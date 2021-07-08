Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко решил, что Запад якобы начал террористическую атаку на Беларусь и пытается лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко.

Говоря о санкциях Запада против Беларуси, Лукашенко отметил: "множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против Беларуси".

"Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - решил белорусский диктатор.

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