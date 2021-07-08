Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните

Украине необходимо приложить еще больше сил в борьбе с коррупцией и внедрению верховенства права, так как они являются ключевыми реформами.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отсутствие продвижения на этих участках подорвет усилия на любых других, это не даст возможность не только привлечь, но и удержать иностранные инвестиции", - отметила премьер.

Шимоните приветствует прогресс Украины в этих направлениях, однако напомнила об отмене в 2020 году Конституционным судом обязательного декларирования, что показало пока еще хрупкость изменений.

"Время давит на нас, промедление означает потерю доверия людей. Должны быть реальные действия", - подчеркнула она.

По ее словам, отказ от этих реформ может привести к потере поддержки не только МВФ, но и политических партнеров Украины.

Премьер-министр Шимоните среди других важных украинских реформ, которые поддерживает Литва, назвала дальнейшую интеграцию газового рынка в европейский, присоединение к европейской программе Green Deal и открытие рынка земли.

Она также подчеркнула важность корпоративного управления - прозрачного и справедливого назначения топ-менеджеров.

Говоря об опыте Литвы, который может быть полезен для Украины, Шимоните указала на два ключевых урока восстановления страны практически с нуля: "Реформа должна охватить все заинтересованные стороны и консолидировать их и необходимо использовать всю поддержку международных партнеров".

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