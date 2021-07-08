Основатель американской частной армии Blackwater Принс хотел создать в Украине ЧВК из ветеранов войны на Донбассе, - Time
Основатель американской частной военной компании Blackwater (сейчас Academi) Эрик Принс в прошлом году хотел создать ЧВК в Украине, состоящую из ветеранов войны на Донбассе.
Об этом пишет издание Time со ссылкой на семь различных источников, которые общались с Принсом, передает Цензор.НЕТ.
Эти планы появились у Принса в 2020 году. Идея предусматривала инвестиции на $10 млрд.
"Согласно интервью с близкими соратниками и конфиденциальным документам, раскрывающим его амбиции, Принс надеялся нанять украинских ветеранов боевых действий в частную военную компанию", - отмечает издание.
Кроме того, он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus". Также одной из его идей было взять под контроль предприятие "Мотор Січ".
Так, Принс начал искать выход на украинскую власть и встретился с сейчас уже экс-советником президента Игорем Новиковым. Однако в Киеве появились опасения из-за того, что Принс сотрудничал с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.
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мусора будут защищать свою монополию на грабёж
Монополия Авакова опасносте!!!!
Не притворяйтесь, что вы не в курсе, на кого работает так звана украинська улада.
Але чого злякалась Зе влада ?
Тому що така армія прийде по їх жалкі дущі
Ага.І авіакосмічну галузь підніме,й ветеранам дасть заробіток,й ********** почне випускати .
Лохі,лохі...
Нікого не напрягає,що теперішня ПВК Прінса базується в Китаї,й її найбільший акціонер-китайський інвестфонд ?
Чи комусь невідомо про зустріч Прінса з Дмітрієвим ? https://thebell.io/drug-docheri-putina-i-bankir-s-10-mlrd-chto-my-znaem-o-kirille-dmitrieve-kotorogo-nazvali-cvyaznym-mezhdu-kremlem-i-trampom Друг дочери Путина и банкир с $10 млрд: что мы знаем о Кирилле Дмитриеве, которого назвали cвязным между Кремлем и Трампом
(Ой,яке соупадєніє ,ту зустріч організовував принц Абу-Дабі Мухаммад бін Зайїд Аль Нахайян,у якого спільний з рф фонд ,який фінансує ,зокрема,"Вєртольоти россіі",й з яким Зєля зустрічався в лютому цього року.Світ тісний...)
А щас шото очухался и по другому запел...