В магазинах Duty-free в Жулянах ящиками "продавали" сигареты. Нарабатываются изменения в законодательство по усилению контроля, - "слуга народа" Холодов

Нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов провел заседание рабочей группы по наработке изменений в законодательство по усилению контроля за магазинами duty free.

Об этом он сообщил в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Все вы уже знаете историю о том, что в аэропорту Киев (Жуляны) в 2020-2021 гг. (как минимум в этот период) в одном из трех магазинов duty free была реализована схема фиктивной продажи сигарет пассажирам авиарейсов. Речь идет о том, что в магазине оформляли продажи на посадочные талоны тех, кто сигареты вообще не покупал, причем объемы этих продаж были огромными. По статистике магазина некоторые пассажиры (в том числе пассажиры лоукостеров, где есть ограничения на вес и объем багажа) покупали там сигареты ящиками, которые даже физически не могли бы вывезти за пределы Украины. "Продавали" даже в период локдауна, когда рейсов было минимальное количество или не было вообще", - пишет он.

По сути, по его словам, выявлена масштабная коррупционная схема.

"После фейковой "продажи" в магазинах duty free эти сигареты без акцизных марок вывозили контрабандой или продавали на улицах без уплаты каких-либо налогов. Схема duty free в бюджет вообще ничего не приносит, кроме возни, рисков и потери 6-8 млрд грн в год", - отмечает Холодов.

"Киевская таможня провела проверку действий своих сотрудников и нарушений "не выявила". У меня эта новость ничего кроме насмешек и сарказма не вызвала, если честно. Но как оказалось, резонанс, созданный журналистами, и вмешательство народных депутатов дали результат. Кроме того, что мы готовим изменения в законодательство по контролю за этими магазинами, в Гостаможенной службе сейчас происходит процесс реорганизации – таможня будет работать как единое юридическое лицо. В контексте этой реорганизации будут проводиться конкурсы на должности начальников таможенных постов", - пишет нардеп.

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И.о. директора департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможни Олег Гоя, который присутствовал на рабочей группе, публично признал, что согласен с претензиями народных депутатов по поводу нарушений на Киевской таможне.

"По его словам, шансов пройти конкурс у начальника таможенного поста Жуляны, который занимал пост в то время, пока в duty free реализовали эту схему, нет никаких. Также отказано в согласовании перевода на новую должность после реорганизации и начальнику подразделения Киевской таможни, который непосредственно контролировать работу магазинов duty free. Через несколько месяцев проверим. Тем временем, у всех заинтересованных есть неделя, чтобы в письменном виде направить мне предложения по изменению в законодательство", - подытожил нардеп.