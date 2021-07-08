Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните
Украине необходимо приложить еще больше сил в борьбе с коррупцией и внедрению верховенства права, так как они являются ключевыми реформами.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Отсутствие продвижения на этих участках подорвет усилия на любых других, это не даст возможность не только привлечь, но и удержать иностранные инвестиции", - отметила премьер.
Шимоните приветствует прогресс Украины в этих направлениях, однако напомнила об отмене в 2020 году Конституционным судом обязательного декларирования, что показало пока еще хрупкость изменений.
"Время давит на нас, промедление означает потерю доверия людей. Должны быть реальные действия", - подчеркнула она.
По ее словам, отказ от этих реформ может привести к потере поддержки не только МВФ, но и политических партнеров Украины.
Премьер-министр Шимоните среди других важных украинских реформ, которые поддерживает Литва, назвала дальнейшую интеграцию газового рынка в европейский, присоединение к европейской программе Green Deal и открытие рынка земли.
Она также подчеркнула важность корпоративного управления - прозрачного и справедливого назначения топ-менеджеров.
Говоря об опыте Литвы, который может быть полезен для Украины, Шимоните указала на два ключевых урока восстановления страны практически с нуля: "Реформа должна охватить все заинтересованные стороны и консолидировать их и необходимо использовать всю поддержку международных партнеров".
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вони скажуть - цей клован вмер, несите іншого.
Сегодня в около 9.15 в Софиевской Борщаговке (КИЕВ) твои бандиты устроили вымогалово у водителей. Останавливают всех подряд и требуют взятки за то что мол пьяный. Остановили даже моего сына по причине мол глаза у него блистели (ето они на ходу с дороги увидели) который не пьет и сказали что он пьян, мол драгер показал 0,25 промилле. Пришлось звать свидетелей и устраивать скандал а то хотели отбирать права и отправлять на суд. Мол у них там все схвачено. И ето не первый раз. УБЕРИ СВОИХ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ!!!
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