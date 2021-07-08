Данилов объяснил, почему предприятия Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции: Людей выбросить на улицу, что ли?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему предприятия Дмитрия Фирташа не закрыли, хотя СНБО ввела против него санкции.

По его словам, Фирташ не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью "24 телеканалу".

"На сегодня есть санкции в отношении гражданина Фирташа. Он не сможет пользоваться теми активами, которые есть на территории Украины. Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что люди должны работать.

"А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Однако мы ответственны в этом. Когда министр говорит, почему предприятия Фирташа не закрыли - мы же не враги Украины, люди должны работать", - пояснил Данилов.

Читайте также: Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского

Как сообщалось, 24 июня Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса.

Напомним, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.

В свою очередь спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что СБУ должна заняться экстрадицией Фирташа в Украину.