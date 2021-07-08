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Климкин о стратегии Украины в отношении Лукашенко и Беларуси: "Петляем... У нас, извините, "нет яиц""

Климкин о стратегии Украины в отношении Лукашенко и Беларуси:

У украинской власти не хватает решительности, чтобы присоединиться к санкциям Запада против Беларуси и захватившего там власть "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в эфире программы на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"От белорусов нам никакой угрозы, а вот Лукашенко сам по себе, которого россияне сознательно подставили – это история о том, что сначала был колхозник, который стал диктатором, а потом стал для всего мира воздушным бандитом. Евросоюз долго пытался играть с Лукашенко и заплатил за это, мы пытались и также заплатили. После того, как он стал воздушным бандитом, никто ему никогда руки не подаст в цивилизованном мире. Сейчас введены санкции против Беларуси, это примерно 20% ВВП, эти санкции круче, чем против России. Нанесен мощный удар по белорусской экономике и по режиму", - отметил экс-министр.

По его словам, у украинской власти "нет стратегии и политики" в отношении Лукашенко.

"Мы петляем, но понимаем, почему это делаем, так как, с одной стороны, должны говорить с нашими друзьями и партнерами, согласовывать с ними политику, но, к сожалению, у нас, извините, "нет яиц" ввести санкции против Лукашенко", - заявил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление"

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) Климкин Павел (2352)


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Топ комментарии
+14
Зелена плісняа,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація!!!))
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08.07.2021 12:57
+8
есть только пися для рояля ...
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08.07.2021 12:57
+7
Извините, но на последнем концерте, у РОЯЛЯ случайно ЗАХЛОПНУЛАСЬ КРЫШКА!
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08.07.2021 12:58
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Які яйця ,так омлет сметанний !!!))))
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08.07.2021 12:54 Ответить
А як легко без яєць "петляти", а ще й "танцювати",безхребетники хренові.
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08.07.2021 15:11 Ответить
нелох-дырка)
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08.07.2021 12:55 Ответить
ну тоді на медкомісію і на звільнення від керування державою. мені інваліди при владі не потрібні.
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08.07.2021 12:55 Ответить
есть только пися для рояля ...
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08.07.2021 12:57 Ответить
Зелена плісняа,це лише жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація!!!))
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08.07.2021 12:57 Ответить
Хто зробив Бубачку інвалідом?
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08.07.2021 12:58 Ответить
єрмак
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08.07.2021 13:01 Ответить
Я бы сказал даунвалидом.
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08.07.2021 13:13 Ответить
Извините, но на последнем концерте, у РОЯЛЯ случайно ЗАХЛОПНУЛАСЬ КРЫШКА!
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08.07.2021 12:58 Ответить
яйцатый ты наш
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08.07.2021 13:00 Ответить
Можно сказать даже яйценюковый.
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08.07.2021 13:04 Ответить
Кастрат
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08.07.2021 13:03 Ответить
Яне только яиц,но и мозгов!
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08.07.2021 13:07 Ответить
Все сбитые летчики вдруг резко вспоминают про яйца.
А подумать про поставки в ВСУ из Беларуси? Не, яца не позволяют? А там не мало всего ... К сожалению конечно, но факт есть факт.
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08.07.2021 13:07 Ответить
Климкин о стратегии СН "Петляем... У нас, извините, "нет яиц"" - перевожу с дипломатического, на заЗебильный (только для 73%)
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08.07.2021 13:08 Ответить
У нас є тільки зелене блювотиння
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08.07.2021 13:12 Ответить
У нас нет яиц не только в отношении Лукашенки У нас их вообще нет Седьмой год война, а мы и дальше, успешно, торгуем с агрессором Нет у нас не только яиц , патриотов тоже нет у нас во власти
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08.07.2021 13:15 Ответить
поц... у тебя мозга нет.... убейся об стенку...
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08.07.2021 13:46 Ответить
Даунёнок, только после тебя Пришли фотку после ударов
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08.07.2021 16:07 Ответить
А звідки яйця у шлюх? Хай і наріду.
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08.07.2021 14:05 Ответить
Дивно це чути від чуваків які приймали участь в народжені Медведчука в політиці нашої країни. "Гарні" такі яйця були в них...
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08.07.2021 14:12 Ответить
Ума нет, а не яиц, при своих нефтеперегонных заводах и химической промышленности закупаем гсм и удобрения у белорусов, обеспечивая им рабочие места
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08.07.2021 14:13 Ответить
Зеленский чтобы угодидить Лукашенко добробата Семенченко в тюрьму посадил.
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08.07.2021 15:03 Ответить
Нехай не лізе в чужий город войнушку влаштовувати.
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08.07.2021 22:00 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТЛЯЕТ НА РОЯЛЕ ХЙЕМ ИГРАЕТ !)
ГОВОРИТ СЫГРАЙТЕ И ВЫ НЕ ОДЕВАЯ ШТАНЫ )))
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08.07.2021 17:39 Ответить
 
 