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Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль

Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль

Украина недавно окончательно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг – открытие рынка электрической энергии и присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реформа энергетического сектора и защиты окружающей среды включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям и постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Шмыгаль 

Премьер отметил, что Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своих политик в соответствии с Зеленым соглашением ЕС (Green Deal).

Шмыгаль указал, что межведомственная рабочая группа по вопросам Green Deal определила приоритетные направления сотрудничества с ЕС: энергоэффективность, водород, трансформацию угольных регионов и управление отходами.

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Глава правительства заявил, что Украина должна стать его неотъемлемой частью не только, чтобы совместно с ЕС бороться с последствиями климатических изменений, но и в рамках стратегии экономического развития, для повышения безопасности и создания новых возможностей для украинского бизнеса.

Автор: 

Газ (10232) энергетика (2565) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+7
А не за это голосовал этот нарид 21:04:2019 года ? А че не нравиться сегодня ? Сделаем себя разом ? ✌️
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08.07.2021 12:32
+4
Два момента:
- Как украинская энергосистема инсталлируется в европейскую вместе с бениными и ахметовскими раклячими схемами?
- Открытием рынка э/энергии назовут примитивное взвинчивание цен на э/энергию, транспортировку, распределение, учет, страхование и еще стопицот левых нах никому не нужных услуг и высосанных из бенининого хера тарифов? Все, как с газом, да?
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08.07.2021 12:34
+2
Ты еще поплачь! В нормальных странах вопросы по поводу зарплат решают профсоюзы. Создай свой профсоюз, устраивай забастовки, выдвигай требования повышения зарплаты. Добивайся. А ну да, тут с дивана заднее место для этого нужно оторвать!!!
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08.07.2021 12:34
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рынок газа , цены рыночные, зарплаты ублюдочные украинские, слава украине
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08.07.2021 12:29 Ответить
А не за это голосовал этот нарид 21:04:2019 года ? А че не нравиться сегодня ? Сделаем себя разом ? ✌️
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08.07.2021 12:32 Ответить
не, рынок газа начался пораньше , яйценюк главный провайдер под руководством сывоносого
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08.07.2021 12:35 Ответить
Ты ещё ленина вспомни . Сколько воды утекло , как Яценюк не при власти ? Так кто мешает сегодня? Яценюк или товарищ ленин?
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08.07.2021 12:39 Ответить
Ты еще поплачь! В нормальных странах вопросы по поводу зарплат решают профсоюзы. Создай свой профсоюз, устраивай забастовки, выдвигай требования повышения зарплаты. Добивайся. А ну да, тут с дивана заднее место для этого нужно оторвать!!!
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08.07.2021 12:34 Ответить
Мечтать вам батюшка не вредно и о профсоюзах . 😂😂😂😂
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08.07.2021 12:37 Ответить
да , завтра пойду войной на ахметку и беню и на всю остальную жи довню, окупировавшую украину
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08.07.2021 12:40 Ответить
ты с рамзаном разберись сначала, а потом и к ахметке подбирайся.
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08.07.2021 13:06 Ответить
В нормальных странах -- вопросы решаются путем внедрения новых технологий, снижения затрат и себестоимости, что в результате дает рост зарплат без всяких профсоюзов. Китай тому пример, 20 лет назад ручной труд, зарплата 50$, сегодня автомат зрп 1000.
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08.07.2021 15:02 Ответить
Как работаешь, так и платят))) Кто тебе виноват, что ты рукожоп?)
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08.07.2021 12:39 Ответить
Глаза лучше откройте и посмотрите как украинцы выживают
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08.07.2021 12:34 Ответить
Как голосуют , так и выживают . Лохов развели о концы эпохи бедности ? 😂😂😂
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08.07.2021 12:41 Ответить
"полностью поддерживает климатические амбиции ЕС" - ага, зелёная энергетика уже в фаворе?
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08.07.2021 12:34 Ответить
Два момента:
- Как украинская энергосистема инсталлируется в европейскую вместе с бениными и ахметовскими раклячими схемами?
- Открытием рынка э/энергии назовут примитивное взвинчивание цен на э/энергию, транспортировку, распределение, учет, страхование и еще стопицот левых нах никому не нужных услуг и высосанных из бенининого хера тарифов? Все, как с газом, да?
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08.07.2021 12:34 Ответить
точно так, только сосать будет обнищавший, доведенный до судорг от ненависти народ, к такой народной демократической независимой власти лет 30 уже убивавшей свой народ
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08.07.2021 12:38 Ответить
Клоун, ты кому тут сказки заливаешь?))) 30 лет назад, твоя зарплата равнялась 10 баксам)))
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08.07.2021 12:41 Ответить
А хто 30 років обирав таку владу? Отож.
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08.07.2021 12:41 Ответить
У вас в раше и белораше минималка меньше чем в Украине, и все всех устраивает...
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08.07.2021 13:30 Ответить
извиняюсь что вмешиваюсь, но минималка это не то что вы думаете, минималка это типо прожиточного минимума, меньше нее нельзя платить ибо человек не проживет, и большая минималка это скорее минус, потому что надо больше денег чтоб протянуть кое как месяц и да в украине минималка больше, но это как раз доказывает что чтобы украинцу прожить надо больше денег, что в принципе не удивительно , если цены на продукты плюс,минус одинаковы, то комуналка это ахтунг.
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08.07.2021 15:35 Ответить
От минималки идет расчет остальных зарплат, всех социальных выплат и пособий, и цены на продукты и товары в рф и белоруси выше чем в Украине, это общеизвестный факт, комуналка выше у нас в плане отопления, но кто имеет право получает субсидию, вы откуда пишете то?
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08.07.2021 19:02 Ответить
Помстимось за тарифи на виборах. Був тут такий персонаж. Де він зараз, чому мовчить?
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08.07.2021 12:37 Ответить
На енергорынке есть 3 препятствия, которые этого не доупстят - Коломойский, Ахметов, Фирташ.

И все трое под покровительством ЗЕ. Шмыгаль так вобще из кармана Ахметова выглядывает.

Так что про открытость рынка - сказки для зебилов.
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08.07.2021 12:49 Ответить
Открыли рынок в канун запуска СП2 и тупое ху#йло этой зимой точно не воспользуется этим случаем чтоб вздрючить клоуна ...сегодня сидим без горячей воды скоро с космической ценой на газ и электричество...Димасик стратех.
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08.07.2021 12:50 Ответить
Нарід сам проголосував за цих зелених.., готовий голосувати і далі за них. Значить підтримує "курс партії", тому всі хто критикує Гідранта, ціни, тарифи і т.д. - порохоботи)
Справжній залений фанат - язик тримає в дупі і співчуває ***********, якому всі мішають (Порох є головний ворог благополуччя наріду), навіть його власні яйця))
Україна відкрила ринок газу. Наступний крок - відкриття ринку електроенергії та приєднання енергосистеми країни до європейської ENTSO-E, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9112
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08.07.2021 12:53 Ответить
Украина недавно окончательно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг - открытие рынка электрической энергии и присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.

Если так "открывают" с 10 или **? кратным увеличением стоимости, то может не надо ничего руками трогать? Платеже способность не резиновая у населения, пойдут долги и потянется...
ЗелЁная смазка ломает весь механизм умирающей экономики
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08.07.2021 14:30 Ответить
Цей ахметовский Шмигаль або негідник або ідіот. 60% населення країни не може бути покупцями на ринку газу і електроенергії. І що вони мають робити ?
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08.07.2021 15:01 Ответить
знов подорожчають енергоносії...
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08.07.2021 15:18 Ответить
30 лет назад
З/п и цены были соизмеримы
Теперь у 90% населения з/п так и остались
Зато цены выше европейских
Показатель не сколько стоит
А сколько времени нужно проработать
чтобы купить ту или иную вещь /читайте /Капитал К. Маркса/
Там и узнаете и стоимоть земли что такое кадастр
Как на вас нас зарабатывают
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08.07.2021 16:05 Ответить
 
 