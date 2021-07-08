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Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли?

Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему предприятия Дмитрия Фирташа не закрыли, хотя СНБО ввела против него санкции.

По его словам, Фирташ не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью "24 телеканалу".

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что люди должны работать.

"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать", - пояснил Данилов.

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Как сообщалось, 24 июня Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса.

Напомним, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что СБУ должна заняться экстрадицией Фирташа в Украину. 

Автор: 

Данилов Алексей (1066) предприятие (230) санкции (11315) СНБО (4435) Фирташ Дмитрий (1057)


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Топ комментарии
+36
А зачем Германии накладывать санкции на СП-2 и выгонять на улицу тысячи работников? Занавес.
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08.07.2021 12:58
+31
Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли? - Цензор.НЕТ 402
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08.07.2021 12:53
+29
значит людей работающих на "Кузни на Рыбальском", которые на армию работают можно выгнать на улицу и остановить производство?
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08.07.2021 13:12
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А навіщо тоді вводили санкції? А якщо призупинити війну на даунбасі, то що терористи місцеві і московські будуть викинуті на вулицю без зарплати? Тільки після цього дійшло, що якщо закрити телеканал "1+1", то шобла 95 кварталу буде на вулиці.
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08.07.2021 16:46 Ответить
Секретарь СНБО, просто на подтанцовке у"зелени",и оправдываться за имитацию санкций как-то надо..Адекватам итак ясно,что Зе никогда не пойдет противу своих соплеменников,а олигархсанкции это для ублажения низкопоклонного зебилья
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08.07.2021 17:55 Ответить
Главный борец с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм),
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09.07.2021 00:54 Ответить
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