Подстрекал военнослужащих ВСУ переходить на сторону ВС РФ и способствовал оккупации Крыма: по материалам СБУ российский чиновник предстанет перед судом

Следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства переданы в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота Военно-Морского Флота Вооруженных Сил РФ.

Согласно материалам производства злоумышленник:

- подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ;

- способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора;

- способствовал военной оккупации полуострова Крым;

- вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

- ст. 111 (государственная измена)

- ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.