"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси

Сотрудники КГБ Беларуси пришли с обысками в несколько редакций белорусских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Zerkalo".

8 июля силовики пришли в независимое издание "Наша Ніва". Издание отмечает, что главный редактор, Егор Мартинович, задержан. На связь не выходят также некоторые другие сотрудники "НН".

Также сообщается, что что в квартире у Егора Мартиновича проводят обыск.

Telegram-канал Nexta сообщает, что в редакцию "Брестской Газеты" пришли силовики. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали и грозились выломать дверь.

Nexta также пишет: "Уничтожение независимых СМИ продолжается. В редакцию барановичского издания Intex-Press пришли с обыском сотрудники КГБ".

Как сообщили в Министерстве информации Белоруссии, сайт "Нашей Нивы" был заблокирован по запросу Генпрокуратуры. Решение принято "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона "О средствах массовой информации".

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