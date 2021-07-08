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Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните

Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните

Украине необходимо приложить еще больше сил в борьбе с коррупцией и внедрению верховенства права, так как они являются ключевыми реформами.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отсутствие продвижения на этих участках подорвет усилия на любых других, это не даст возможность не только привлечь, но и удержать иностранные инвестиции", - отметила премьер.

Шимоните приветствует прогресс Украины в этих направлениях, однако напомнила об отмене в 2020 году Конституционным судом обязательного декларирования, что показало пока еще хрупкость изменений.

"Время давит на нас, промедление означает потерю доверия людей. Должны быть реальные действия", - подчеркнула она.

По ее словам, отказ от этих реформ может привести к потере поддержки не только МВФ, но и политических партнеров Украины.

Премьер-министр Шимоните среди других важных украинских реформ, которые поддерживает Литва, назвала дальнейшую интеграцию газового рынка в европейский, присоединение к европейской программе Green Deal и открытие рынка земли.

Она также подчеркнула важность корпоративного управления - прозрачного и справедливого назначения топ-менеджеров.

Говоря об опыте Литвы, который может быть полезен для Украины, Шимоните указала на два ключевых урока восстановления страны практически с нуля: "Реформа должна охватить все заинтересованные стороны и консолидировать их и необходимо использовать всю поддержку международных партнеров".

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Автор: 

Литва (2473) реформы (3951)


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Топ комментарии
+4
Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7257
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08.07.2021 11:23
+3
К кому она обращалась, к зеленскому? 🤣
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08.07.2021 11:22
+2
зеленым ближе методы китайских коммунистов - а вы тут советуете))
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08.07.2021 11:23
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К кому она обращалась, к зеленскому? 🤣
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08.07.2021 11:22 Ответить
к 73% шо голосовали за зебила и клоуна - может следующий раз не будут так поступать, ну может дойдет))
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08.07.2021 11:24 Ответить
не дійде.
вони скажуть - цей клован вмер, несите іншого.
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08.07.2021 11:53 Ответить
Борьба с коррупцией и верховенство права являются ключевыми реформами в Украине, - премьер-министр Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7257
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08.07.2021 11:23 Ответить
зеленым ближе методы китайских коммунистов - а вы тут советуете))
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08.07.2021 11:23 Ответить
як лизати-ТО ВЖЕ ЛИЗАТИ (китайській делегації) у тому числі, як брехати- то вже брехати ( ЗАХОДУ у тому числі) - найвеличніший лідер епохи став найвеличнішим брехуном - членграєм- імітатором Європи
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08.07.2021 11:37 Ответить
яка смішна і наївна тетя
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08.07.2021 11:25 Ответить
За темпами брехні про реформи вова вже обігнав усю Європу , тому завдання для Заходу не вказувати його подоляку а тим більше його величностіі ЄРМАКУ, які тексти писати надалі вові щоб членограй й надалі імітував бурхливу діяльність президента на догоду рашистофюрерру
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08.07.2021 11:34 Ответить
Говорите, пожалуйста, помедленнее. Народная избранница Верещук Вас совершенно не понимает! О какой коррупции идет речь?!
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08.07.2021 11:42 Ответить
Аваков!!! УБЕРИ СВОИХ БАНДИТОВ В ПОГОНАХ С УЛИЦ.
Сегодня в около 9.15 в Софиевской Борщаговке (КИЕВ) твои бандиты устроили вымогалово у водителей. Останавливают всех подряд и требуют взятки за то что мол пьяный. Остановили даже моего сына по причине мол глаза у него блистели (ето они на ходу с дороги увидели) который не пьет и сказали что он пьян, мол драгер показал 0,25 промилле. Пришлось звать свидетелей и устраивать скандал а то хотели отбирать права и отправлять на суд. Мол у них там все схвачено. И ето не первый раз. УБЕРИ СВОИХ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ!!!
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08.07.2021 11:44 Ответить
Понимаю, мол лучше жаловаться нужно идти в министерство МВС. Но жаловаться бандитам на бандитов ето бессмысленно. Они даже нагло посмеялись, на то что их снимали на телефон, мол жалуйся куда хочешь, и засунь в одно место свое видео. Но когда их начали снимать они все же успокоились и согласились что водитель трезв и отпустили. Но сразу же погнались за другой жертвой на старом Ланусе.
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08.07.2021 11:47 Ответить
Вот такие в Украине и рехвормы и верховенство права.
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08.07.2021 12:00 Ответить
А в Литві що зовсім, зовсім немає корупції?
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08.07.2021 11:52 Ответить
Так у нас в Україні вже є верховенство права, на 100% свій прокурор такий же зеДебіл.
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08.07.2021 12:00 Ответить
справка о несудимости
налог на бездетность
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08.07.2021 13:01 Ответить
Уважаемая госпожа Шимоните. а расскажите украинским людям, как коррупционеры могут бороться с собой и своим окружением. и расскажите, какой будет результат, если все же коррупционеры начнут эту борьбу.
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08.07.2021 13:40 Ответить
 
 