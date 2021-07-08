Влезли ночью в окно, избили мужчину и женщину и забрали ценные вещи: на Житомирщине полицейские за несколько часов задержали двух разбойников. ФОТОрепортаж

На рассвете 7 июля в помещение жителей г. Бердичева (Житомирская область) через окно заскочили двое мужчин. Они избили супругов, забрали ценные вещи, документы, деньги и банковские карты. Уже через несколько часов полицейские установили нападающих и задержали их. Сейчас в рамках досудебного расследования продолжается выяснение всех обстоятельств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Около 4:50 в Бердичевский районный отдел полиции поступило сообщение о нападении на жителей райцентра в их доме. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что на первом этаже многоэтажки в центре города снимают квартиру сожители, 23-летний и 25-летняя жители Киевщины. Этой ночью они оставили открытым окно на кухне. Именно через него нападающие и попали в дом.

Неизвестные, которые были в масках, избили хозяев и отобрали у них кошелек с 800 грн, украшения из золота, несколько мобильных телефонов и документы. В это время в другой комнате спала 4-летняя дочь женщины, к счастью, ребенок не пострадал", - сказано в сообщении.

У пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у мужчины - ушибы различных частей тела и перелом носа. Им оказали необходимую медицинскую помощь.





Полицейские изъяли с места происшествия следовую информацию и другие вещественные доказательства. Также пострадавшие смогли подробно описать нападавших. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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"Бердичевские оперативники вместе с коллегами из Управления уголовного розыска начали первоочередные мероприятия по установлению причастных к разбою. Уже через несколько часов они получили сведения о личности нападавших. В этом им помогли и записи с камер наблюдения, установленных в городе", - рассказал заместитель начальника ГУНП Житомирщины - начальник криминальной полиции Вадим Жмурко.



Фото: сайт полиции

Двух местных жителей в возрасте 30 и 35 лет, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что мужчины раньше уже были осуждены за имущественные преступления, старший также причастен к незаконному обращению с холодным оружием и хранению наркотиков.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Законодательством нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия и с проникновением в жилище наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.