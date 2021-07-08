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Новости Агрессия России против Украины
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Основатель американской частной армии Blackwater Принс хотел создать в Украине ЧВК из ветеранов войны на Донбассе, - Time

Основатель американской частной армии Blackwater Принс хотел создать в Украине ЧВК из ветеранов войны на Донбассе, - Time

Основатель американской частной военной компании Blackwater (сейчас Academi) Эрик Принс в прошлом году хотел создать ЧВК в Украине, состоящую из ветеранов войны на Донбассе.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на семь различных источников, которые общались с Принсом, передает Цензор.НЕТ.

Эти планы появились у Принса в 2020 году. Идея предусматривала инвестиции на $10 млрд.

"Согласно интервью с близкими соратниками и конфиденциальным документам, раскрывающим его амбиции, Принс надеялся нанять украинских ветеранов боевых действий в частную военную компанию", - отмечает издание.

Кроме того, он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus". Также одной из его идей было взять под контроль предприятие "Мотор Січ".

Так, Принс начал искать выход на украинскую власть и встретился с сейчас уже экс-советником президента Игорем Новиковым. Однако в Киеве появились опасения из-за того, что Принс сотрудничал с экс-нардепом Андреем Артеменко и внефракционным нардепом Андреем Деркачом, которого США назвали российским агентом.

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Автор: 

ветераны (1109) Деркач Андрей (135) завод (515) Мотор Січ (126) США (26844) Донбасс (26956) Артеменко_Андрей (87) Новиков Игорь (10)


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Топ комментарии
+24
а мне вот это вот понравилось:
"Кроме того, он планировал построить завод по производству боеприпасов и создать консорциум аэрокосмических и авиационных предприятий, который, по его словам, сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"."
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08.07.2021 12:02
+21
З зеленими зрадниками багато набудуєш.
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08.07.2021 12:04
+19
але посадили при цьому Семенченка.. Українська феміда.
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08.07.2021 11:52
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Государство Украина феодальная клоака с рабовладельческим уклоном,
мусора будут защищать свою монополию на грабёж
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08.07.2021 12:53 Ответить
Вы чо???!!! Вы чо???!!!

Монополия Авакова опасносте!!!!
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08.07.2021 12:57 Ответить
Хорошо платить будут желающих будет много!Только всех надо будет проверить на детекторе лжи
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08.07.2021 13:08 Ответить
даже матерые москали туда пойдут работать
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08.07.2021 14:13 Ответить
Не позволят ему ЭТО ****** во власти. Почему? Потому что им путин не позволит.
Не притворяйтесь, что вы не в курсе, на кого работает так звана украинська улада.
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08.07.2021 13:39 Ответить
Та хоч Принс, хоч Король, приберіть вже бенєзехрипату плісняву з України! Разом із дебілами квартальними! Остогидло вже жити в криворогатому дурдомі!
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08.07.2021 13:41 Ответить
А "джерела", всі 7, мешкають в приміщеннях ТАСС та РБК?!
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08.07.2021 13:43 Ответить
Что здесь стоит внимания? А одно. В РФ такое давно создано. Все знают. И не спрашивали там у народа, и не выносили в СМИ идею с целью узнать коменты и мнения разных там. На крутых поворотах страны и народа моралистикой не занимаются. Цель оправдывает средства.А достигнутая цель всегда базировалось только на одном утверждении---ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ!
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08.07.2021 15:44 Ответить
Бене с ахметкой конкуренти не нужни.
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08.07.2021 17:17 Ответить
Нам нужна терроборона по типу фрайкора образца 30х
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08.07.2021 17:20 Ответить
маячня для дурників.
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08.07.2021 18:04 Ответить
Зря не дали ему создать ЧВК. Это помогло бы многим нашим силовикам приобрести необходимый опыт и заработать себе на жилье.
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08.07.2021 19:47 Ответить
Яким чином "заработать"? Повоювати в Сирії?
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08.07.2021 20:49 Ответить
У нас уже давно діють приватні армії. Ви не знали? А що роблять мільйони здоровенних мужиків в "охоронних структурах" які після вбивства "караванного стрільця" якось протягом двох тижнів отримали право на носіння і застосування бойової зброї? Також ми маємо 57 підрозділів спеціального призначення озброєних ************* зброєю та обладнанням які підпорядковуються різним міністерствам і відомствам, але ж ми знаємо що це де факто "приватні армії міністрів" які зайняті на війні з конкурентами і виконують рейдерські функції. У нас вся країна приватизована чиновниками і навіть тюрми вже збираються приватизовувати і зробили кроки в цьому напрямку. І що? Всі вони не воюють! Жеруть як кабани, тренуються, відпочивають і нічого не роблять для знищення окупантів. НІ-ЧО-ГО. А як дійде до війни то вся надія на ветеранів, волонтерів, пацанчиків типу Табали і жінок-добровольців... Нам ще американських мудаків не вистачало годувати для яких наші ветерани лише як ресурс "гарматного мяса"...
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08.07.2021 20:06 Ответить
Непогана ідея.
Але чого злякалась Зе влада ?
Тому що така армія прийде по їх жалкі дущі
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08.07.2021 21:30 Ответить
у меня вопрос, а зачем ему это надо? Вот зачем? Оч похоже на спецоперацию рашки
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08.07.2021 23:36 Ответить
Думаю,спільно з китайцями.
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09.07.2021 00:00 Ответить
Вражений. Скільки народу повелося на чергові нью-Васюки.
Ага.І авіакосмічну галузь підніме,й ветеранам дасть заробіток,й ********** почне випускати .
Лохі,лохі...
Нікого не напрягає,що теперішня ПВК Прінса базується в Китаї,й її найбільший акціонер-китайський інвестфонд ?
Чи комусь невідомо про зустріч Прінса з Дмітрієвим ? https://thebell.io/drug-docheri-putina-i-bankir-s-10-mlrd-chto-my-znaem-o-kirille-dmitrieve-kotorogo-nazvali-cvyaznym-mezhdu-kremlem-i-trampom Друг дочери Путина и банкир с $10 млрд: что мы знаем о Кирилле Дмитриеве, которого назвали cвязным между Кремлем и Трампом
(Ой,яке соупадєніє ,ту зустріч організовував принц Абу-Дабі Мухаммад бін Зайїд Аль Нахайян,у якого спільний з рф фонд ,який фінансує ,зокрема,"Вєртольоти россіі",й з яким Зєля зустрічався в лютому цього року.Світ тісний...)
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09.07.2021 00:20 Ответить
По сути она уже была создана в 2014 году коломойским, когда он с перепугу обосрался...целая куча добробатов...
А щас шото очухался и по другому запел...
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09.07.2021 09:22 Ответить
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