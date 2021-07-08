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Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление"

Лукашенко кажется, что

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко решил, что Запад якобы начал террористическую атаку на Беларусь и пытается лишить республику суверенитета и навязать внешнее управление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко.

Говоря о санкциях Запада против Беларуси, Лукашенко отметил: "множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против Беларуси".

"Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось", - решил белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко пригрозил Западу ограничением транзита в ответ на новые санкции: Через Украину пускай едут и поставляют туда (дополнено)

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) НАТО (10000) санкции (11315)


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Топ комментарии
+19
Всё. Прощай кукуха.
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08.07.2021 12:08
+15
У істоти параноїдальна шизофренія в термінальній стадії.
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08.07.2021 12:09
+13
Дурачок разве не отдал Беларусь под внешнее управление х-ла?
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08.07.2021 12:13
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Всё. Прощай кукуха.
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08.07.2021 12:08 Ответить
У істоти параноїдальна шизофренія в термінальній стадії.
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08.07.2021 12:09 Ответить
Интересно, когда же он наконец-то начнет кричать путенввидивайска?
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08.07.2021 12:09 Ответить
а он сразу на "Абырвалг" может перейти. без промежуточных стадий.
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08.07.2021 12:12 Ответить
Сказки старого Сюня
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08.07.2021 12:09 Ответить
мне вот интересно - а Германия ,Япония ,Италия то же под внешним управлением - дай вам Бог, шоб люди жили, как в этих странах живут))
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08.07.2021 12:10 Ответить
Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление" - Цензор.НЕТ 433
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08.07.2021 12:10 Ответить
Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление" - Цензор.НЕТ 9671
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08.07.2021 12:11 Ответить
Бульбенфюрер лукашенко передает своему приемнику фалос власти!!!


Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление" - Цензор.НЕТ 2814
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08.07.2021 12:11 Ответить
Дурачок разве не отдал Беларусь под внешнее управление х-ла?
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08.07.2021 12:13 Ответить
Он ее еще не отдал срассее в качестве Минского федерального округа. Вот и вопит о террористической атаке коллективного Запада. В сентябре выборы в госдуру и тупину вкрай необходима очередная победа с присоединением.
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08.07.2021 12:24 Ответить
Фактически отдал, там же вся экономика зависит на 90% от рф, всё заточено только на поставки в мордор.
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08.07.2021 12:37 Ответить
Для таких как усатый подонок и его ботоксный хозяин коллективный Запад всегда будет нужен в качестве пугала для поднадзорного быдла. Вопрос выживаемости режима. Правда их любимому "совку" это не помогло.
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08.07.2021 12:13 Ответить
Припадок в разгаре ! Вызовите санитаров с усмирительной рубахой !
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08.07.2021 12:14 Ответить
І клізьмою Есмарха (три відра).
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08.07.2021 12:17 Ответить
Лукашенко намекал Украине что она отдала Крым Московии, а сам сдал государство Беларусь вместе с народом Московии
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08.07.2021 12:15 Ответить
Таракан мабуть переплутав захід зі сходом
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08.07.2021 12:15 Ответить
Северная Корея намбер 2...., да, белорусы, недодавили вы своего таракана, надо было его тапком, а вы с цветочками ходили...
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08.07.2021 12:21 Ответить
они видимо надеялись, что у таракана алергия на цветочную пыльцу и сам сбежит!
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08.07.2021 12:27 Ответить
Когда за спиной у бесноватого аппарат ФСБ росии ,а протестующим помогают озабоченностями результат на лицо .
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08.07.2021 18:46 Ответить
А вот ***** такого не хочет, поэтому сразу предлагает войти в состав рф
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08.07.2021 12:23 Ответить
Как можно " навязать внешнее управление" если оно уже есть. С той только разницей что оно кремлевско- путинское. ( как там сказано в народной мудрости " снявши голову, по волосам не плачут".)
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08.07.2021 12:33 Ответить
Лукашенко ты дебил!! Твоей так называемой Белорусь давно руководит путин и Лавров!! Ты же всё просрал или продал или заложил по огромные % в россии, чтобы у тебя были хорошие показатели!!
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08.07.2021 12:35 Ответить
Е...анутым нет покоя...
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08.07.2021 12:37 Ответить
Пиня давно лишив його "суверенітета" в усіх дірках, а заходу підтоптані "суверенітет и" не потрібні
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08.07.2021 12:38 Ответить
Ради удержания власти этот кровавый диктатор может молоть,что угодно, главное давить эту мразь, что есть силы!
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08.07.2021 12:52 Ответить
ИДИОТ
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08.07.2021 12:53 Ответить
Ну фсьо, бульбафюрер поехал кукухой окончательно. А сябры все хороводы водят...вы шо не видите, что вами шизофреник управляет?
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08.07.2021 13:21 Ответить
По тюрьмам люди сидят и на химии .
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08.07.2021 18:43 Ответить
Іронія в тому, що це практично правда: Захід дійсно це робить, як і з Німеччиною в 1945- нав'язати свої правила та зовнішнє управління. А що інакше робити з країною, лідер якої прямим текстом сказав, що буде спеціально нелегалів та наркоту через кордон переправляти?
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08.07.2021 13:36 Ответить
Я бацьке верю(бо я - санитар)... Как это до сих пор он не выдал на гора про омерзительный крмитет-300... драныкоеды, при нем, нри нем...
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08.07.2021 13:39 Ответить
Ось що буває, коли їдять заброжені лушпайки з зеленої бараболі.
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08.07.2021 14:43 Ответить
Кажется, дождик начинается . . .
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08.07.2021 16:48 Ответить
кремляді можуть використати Білорусь для військового вторгнення в Україну. Риторика лукашенки останнім часом агресивнішає. Воно слабке й біснувате і заради влади погодиться на все
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08.07.2021 17:30 Ответить
Идиот , тобой уже давно управляют лубянские чекисты и весьма успешно .
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08.07.2021 18:42 Ответить
 
 