Украина ведет диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль
Правительство Украины начало диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, в рамках которого на этой неделе после перерыва было проведено заседание номинационного комитета для формирования набсовета "Магистральных газопроводов Украины".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Дальнейшие шаги – стабильная работа номинационного комитета и принятие законов и подзаконных актов", – сказал он.
Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано в реформе корпоративного управления и внедрению лучших практик в этой сфере.
Как сообщалось, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего выступления на проходящей в Вильнюсе конференции, посвященной украинским реформам, назвал пять шагов, которые помогут изменениям в нашей стране
Эти американские пожелания хорошо бы внимательно перечитать тем, кто говорит о "внешнем управлении" Украиной - начиная от российского президента Владимира Путина и пророссийскими политиками и пропагандистами в нашей стране и заканчивая "простыми украинцами", которые рассказывают об этом внешнем управлении в социальных сетях а потом голосуют за проходимцев.
Итак, чего же хотят американцы? Они хотят, чтобы в Украине был справедливый суд. То есть чтобы была прозрачная процедура избрания членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Они хотят, чтобы в Украине были честные и неподконтрольные власти антикоррупционные органы. И поэтому настаивают на прозрачной процедуре отбора руководства НАПК и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Они настаивают на сохранении стандартов в корпоративном управлении государственными предприятиями - привет авантюристам из офиса президента и правительства, осуществившим самый настоящийпереворот в "Нафтогазе". Впрочем, во время своего визита в украинскую столицу госсекретарь США говорил об этом открытым текстом.
Блинкен напоминает о предвыборном обещании Зеленского - реформе СБУ, лишению этого ведомства возможностей бороться с экономическими преступлениями. Иными словами - СБУ должно перестать "кошмарить" бизнес по заказу власти.
И, наконец - реальные наказания для высокопоставленных коррупционеров, а не имитация борьбы с коррупцией.
Как все это поможет американцам "захватить" и "ограбить" Украину? Да никак. Американцы же - не идиоты. Зачем им грабить Украину? Они не хотят, чтобы ее грабили и уничтожали сами украинцы - как высокопоставленные, так и не очень. Они стремятся иметь дело с предсказуемым, стабильным успешным государством. А не с нищим рассадником коррупции, жители которого избирают себе на погибель какого-нибудь очередного Главного Сказочника, который красиво им расскажет о "мудром народе", сделавшем уже все возможное для вступления в ЕС и НАТО - вот только почему-то не берут!
Прислушается ли к этим пожеланиям украинская власть? Только в случае, если деньги вообще окончатся и даже воровать будет нечего, кроме международной помощи. Потому что эти пожелания ограничивают самоуправство и самодурство любой власти. А популистской, олигархической - в особенности.
Обидно жить в стране, об изменениях в которой должны говорить иностранцы. А содействует этим переменам не добрая воля, а только крах и обнищание граждан.
Сами нагадили и размазали.
А теперь - типа хотим диалога!
Начать стоит с увольнения незаконно назначенного Витренка из Нафтогаза и посадки Шмыгаля за это назначение.
А все эти разговоры про "перезапуск" с прологацией пребывания на должностях своих людишек - чес для зебилов.
Бо как-то оно интересно - сначала похерить и захватить, а потом сделать вид, что так и было.