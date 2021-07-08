"Я вырвал у тебя зубы, гадюка": Судья КС Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех Мушкетеров", агентство просит его уволить

НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, что является основанием для увольнения его с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАПК.

"27 октября 2020 сразу после голосования за неконституционность э-декларирования судья Слиденко написал письмо работнику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку последний не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи [email protected]. Его перевод следующий: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.", - говорится в сообщении.

Среди других причин в НАПК назвали:



- подготовка судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов, признана им самим;

- многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

"Напомним, что международные акты определяют, что судья должен соблюдать высокие стандарты поведения и не совершать действия, подрывающие авторитет правосудия. Отметим, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления. Следовательно, на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", - подытожили в НАПК.

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