшли в колосальну збитковість. То шукайте кому воно вигідно і роботи буде у вас непочатий край
Знают: за сколько купил, где взял деньги, сколько стоит сейчас и сколько указал в декларации...
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой.
Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадрата В соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
Всі маєтки під Києвом, всі елітні квартири, всі відвідувачі дорогих ресторанів...
Та малюська ніяких платних сізо не напасеться))
Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского.
Юзик затеял масштабную стройку загородного поместья в поселке Процев Бориспольского района
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)
Участок «слуги народа» площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну. Как и недостроенная дача площадью 260 кв. м.
НА САЙТАХ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПОДОБНЫЕ КОТТЕДЖИ СТОЯТ ОТ $300 000 ДО $500 000 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА.
Сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть "трешка" на 104 квадратаВ соседнем многоквартирном доме живет его товарищ и коллега Евгений Кошевой, известный как Лысый из "95-го квартала".
https://strana.ua/articles/private-life/330970-bolshoe-stroitelstvo-bolshoho-cheloveka-juzik-iz-95-kvartala-vozvodit-osobnjak-pod-kievom.html
Пусть возьмут любого мера области и их бухгалтеров, пусть посмотрят как они живут в каких домах! *Откуда деньги Зин* у обыкновенных чиновников?! Откуда?
Прикрыли урода и спокойно отпустили.