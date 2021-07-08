ГБР просит граждан помочь с выявлением необоснованных активов у чиновников: запущена отдельная линия для обращений. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований запустило отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов Бюро создало на сайте специальную форму для обращений.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о незаконно полученном имуществе или о том, что стоимость приобретенного чиновником имущества явно занижена, сообщите об этом.

Форму вы также можете заполнить анонимно.

Руководство ГБР держит этот вопрос на личном контроле, а все полученные сведения будут тщательно проверяться.

ГБР активно выявляет необоснованные активы чиновников. Одним из таких примеров являются переданные в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы о наличии у народного депутата Украины активов, не подтвержденных официальными доходами. Так, в 2020 году депутат приобрел квартиру в Киеве стоимостью 7 600 000 гривен. А за 2019 г. он задекларировал всего 4 тыс. долларов США и в 2020 году получил доход в размере 4 800 000 гривен. Других источников доходов и финансовых обязательств он не указал. Разница между декларируемыми доходами / активами и ценой квартиры составляет более 2 700 000 гривен.

Таких случаев, к сожалению, много, поэтому ожидаем вашей помощи", - говорится в сообщении.

Также в ГБР просят представителей общественности, средств массовой информации и неравнодушных лиц при наличии информации, которую работники Бюро могут использовать для выявления необоснованных активов и сбора необходимых доказательств, обращаться в Государственное бюро расследований одним из способов:

- через электронную форму на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований;

- по телефону +38 (044) 300 27 07 (раздел 4) на специальную телефонную линию ГБР: понедельник - четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед в указанные дни - с 13:00 до 13:45); в другое время (ночное время, выходные и праздничные дни) - оставить обращение, заявление или сообщить информацию на автоответчик (обработка таких сведений состоится на следующий рабочий день);

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- отправив информацию на адрес электронной почты: [email protected];

- почтовой связью на адрес Бюро: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев, 01032;

- во время личного приема в приемной центрального аппарата Государственного бюро расследований по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев;

- оставив обращение или сообщение в специальной урне для корреспонденции в помещении центрального аппарата ГБР по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15 г. Киев.

Отмечается также, что под "активами" следует понимать денежные средства (наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или в других финансовых учреждениях и т.п.), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, работы или услуги, предоставленные должностному лицу.

Стоимость актива должна составлять от 1 003 500 гривен до 7 377 500 гривен (до 6 831 500 гривен - в 2020 году, до 6 243 250 гривен - в 2019 году), а сам актив должен быть приобретенным после 28.11.2019 г.