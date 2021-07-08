Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, последние 2 недели растет число нарушений режима прекращения огня, - Грау
Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения", - цитирует Грау пресс-служба ОБСЕ.
Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".
По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".
"В центре внимания Гуманитарной рабочей группы был вопрос обмена удерживаемыми, в том числе ожидаемой "процессуальной очистки". Обсуждались также дальнейшие шаги Группы по поиску пропавших без вести. К сожалению, вновь не удалось добиться прогресса по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области", - добавила Грау.
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Прочитав сьогодні у Бірюкова що гордість нашого ВПК, ракетний комплекс «Вільха» всьо.Павлоградський хімзавод, який так тяжко відновлювали і який виробляє паливо для ракет зупинив виробництво, персонал звільнено. Державі не цікаво.Ракети не замовляються. Пиз...ць
Ця зелена кугутня все що хоч якось працює. За два роки зробили багато *****. Зате вони будують в своїй голові горад на берегу чорного моря, іт-кластер і нову силіконову долину в Харкові, Діснейленд з Голівудом, аеропорт на Донбасі, і 16 нових аеропортів по всій країні,
мільони ковід-тестів і нову біолабораторію,нову державну національну авіакомпанію,будують космодром і запускають 7 супутників до2023-го року і ше десятки ідіотських «ідей» для сцяння в очі. В їхній голові все робиться ок. Ну і себе похвалить не забувають. ******** «пакет малюка», потім повернули «пакет малюка»-похвалили себе.А ракети... А ***** ті ракети. Ідіть походіть в шортах по ОП. Чотео ходить в шортах по ОП, правда? То ми придумали. А ще ми привезли інвестиції з Оману, Британії і Катару. Але вам не треба знать шо там за інвестиції. Ідіть у сраку(с)
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