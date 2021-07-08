За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выявили 181 случай, выздоровели - 154 человека, - Кличко

В Киеве 11 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так за сутки в Киеве выявили 181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 215 220 заболевших с начала пандемии).

Среди заболевших 112 женщин в возрасте от 21 до 74 лет, 65 мужчин в возрасте от 19 до 67 лет, три девочки от 4 до 12 лет и один мальчик 17 лет

Кроме того, зафиксирован один летальный случай от вируса (всего 5 202 умерших с начала пандемии).

11 пациентов были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 47 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время, 154 жителя столицы побороли коронавирус (всего 206 148 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (52), Днепровском (42) и в Дарницком (35) районах Киева.

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