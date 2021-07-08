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Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС"

Судилище над боевым генералом Павловским и руководством

Cудилище над боевым генералом Игорем Павловским, над руководителем завода "Кузня на Рыбальском" Валерием Шандрой - политически мотивированное преступление власти, которое вписывается в кампанию по дискредитации и травле защитников Украины: ветеранов, добровольцев, волонтеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

"Это - кампания, в которой власть атакует тех, кто играл важную роль в обороне страны от российского агрессии - будь то рядовой солдат или бывший Верховный Главнокомандующий. Эту кампанию Офис Зеленского начал еще 2019 году, запретив армии освобождать родную землю и ища мир в глазах Путина" ,- говорится в сообщении.

В "ЕС" подчеркивают, что генерал Павловский - один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в России: "За время работы Игоря Павловского заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные Силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники, которое успешно используют наши защитники на суше и в Военно-Морских Силах. И за это его пытаются осудить не только в России, что можно понять, но и в Украине, что в голове просто не укладывается"

"Павловский далеко не единственный генерал, против которого по указаниям зеленой власти белыми нитками шьют уголовные дела, которые впоследствии рушатся одно за другим еще до передачи в суд. К таковым относятся дела против генералов Марченко, Мельника, Шевчука, Назарова и других.

Похоже, травить и наказывать тех, кто сопротивлялся Кремлю и его проекту Новороссия - осознанный курс Банковой. Возможно, таким образом Зеленский только готовится к встрече с Путиным", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов о деле "Кузни на Рыбальском": Это расправа над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли

Также в пресс-службе партии отмечают, что "преследованием бывших руководителей Министерства обороны власть деморализует и тех, кто сейчас работает на ключевых должностях в оборонном ведомстве. Это четкий сигнал и нынешнему руководящему составу, и будущему - насколько опасно брать на себя ответственность, принимать решения и отдавать приказы".

"Показательно, что кампанию против "Кузни на Рыбальском", которая сыграла важную роль в укреплении Военно-Морских Сил Украины, развязали именно в момент активизации российской военщины в акватории Черного и Азовского морей.

"Кузня" на момент начала войны оказалась единственным отечественным судостроительным предприятием, способным быстро наладить выпуск катеров - качественных, оборудованных оружием отечественного производства. К тому же, в разы более дешевых, чем любые зарубежные аналоги, которые можно купить сейчас, но которых в 2014-15 годах нам никто не собирался продавать. Для этого "Кузня", как хорошо известно, кроме государственных, привлекала собственные и кредитные ресурсы, и потратила на производство больше, чем получила финансирование.

Еще до войны предприятие изготовило корветы "Луцк" и "Тернополь". С 2014 года построило по заказу Министерства обороны 7 катеров, которые несут службу на Азове и в Черном море. Остальные катеры исключительно под политическим давлением не принимают на вооружение. Теперь власть, сознательно парализуя работу ведущего судостроительного предприятия, планирует закупить за рубежом катера, которые по цене в разы превышают стоимость отечественных. Отечественных, которые по боевым качествам не уступают, а то и лучше импортных аналогов", - подчеркивают в "ЕС".

""Европейская Солидарность" возмущена рядом неправомерных решений Печерского суда в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны и руководителей оборонных предприятий, и абсурдными денежными залогами, которые не имеют ничего общего с правосудием.

Заказчик этого дела, как мы уже отмечали - лично Владимир Зеленский. Исполнитель - заместитель руководителя его Офиса Смирнов, а заявитель по части подобных дел тоже известен - Андрей Портнов.

За фабрикацию дел непосредственно отвечает Государственное бюро расследований, которое превратилось в частную инквизицию Зеленского, что подтверждено в том числе и записью разговоров в кабинете бывшего руководителя ГБР, которая стала достоянием гласности.

Среди прочего власть таким образом пытается отвлечь внимание не только от сплошных провалов в социально-экономической сфере, но и от собственной роли в сливе россиянам государственной тайны по спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера.

На фоне последних событий, равно как и в свете расправы с лучшими генералами новой украинской армии все патриотические заявления Зеленского звучат не как задуманный режиссерами бас-баритон, а как дешевый никчемный фальцет, к которому нет и быть не может никакого доверия", - резюмировали в "ЕС".

завод (515) суд (25111) Павловский Игорь (115) Шандра Валерий (13) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+32
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7737
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08.07.2021 12:06
+16
Петушило, расскажи сколько кораблей построили при клоуне для нужд ВСУ.
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08.07.2021 12:15
+15
уши Портнова
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08.07.2021 12:06
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уши Портнова
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08.07.2021 12:06 Ответить
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 7737
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08.07.2021 12:06 Ответить
армія шмармія...главноє баригу пасадіть!
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08.07.2021 12:06 Ответить
вовочка в Хайфу свалит - как же ты его посодишь?))
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08.07.2021 12:07 Ответить
Он никому не нужен. Разве что бородатой бабушке, да и то пока президента изображает.
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08.07.2021 12:12 Ответить
а расулачевать - честно заработанные взятки - кто будет))
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08.07.2021 12:16 Ответить
Справа генерала Павловського та інші - це реклама опозиції.

https://www.youtube.com/watch?v=2dDd53Z82Dw

Жрі.Те, не обляпайтесь
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08.07.2021 12:23 Ответить
Зебілячая тварь подала голос. проти чого втричі дорожче? Хто пропонував втричі дешевше і головне що?
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08.07.2021 12:26 Ответить
Может конечно над боевым генералам зря измываются, но бронекатера продукция от которой точно не зависит обороноспособность ! Их постройка, да дала возможность получать зарплаты рабочим но самое главное выгодно продать без уплаты каких либо налогов само предприятие бибике. Для этого его и обеспечили заказами, которые реально можно разве что на Дунае использовать.
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08.07.2021 12:11 Ответить
а там не надо там так кацапы сидят в приднестровье
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08.07.2021 12:12 Ответить
Петушило, расскажи сколько кораблей построили при клоуне для нужд ВСУ.
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08.07.2021 12:15 Ответить
Два таких вот ненужных "катерка" заставили на Азове отступить не солоно хлебавши и поджав хвосты хваленые рашенские "охотники". Бубочка вон даже гордо фоткался на них в Одессе.
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08.07.2021 12:22 Ответить
Не сміши ж..пу!
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08.07.2021 12:24 Ответить
А тобі , що не смішно ?
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08.07.2021 12:27 Ответить
Мены боляче і ...соромно!
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08.07.2021 12:36 Ответить
Приклади лід там де болить.
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08.07.2021 12:38 Ответить
Я думаю, (надіюся) що лід прикладуть тому, хто цього насправді потребує! Будемо чекати другу серію.
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08.07.2021 12:48 Ответить
попо біль? а як же, хоть паржом ?
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08.07.2021 12:44 Ответить
Ти про свої болячки? У мене інша природа хвороби.
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08.07.2021 12:46 Ответить
Гнилі відмазки в тебе зєбіл, якщо думаєш когось під...бнути, то подумай про наслідки, ж...па ти зєбільна.
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08.07.2021 12:50 Ответить
Красномовний ти. Батько вчив?
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08.07.2021 12:52 Ответить
життя.
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08.07.2021 12:52 Ответить
Та ты шо? Так вылазь из ж..пы и попустит.
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08.07.2021 12:37 Ответить
Бронекатера испокон веков(сколько существует такое понятие) служили для ОХРАНИ побережья , а также в составе речных флотилий для огневой поддержки... И никогда флотом не считалися .... Путь по которому мы шли 5 последних лет был безперспективным в смысле создания ВМФ
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08.07.2021 12:32 Ответить
Mark VI, Stridsbåt 90HSM, Tapper, Skjold и т.д.
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08.07.2021 12:52 Ответить
Ти пропонуєш порівняти ТТХ цих посудин з "бронекрейсерами Гюрза"? Порівняй, якщо це можливо.Те що ти привів служило десь і буде служити тут для охорони виключно 12 мильної зони територіальних вод.
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08.07.2021 13:10 Ответить
А у нас нечего охранять?
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08.07.2021 13:29 Ответить
Читай уважно: будуть служити тут для охорони 12-ти мильноъ зони
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08.07.2021 13:31 Ответить
Еще раз -- у нас нечего охранять? Или, например, в Азове нам нужны корветы и крейсера?
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08.07.2021 13:45 Ответить
Mark VI, Stridsbåt 90HSM, Tapper, Skjold плюс "гюрза", яка вже є.
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08.07.2021 13:55 Ответить
Це свідоме знищення вітчизняного виробництва + відволікання уваги від власних зашкварів.
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08.07.2021 12:12 Ответить
Свідоме знищення власного виробництва було тоді, коли " гетьманами" всіх окрасок за безцінь продавалися і просто знищувалися суднобудівні верфі Миколаева, Херсону.. в угоду підприємств для виготовлення тазиків
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08.07.2021 12:43 Ответить
ні, це знищували ви всі, зебіли "акакаяразніца", коли обирали у владу ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки.
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08.07.2021 13:08 Ответить
А ти в цей час, коли ми вибирали " ...ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки..." працював фасовщиком на кондитерскій фабриці і сном-духом не відав про біду. Дуже зручно! ..і оригінально!
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08.07.2021 13:14 Ответить
я, пенсіонер, працював тоді в штабі Народного Руху. Я працював у виборчих комісіях. І тому знаю, про що кажу.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Я вас вітаю, з тим, що працювали в штабі НР. Але до чого ваше "...знищували ви всі, зебіли "акакаяразніца", коли обирали у владу ворогів від комуняк симоненка до ригів овоща та популістів тімошонки.."? Ви звинувачуєте весь народ.? Чи мене конкретно?
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08.07.2021 14:51 Ответить
зеленая плесень - это раковая опухоль на теле Украины. Мало того, что они за два года ограбили страну, уничтожили экономику, обогатили олигархов, уничтожили впк, деморализировали армию, так теперь решили пересадить как можно больше тех, кто давал отпор кацапско-фашистской агрессии. А все потому, что агенту фсб клоуну нужно сильно выслужится перед хозяином из кремля
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08.07.2021 12:14 Ответить
Знаю, як мінімум двох олігархів, які за ці роки не збагатилися. І головне: продовження буде...
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08.07.2021 12:44 Ответить
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08.07.2021 12:18 Ответить
Судилище над боевым генералом Павловским и руководством "Кузни на Рыбальском" - это сознательный подрыв обороноспособности страны, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4463
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08.07.2021 12:19 Ответить
Катери і оборона країни? Хтось, як завжди, тримає нас за повних лохів?
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08.07.2021 12:20 Ответить
цей хтось-зеленський.
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08.07.2021 12:27 Ответить
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08.07.2021 12:20 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-kuzni-na-rybalskomu-ie-pidhotovkoiu-zelenskoho-do-zustrichi-z-putinym-nardep-248986.html Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко заявив, що владі зараз дуже потрібна картинка про арешт бойового генерала та колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського і так само підприємства оборонного-промислового комплексу "Кузня на Рибальському". Про це він сказав в етері ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" .

"Так, як формулюється звинувачення, то це мають з'ясовувати між собою замовник і виконавець, а не кримінальне провадження. Якщо щось там чомусь не відповідає, тоді при введенні кораблів у дію все це виправляється, тим більше, що це нові чи оновлені проєкти. Очевидно, що це тривалий процес, але чомусь вирішили включити це в кримінальне провадження", - розповів депутат.

За словами Павленка, було кілька підходів до справ, але вирішили саме таким чином атакувати, при чому відразу два суб'єкти, які атакувати дуже не варто.
"Атаковані знову військові та генерал Павловський. Його вже кілька разів намагалися атакувати, але всі справи розвалилися і я переконаний, що розвалиться і ця. Але комусь зараз дуже треба картинка про арешт бойового генерала і так само підприємства оборонно-промислового комплексу, яке єдине може випускати кораблі такого класу на замовлення Міноборони", - сказав нардеп.
Він зауважив, що президент Володимир Зеленський був на цих кораблях і навіть брав участь у їх найменуванні.
"Тобто все було нормально, ніхто не переживав, що щось із ними станеться, і раптом така от ситуація. Тому я переконаний, що ця справа розсиплеться так само, як і інші справи щодо Порошенка, Павловського й інших військових, ветеранів і волонтерів. Просто якщо так була заявлена тема про зустріч із Байденом, то щоб не вийшло так, що ми стаємо свідками підготовки до зустрічі з Путіним і тому інкримінується щось людині, яка відповідала за оборону Маріуполя, а потім за постачання техніки у війська", - підсумував Ростислав Павленко.

https://www.youtube.com/watch?v=m9kACUjpa9o відео передачі на Ютубі:
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08.07.2021 12:29 Ответить
Кузня не захотела платить Николаеву за проект катеров и косо-криво слепила свой, а теперь крокодильи слезы льют, что обижают их.
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08.07.2021 12:54 Ответить
а скільки треба було платити? І кому платити? Ворогу Новінському, який збанкрутував завод "61комунарів"?? Завод же лежить в буквальному сенсі цього слова!
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08.07.2021 13:03 Ответить
а Новинский каким боком относится к исследовательско-проектному центру кораблестроения?
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08.07.2021 13:44 Ответить
була інфа, що саме завод вимагав оплати.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Доводилось мне работать на Кузне... Половина людей оформлены по трудовому договору на минимальную з/п... работали по трудовой книге - приближённые к руководству. Работы ведутся на коленке из-за недостачи оборудования, из-за этого много брака, а ответственных нет - договор месячный выкинул и всё... В общем как для молодого инженера это всё выглядело печально... Вспомните ситуацию с рыболовным траулером , который переделали в разведовательный...Всё это наводит на мысль что бюджетные деньги тратились непонятно на что ... и это во время войны.
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08.07.2021 12:35 Ответить
Події розвиваються таким чином, щоб не дати Зеленському втекти, як це зробив Янукович...
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08.07.2021 12:35 Ответить
Я раджу тобі сісти в засідку десь поблизу кордону і пильнувати. Та дивися біноколь не проє..и!
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08.07.2021 12:50 Ответить
Дождемся суда, дождемся показаний. чего сейчас пузыри пускать
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08.07.2021 12:40 Ответить
зебіл, почитай хоча би уривки з обвинувачення (вище)...
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08.07.2021 13:04 Ответить
Рот помойный закрой
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08.07.2021 14:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ Справа «Кузні на Рибальському» - це виключно політичний процес

Політичним процесом вважає переслідування керівника ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна. Вона заявила журналістам, що як аудитор з багаторічним досвідом детально вивчила аргументи сторони обвинувачення і шокована цим процесуальним абсурдом.
«Тут нема вже про що думати - це виключно політичний процес. Більш за все він шкодить державі. Тому що знецінювати нашу оборонну спроможність і навіть можливість виробництва техніки, яка здатна захищати Україну, - це означає паплюжити всю країну. При тому цинічно зараз виставляючи на показ всім країнам - в тому числі і країні-агресору - цей процес.
Це процес над тими людьми, які здатні були захищати і захистили країну у 2014 році. І завдяки кому зараз «молоді обличчя», в тому числі нині діючий президент може жити в країні і працювати в столиці країни, де війна тільки на сході», - говорить Южаніна.
«Вся справа ґрунтується на висновку технічного експерта і експертизи, яка не стосується цієї справи, а була десь витягнута з якоїсь іншої справи і на ній ґрунтується зараз обрання запобіжного заходу. Очевидно, що це є порушення всіх допустимих норм і процесів які можуть бути в суді. Тому мені як аудитору абсолютно очевидно крок за корком, до чого це все йде.
«Я думаю, що абсолютно всі українці мають ще раз усвідомити, що в нашій країні незалежної судової системи не існує. Очевидно, що в ДБР склалася співпраця з Печерським судом, який приймає рішення на їх користь», - зауважила https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ https://eurosolidarity.org/2021/07/07/nina-yuzhanina-pro-spravu-kuzni-na-rybalskomu-cze-vyklyuchno-politychnyj-proczes/ Ніна Южаніна .
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08.07.2021 12:59 Ответить
А хто судову рыхворму провив.
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08.07.2021 13:57 Ответить
судова реформа - це справа на декілька каденцій. Інакше в демократичному суспільстві не буває.. На раз-два такі реформи (але протилежного змісту) робляться лише заради встановлення диктаторських режимів.
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08.07.2021 14:38 Ответить
Даже санька раманав №2 правел нараз, а карышневая гуана за 4 гада не спрамаглосся.
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08.07.2021 17:37 Ответить
А Южаніна це, випадково, не зацікавлена особа? Як ви гадаєте? . Це перше. А по- друге, вона тільки-но зараз замітила, що в Україні незалежної судової системи не існує. Напрошується питання: а чим же ви займалися цілу каденцію, знаходячись при владі. Чи може тоді вам непотрібна була незалежна судова система? Тож маємо, що маємо.
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08.07.2021 17:18 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/07/07/mariya-ionova-pro-sud-nad-generalom-pavlovskym-cze-portnovshhyna-na-sluzhbi-v-ofisu-zelenskogo/ Ганебно, що президент Зеленський вибрав собі ворогами бойових генералів

Президент Зеленський вибрав собі у вороги опозиційних лідерів та бойових генералів української армії, які захищали нашу землю і протистояли окупації Росії. І тепер за заявами Портнова проти них відкривають справи та тягають по судах. Про це сказала народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова в інтерв'ю журналістам.
«У нас «портновщина» другий рік процвітає. У нас справи в більшості за заявами Портнова відкриваються і стають такими голосними. Відкривають і проти опозиційних лідерів, і проти наших військових», - сказала депутатка.
При цьому вона підкреслила, що знає генерала Ігоря Павловського з часу нападу Росії за Україну, коли наші військові тримали оборону та не дали окупантам захопити Маріуполь.
«Я разом з Іриною Геращенко познайомилася з генералом Павловським у серпні 2014 року, саме в Маріуполі. І ми бачили, в яких тоді умовах була наша армія, яке було озброєння», - зазначила вона.
Депутатка також наголосила, що ані президент Зеленський, ані прокурори, які зараз у суді звинувачують бойового генерала, жодного поняття не мають, які тоді були умови і яким був стан Збройних сил у 2014 році.
Марія Іонова додала - дивно слухати, як цивільні люди оцінюють і характеризують технічні можливості військових кораблів. Оцінку технічним характеристикам бойових кораблів мають давати військові та професійні фахівці оборонної галузі, а не ті, хто жодного разу не був на бойовому кораблі.
«Ганебно, що президент Зеленський вибрав собі ворогами бойових генералів. На жаль, це не перше судове засідання, і я так бачу, що не останнє. Це така тенденція останніх двох років», - підкреслила представниця «Європейської Солідарності».
«З одного боку Зеленський розказує, що він дуже хоче в НАТО, а з іншого боку - дає розпорядження судити бойових генералів», - підкреслила депутатка. Марія Іонова також наголосила, що насправді цивілізований демократичний світ і особливо країни НАТО побачили міць, фаховість і професіоналізм наших Збройних сил, які кардинально змінилися з 2014 по 2019 роки.
«Але найбільш цинічне те, що сам Зеленський був на цих кораблях, відкривав їх. Якщо така небезпека, то чому ж тоді президента допустили на такий небезпечний корабель?», - підсумовує народна депутатка https://eurosolidarity.org/2021/07/07/mariya-ionova-pro-sud-nad-generalom-pavlovskym-cze-portnovshhyna-na-sluzhbi-v-ofisu-zelenskogo/ Марія Іонова .
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08.07.2021 14:42 Ответить
А щось про "боєвога хенерала " гріценка не чутно...скільки там на арміі заробили при її розпродажі? А інші проФЕсіонали , міністри армійські, чомусь "внє подозрєній"... чи тоді вони займались тією ж роботою, що Бубочка сьогодні - знищували боєготовність Арміі України і тому "колег" не трогають?
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08.07.2021 18:38 Ответить
 
 