Климкин о стратегии Украины в отношении Лукашенко и Беларуси: "Петляем... У нас, извините, "нет яиц""

У украинской власти не хватает решительности, чтобы присоединиться к санкциям Запада против Беларуси и захватившего там власть "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в эфире программы на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"От белорусов нам никакой угрозы, а вот Лукашенко сам по себе, которого россияне сознательно подставили – это история о том, что сначала был колхозник, который стал диктатором, а потом стал для всего мира воздушным бандитом. Евросоюз долго пытался играть с Лукашенко и заплатил за это, мы пытались и также заплатили. После того, как он стал воздушным бандитом, никто ему никогда руки не подаст в цивилизованном мире. Сейчас введены санкции против Беларуси, это примерно 20% ВВП, эти санкции круче, чем против России. Нанесен мощный удар по белорусской экономике и по режиму", - отметил экс-министр.

По его словам, у украинской власти "нет стратегии и политики" в отношении Лукашенко.

"Мы петляем, но понимаем, почему это делаем, так как, с одной стороны, должны говорить с нашими друзьями и партнерами, согласовывать с ними политику, но, к сожалению, у нас, извините, "нет яиц" ввести санкции против Лукашенко", - заявил Климкин.

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