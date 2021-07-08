Украина ведет диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль

Правительство Украины начало диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, в рамках которого на этой неделе после перерыва было проведено заседание номинационного комитета для формирования набсовета "Магистральных газопроводов Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дальнейшие шаги – стабильная работа номинационного комитета и принятие законов и подзаконных актов", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано в реформе корпоративного управления и внедрению лучших практик в этой сфере.

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Как сообщалось, из-за конфликта вокруг смены главы правления и набсовета "Нафтогаза" независимые члены номинационного комитета временно покинули его, тем самым заблокировав его работу.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".