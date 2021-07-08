РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11272 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
1 460 19

"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси

Сотрудники КГБ Беларуси пришли с обысками в несколько редакций белорусских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Zerkalo".

8 июля силовики пришли в независимое издание "Наша Ніва". Издание отмечает, что главный редактор, Егор Мартинович, задержан. На связь не выходят также некоторые другие сотрудники "НН".

Также сообщается, что что в квартире у Егора Мартиновича проводят обыск.

Telegram-канал Nexta сообщает, что в редакцию "Брестской Газеты" пришли силовики. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали и грозились выломать дверь.

Nexta также пишет: "Уничтожение независимых СМИ продолжается. В редакцию барановичского издания Intex-Press пришли с обыском сотрудники КГБ".

Как сообщили в Министерстве информации Белоруссии, сайт "Нашей Нивы" был заблокирован по запросу Генпрокуратуры. Решение принято "в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п. 1 ст. 38 закона "О средствах массовой информации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало

Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) СМИ (3839)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Бульба Рейх
показать весь комментарий
08.07.2021 13:24
+2
"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси - Цензор.НЕТ 536
показать весь комментарий
08.07.2021 13:26
+2
Колгосп "Червона бульба".
показать весь комментарий
08.07.2021 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бульба Рейх
показать весь комментарий
08.07.2021 13:24 Ответить
Колгосп "Червона бульба".
показать весь комментарий
08.07.2021 13:27 Ответить
А в редакціях водити хороводи не пробували?
показать весь комментарий
08.07.2021 13:25 Ответить
Они цветами пробовали отбиваться.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:44 Ответить
"Уничтожение независимых СМИ продолжается": Силовики Лукашенко пришли с обысками в редакции нескольких оппозиционных изданий Беларуси - Цензор.НЕТ 536
показать весь комментарий
08.07.2021 13:26 Ответить
И что? Я выражаю глубокую озабоченность...этого хватит??
показать весь комментарий
08.07.2021 13:27 Ответить
Чим гірше, тим краще. До тіхушніків швидше дійде, що таке диктатура і що її потрібно скидати збройною боротьбою.
показать весь комментарий
08.07.2021 13:54 Ответить
"Знищення незалежних ЗМІ триває": Силовики Лукашенка прийшли з обшуками в редакції кількох опозиційних видань Білорусі - Цензор.НЕТ 3310
показать весь комментарий
08.07.2021 14:04 Ответить
Режим зелених вилупків впевнено прогресує до цього рівня.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:22 Ответить
Если вы забыли, в Украине тоже закрывают СМИ.
показать весь комментарий
08.07.2021 14:38 Ответить
сми какой страны?
показать весь комментарий
08.07.2021 14:59 Ответить
кремляді можуть використати Білорусь для військового вторгнення в Україну. Риторика лукашенки останнім часом васторожує. Воно слабке й біснувате і заради влади погодиться на все
показать весь комментарий
08.07.2021 17:25 Ответить
 
 