Украина открыла рынок газа. Следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение энергосистемы страны к европейской ENTSO-E, - Шмыгаль

Украина недавно окончательно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг – открытие рынка электрической энергии и присоединение украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вильнюсе в четверг на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реформа энергетического сектора и защиты окружающей среды включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям и постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Шмыгаль

Премьер отметил, что Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своих политик в соответствии с Зеленым соглашением ЕС (Green Deal).

Шмыгаль указал, что межведомственная рабочая группа по вопросам Green Deal определила приоритетные направления сотрудничества с ЕС: энергоэффективность, водород, трансформацию угольных регионов и управление отходами.

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Глава правительства заявил, что Украина должна стать его неотъемлемой частью не только, чтобы совместно с ЕС бороться с последствиями климатических изменений, но и в рамках стратегии экономического развития, для повышения безопасности и создания новых возможностей для украинского бизнеса.