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Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом

Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом

Следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства переданы в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ.

Согласно материалам производства злоумышленник:

- подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;
- способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;
- способствовал военной оккупации полуострова Крым;
- вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена)
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.

СБУ (19928) суд (25111) Черноморский флот РФ (1561)


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Эти подозрения нужны были сразу в 2014 г.
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08.07.2021 12:41 Ответить
Пссс... Мы его показательно накажем. Заочно
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08.07.2021 12:42 Ответить
почему цензор скрывает имя чинуши..
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08.07.2021 12:43 Ответить
Какая измена, если он все время служил в ЧФ РФ?
Что вы в СБУ херней страдаете? У вас в ОП открытые враги и предатели сидят. ********** гостайнами налево-направо разбрасывается, а они какого-то кацапского козла, которого никогда не поймают, судить пытаются.
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08.07.2021 12:44 Ответить
Согласен, но это продолжается со времен овоща и барыги... не заметили?
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08.07.2021 13:07 Ответить
Яка була би краса,щоб оного агітатора за вироком суду:-Ахтунг,фойєр!!!
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08.07.2021 15:14 Ответить
Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом - Цензор.НЕТ 6849
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08.07.2021 13:08 Ответить
 
 