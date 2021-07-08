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Новости
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Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко

Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко

Катастрофические последствия экономической политики Кабмина под эгидой Офиса Президента для государственного бюджета Украины подтолкнули Зеленского к самому простому, как ему кажется, пути решения финансовых проблем государства. Президент взял курс на реализацию беспрецедентных непопулярных мер, которые приведут к тотальному обнищанию большей части населения страны и краху целых стратегических отраслей, за счет которых Украина хоть как-то продолжает держаться на плаву.

Об этом в своем посте пишет эксперт по вопросам социальной политики, экс- вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщают "Украинские новости"

"Всего за 7 первых дней июля 2021 года, с благословения Офиса Президента, украинская власть трижды ударила свой народ обухом по голове", - пишет он.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении скандальный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны.

Документ обязывает селян - владельцев паев площадью свыше 0,5 га, платить налог за аренду своих наделов крупными сельхозпредприятиями, отбирая у простых людей большую часть денег от арендной платы, за счет которых они хоть как-то умудряются выживать в селе. Кроме того Банковая вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, которая выращена на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га. Но и это еще не все. В пакете дополнительных инициатив, включенных в законопроект, Министерство финансов намерено лишить единого налога, производителей мяса птицы и яиц, что приведет к массовому банкротству ферм и птицефабрик.

6 июля 2021 года вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам.

"Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников. Банки автоматически спишут со счета всю сумму долга в адрес государства. Если средств недостаточно, суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей – квартиры, машины и так далее", - констатирует Розенко.

И "вишенкой на торте", по свидетельству эксперта, стал недавний инцидент с компанией "Новая Почта".

"Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения №49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 851634, 8 грн!" - констатирует Павел Розенко.

Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это, как полагает эксперт, чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины.

Розенко полагает, что "Новая Почта" вряд ли смирится со столь абсурдным решением власти и будет оспаривать решение Госпродпотребслужбы в судах, вплоть до международных. Однако сам прецедент является очень тревожным сигналом для всех субъектов экономической деятельности в Украине.

"Чем закончится новая фискальная политика "Слуг народа" для них самих, украинского народа и экономики страны пока не понятно, однако то, что при Зеленском Украина начала откровенно трещать по швам – факт очевидный. И сшивать эти швы белыми нитками становится все сложнее", - резюмировал экс-вице-премьер-министр Украины.

Автор: 

экономика (3881) Розенко Павел (628)


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Топ комментарии
+40
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 2918
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08.07.2021 12:27
+38
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 8296
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08.07.2021 12:24
+36
Зеленский начал грабить население и экономику ради латания дыр в бюджете, - Розенко - Цензор.НЕТ 1965
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08.07.2021 12:33
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Страница 2 из 2
Почему "начал"?!!!
"Оно" с "они" - ЗеКоМанда начали сразу,без раскачки!
В 2019 180 млрд на счетах + 500 млрд ОВГЗ.
И где они? Украли.
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08.07.2021 13:19 Ответить
Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду, тогда как упрощенная система налогообложения, предусматривающая фискальные стимулы для бизнеса, позволяет успешно преодолевать кризисы и добиваться высокого уровня развития.

Повышение налогов неизбежно приведет к еще большей тенизации экономики.
В то же время, многие страны именно благодаря фискальным стимулам преодолевали кризисы и добивались высокого уровня развития.
Один из самых ярких примеров - США во времена правления президента Рональда Рейгана в 1980-х годах. Благодаря существенному снижению налогов страна сумела преодолеть кризис 1970-х годов, обеспечить устойчивый рост экономики и заложить фундамент для экономического бума в 1990-х годах.

https://kurs.com.ua/novost/445157-povishenie-nalogov-privodit-k-akonomicheskomu-spadu-opit-shvecii-i-ssha
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08.07.2021 23:18 Ответить
Та всерівно будуть мовчати , і так їм і треба
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08.07.2021 13:27 Ответить
Зеленский и его камарилья конечно сволочи и мудаки, но социалисты Рева и Розенок ничем не лучше. Когда были при власти, тоже лоббировали повышение налогов и поборов.
Такова суть государства - чем больше чинуша отберет наших с вами честно заработанных денег, тем слаще ему будет жить. Идеал - это 100% налогообложение. Отдаешь все заработанное, получаешь от государства робу, нары в бараке и скромную пайку еды, чтоб не сдох и мог работать дальше.
И это не зависит ни от президента, ни от правительства, ни от Рады. Кто бы там не сидел, государство всегда стремиться к максимальному грабежу своих подданных. И только сильное сопротивление снизу может умерить его аппетиты.
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08.07.2021 13:28 Ответить
_Верно. Но кто такой этот государство, если вдуматься? И можно придти к заключению что это лишь слово и нет никакой личности или вещи, которая является государством.
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08.07.2021 15:02 Ответить
Государство это организация чинуш и силовиков, которая удерживает под своей властью территорию и собирает дань с ее населения. В Украине государство это 200-300 тысяч человек, которые имеют реальную власть.
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08.07.2021 15:13 Ответить
Ты одно зеленожопенький забыл написать, что налоги то никто не поднял, я могу говорить, равно как и Рева с Розенко- что угодно, слова и реальность- две большие разницы. Почему то все зеленогнойные считают, что они имеют право как и бубачка на свое мнение, но всегда отказывают в праве на свое мнения и тому же Порошенко , и его людям. Такой вот когнитивный диссонанс зеленожопой братии. А ваш допис про этих людей- это чистый ответ - сам дурак. При чем здесь в этом контексте эти люди? Опять Порошенко насрал в штаны? Замахали уже вы дебилы.
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08.07.2021 16:38 Ответить
Я удивляюся словам политиков, которые всю жизнь занималися откровенным популизмом, а сейчас пугают народ тем, что " Президент взял курс на реализацию беспрецедентных непопулярных мер, которые приведут к тотальному обнищанию большей части населения страны...". То есть, они все боялися "непопулярных" мер и жили исключительно обманом народа для сохранения собственной власти. Единый Президент, который пошел на непопулярные мери (как Бальцерович в Польше) пугает их потому, что если народ поймет и поддержит сейчас, всяким популистам навсегда будет закрыта дорога к власти в будущем. Они боятся!!!
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08.07.2021 13:40 Ответить
А может Ростов все таки резиновый?
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08.07.2021 13:47 Ответить
Був би простий грабунок, так ні-довгострокова спрямована політика ,скерована на зубожіння населення зметою перетворення у злидарську звіріючу від розпачу та злиднів зграю котрою легше керувать та маніпулювати. а в кінці- кінців підкорити , розсіяти або й знищити,
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08.07.2021 14:43 Ответить
Апамятаєте скільки мільярдів пробачили табачникам та іншим багатіям по куцим рішенням судів та антимоноп комітету. а займали гроші під кілька разів більші % ніж кредити МВФ-знову. за чий рахунок?
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08.07.2021 14:50 Ответить
хороший закон, я считаю, с 73-процентной пользой для населения
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08.07.2021 15:19 Ответить
Украинцы бедные потому, что едят много, - Рева.

Министр считает, что цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые. Но немцы просто едят меньше, чем украинцы.
Источник: https://censor.net/ru/v451400
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08.07.2021 15:24 Ответить
Состоянием на 01.07.2021 г. сбережения населения с начала года сократились на 83,4 млрд грн.
Темпы роста реальных доходов граждан за этот же период составляют
- (минус) 1,8%
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09.07.2021 00:56 Ответить
по данным НБУ, по состоянию на 2 июля объем ОВГЗ в обращении составляет 1 000 000 000 000 грн. - один триллион грн. А это примерно +200 млрд. грн. за год. Только по ОВГЗ. Богатеем. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 составили 257 800 000 000 грн или 76,6% от запланированных на этот период.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211 400 000 000 грн, в том числе в иностранной валюте 59700000000 грн (1700000000 долларов и 409 900 000 евро). В целом в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021-го поступило 505 900 000 000 грн. И вот тут важный момент, если кто еще не понял, в чем афера - половина денег - заемных.
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09.07.2021 01:02 Ответить
Падение в пропасть ускоряется! Для тех кто не понимает.
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09.07.2021 02:16 Ответить
судя по ценам на недвижимость в Киеве никто нихрена не обеднел - квартиры до 200 тыс.уе раскуплены все- особенно новострой в центре. Так что не всё так печально как многие пытаются здесь представить.
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09.07.2021 11:20 Ответить
В Києві є багато можливості для заробітку в престижних компаніях, а ще заробітчани на заході будують вілли в Україні і купують квартири на виплату. Хто дуже хоче, той знайде собі роботу, щоб чесним трудом заробити на достойне життя, -- якщо не собі, то дітям.
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09.07.2021 12:51 Ответить
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