Основатель американской частной армии Blackwater Принс хотел создать в Украине ЧВК из ветеранов войны на Донбассе, - Time

Основатель американской частной военной компании Blackwater (сейчас Academi) Эрик Принс в прошлом году хотел создать ЧВК в Украине, состоящую из ветеранов войны на Донбассе.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на семь различных источников, которые общались с Принсом, передает Цензор.НЕТ.

Эти планы появились у Принса в 2020 году. Идея предусматривала инвестиции на $10 млрд.

"Согласно интервью с близкими соратниками и конфиденциальным документам, раскрывающим его амбиции, Принс надеялся нанять украинских ветеранов боевых действий в частную военную компанию", - отмечает издание.

Кроме того, он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus". Также одной из его идей было взять под контроль предприятие "Мотор Січ".

Так, Принс начал искать выход на украинскую власть и встретился с сейчас уже экс-советником президента Игорем Новиковым. Однако в Киеве появились опасения из-за того, что Принс сотрудничал с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.

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