Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается, последние 2 недели растет число нарушений режима прекращения огня, - Грау

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их. В то же время СММ ОБСЕ сообщает об ограничении свободы передвижения и умышленных повреждениях технических средств и оборудования для наблюдения", - цитирует Грау пресс-служба ОБСЕ.

Она также констатировала, что "стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных нарушений режима прекращения огня".

По словам Грау, на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании "так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств".

"В центре внимания Гуманитарной рабочей группы был вопрос обмена удерживаемыми, в том числе ожидаемой "процессуальной очистки". Обсуждались также дальнейшие шаги Группы по поиску пропавших без вести. К сожалению, вновь не удалось добиться прогресса по вопросу открытия двух новых пунктов пропуска в Луганской области", - добавила Грау.

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