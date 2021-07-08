Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль
Украина недавно окончательно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг – открытие рынка электрической энергии и присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Реформа энергетического сектора и защиты окружающей среды включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям и постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Шмыгаль
Премьер отметил, что Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своих политик в соответствии с Зеленым соглашением ЕС (Green Deal).
Шмыгаль указал, что межведомственная рабочая группа по вопросам Green Deal определила приоритетные направления сотрудничества с ЕС: энергоэффективность, водород, трансформацию угольных регионов и управление отходами.
Глава правительства заявил, что Украина должна стать его неотъемлемой частью не только, чтобы совместно с ЕС бороться с последствиями климатических изменений, но и в рамках стратегии экономического развития, для повышения безопасности и создания новых возможностей для украинского бизнеса.
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- Как украинская энергосистема инсталлируется в европейскую вместе с бениными и ахметовскими раклячими схемами?
- Открытием рынка э/энергии назовут примитивное взвинчивание цен на э/энергию, транспортировку, распределение, учет, страхование и еще стопицот левых нах никому не нужных услуг и высосанных из бенининого хера тарифов? Все, как с газом, да?
И все трое под покровительством ЗЕ. Шмыгаль так вобще из кармана Ахметова выглядывает.
Так что про открытость рынка - сказки для зебилов.
Справжній залений фанат - язик тримає в дупі і співчуває ***********, якому всі мішають (Порох є головний ворог благополуччя наріду), навіть його власні яйця))
Если так "открывают" с 10 или **? кратным увеличением стоимости, то может не надо ничего руками трогать? Платеже способность не резиновая у населения, пойдут долги и потянется...
ЗелЁная смазка ломает весь механизм умирающей экономики
З/п и цены были соизмеримы
Теперь у 90% населения з/п так и остались
Зато цены выше европейских
Показатель не сколько стоит
А сколько времени нужно проработать
чтобы купить ту или иную вещь /читайте /Капитал К. Маркса/
Там и узнаете и стоимоть земли что такое кадастр
Как на вас нас зарабатывают