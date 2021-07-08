Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом
Следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства переданы в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ.
Согласно материалам производства злоумышленник:
- подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;
- способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;
- способствовал военной оккупации полуострова Крым;
- вел агрессивную войну против Украины.
Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 111 (государственная измена)
- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.
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Что вы в СБУ херней страдаете? У вас в ОП открытые враги и предатели сидят. ********** гостайнами налево-направо разбрасывается, а они какого-то кацапского козла, которого никогда не поймают, судить пытаются.