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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, последние 2 недели растет число нарушений режима прекращения огня, - Грау

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, последние 2 недели растет число нарушений режима прекращения огня, - Грау

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения", - цитирует Грау пресс-служба ОБСЕ.

Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".

По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".

"В центре внимания Гуманитарной рабочей группы был вопрос обмена удерживаемыми, в том числе ожидаемой "процессуальной очистки". Обсуждались также дальнейшие шаги Группы по поиску пропавших без вести. К сожалению, вновь не удалось добиться прогресса по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области", - добавила Грау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 464 нарушения "тишины", с начала перемирия - более 42 тыс.

Автор: 

боевик (16779) ОБСЕ (4880) терроризм (18691) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+4
Будєм всєх бамбіть
Прочитав сьогодні у Бірюкова що гордість нашого ВПК, ракетний комплекс «Вільха» всьо.Павлоградський хімзавод, який так тяжко відновлювали і який виробляє паливо для ракет зупинив виробництво, персонал звільнено. Державі не цікаво.Ракети не замовляються. Пиз...ць

Ця зелена кугутня все що хоч якось працює. За два роки зробили багато *****. Зате вони будують в своїй голові горад на берегу чорного моря, іт-кластер і нову силіконову долину в Харкові, Діснейленд з Голівудом, аеропорт на Донбасі, і 16 нових аеропортів по всій країні,

мільони ковід-тестів і нову біолабораторію,нову державну національну авіакомпанію,будують космодром і запускають 7 супутників до2023-го року і ше десятки ідіотських «ідей» для сцяння в очі. В їхній голові все робиться ок. Ну і себе похвалить не забувають. ******** «пакет малюка», потім повернули «пакет малюка»-похвалили себе.А ракети... А ***** ті ракети. Ідіть походіть в шортах по ОП. Чотео ходить в шортах по ОП, правда? То ми придумали. А ще ми привезли інвестиції з Оману, Британії і Катару. Але вам не треба знать шо там за інвестиції. Ідіть у сраку(с)

https://twitter.com/catastrophico

https://twitter.com/catastrophico catastrophico https://twitter.com/catastrophico

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08.07.2021 12:04
+2
Выражайте ноту протеста
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08.07.2021 11:41
+2
Ну что там зелёный президент , сколько ещё Порошенко будет наживутся на войне ?
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08.07.2021 11:52
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Выражайте ноту протеста
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08.07.2021 11:41 Ответить
Лучше бы коронавирусом занялись, локдауны ввели, а то только и знают, что соседям под двери гадить, гадская страна
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08.07.2021 11:41 Ответить
Как же так? Наши говорят ,шо всё тихо и спокойно ,хоть свадьбу играй ,а мадам утверждает противное !?? Кто- то врет бессовестно. И вряд ли это мадам!
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08.07.2021 11:45 Ответить
Ну что там зелёный президент , сколько ещё Порошенко будет наживутся на войне ?
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08.07.2021 11:52 Ответить
Будєм всєх бамбіть
Прочитав сьогодні у Бірюкова що гордість нашого ВПК, ракетний комплекс «Вільха» всьо.Павлоградський хімзавод, який так тяжко відновлювали і який виробляє паливо для ракет зупинив виробництво, персонал звільнено. Державі не цікаво.Ракети не замовляються. Пиз...ць

Ця зелена кугутня все що хоч якось працює. За два роки зробили багато *****. Зате вони будують в своїй голові горад на берегу чорного моря, іт-кластер і нову силіконову долину в Харкові, Діснейленд з Голівудом, аеропорт на Донбасі, і 16 нових аеропортів по всій країні,

мільони ковід-тестів і нову біолабораторію,нову державну національну авіакомпанію,будують космодром і запускають 7 супутників до2023-го року і ше десятки ідіотських «ідей» для сцяння в очі. В їхній голові все робиться ок. Ну і себе похвалить не забувають. ******** «пакет малюка», потім повернули «пакет малюка»-похвалили себе.А ракети... А ***** ті ракети. Ідіть походіть в шортах по ОП. Чотео ходить в шортах по ОП, правда? То ми придумали. А ще ми привезли інвестиції з Оману, Британії і Катару. Але вам не треба знать шо там за інвестиції. Ідіть у сраку(с)

https://twitter.com/catastrophico

https://twitter.com/catastrophico catastrophico https://twitter.com/catastrophico

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08.07.2021 12:04 Ответить
Как Будит . Все хто находится с оружием в ордло доведут эскалацию до вышшей стадии и пойдут в наступление где и Будут полностью Уничтожены. Почему так ?, они не нужны на территории россии ввиду загрозы самой россии ввиду нулевого интеллекта и убивать и грабить и не на что не способны.Но до Этого , они уничтожат все что еще теплится на нашей территории захваченные ими же.
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08.07.2021 12:06 Ответить
Це вам не "на війні заробляти", На великому будівництві якось зручніше і фривольніше!!!!! А нарід .......... "та пішов він на х..." цитата
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08.07.2021 12:11 Ответить
То что братаны северные к дате Независимости явно готовятся, можно не сомневаться. Вспомним 2014 г август. А мы по части женских каблуков уже неделю мульку запущенную мусолим, и масса всё тех же на почти всех тв-каналах взахлёб это обсуждает! Кому не лень. Особо раздражает скороспело-молодые содержанки ни уха не рыла не знающие, задрав ноги выше стола гундосят вчера за футбол, сегодня за каблуки а завтра почём авокадо на рынках Киева! А спросите у этих про закон Ома, с подсказкой про толщину проволки----так не в зуб ногой, не жо-у пальцем! Но два диплома и диванов в кабинете не пересчитать что сдавала сессию.
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08.07.2021 15:55 Ответить
Схоже, що на День незалежності доводиться чекати поганих сюрпризів не лише від квартальної режисури, а й з "тої сторони". І натерті мозолі на високих каблуках у наших військових захисниць, боюсь, можуть бути квіточками.
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09.07.2021 08:06 Ответить
 
 