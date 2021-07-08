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"Я вырвал у тебя зубы, гадюка": Судья КС Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех Мушкетеров", агентство просит его уволить

НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, что является основанием для увольнения его с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАПК.

"27 октября 2020 сразу после голосования за неконституционность э-декларирования судья Слиденко написал письмо работнику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку последний не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи [email protected]. Его перевод следующий: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.", - говорится в сообщении.

Среди других причин в НАПК назвали:

- подготовка судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов, признана им самим;
- многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.

"Напомним, что международные акты определяют, что судья должен соблюдать высокие стандарты поведения и не совершать действия, подрывающие авторитет правосудия. Отметим, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления. Следовательно, на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", - подытожили в НАПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юридических механизмов для того, чтобы Тупицкий не питал иллюзий о своем возвращении в КС, более чем достаточно, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

КС (2248) НАПК (1221) Слиденко Игорь (15)


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Топ комментарии
+22
Поназначали в КС проходимцев, включая председателя
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08.07.2021 13:56
+18
Это что же получается с 27 октября 2020 до сегодня переводили его письмо с французкого?
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08.07.2021 14:00
+13
кстати, Слиденко прошел в КС по квоте "Швободы"..
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08.07.2021 13:58
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Поназначали в КС проходимцев, включая председателя
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08.07.2021 13:56 Ответить
Лише в КС? Здається, кожного високопосадовця УКраїни через 3 дня після прийняття ним присяги можна відправляти для подальшого визначення долі їх гнилих душ не то до господа бога. не то до апостола Петра.
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08.07.2021 14:14 Ответить
Вот именно! Начитались какого то Дюмы, и еще суки на хранцузкам пишуть! И "Сватов" не смотрять, мерзавцы! Всех повесить на электрическом стуле.
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08.07.2021 14:55 Ответить
Проходимцы как раз в напк.
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08.07.2021 15:02 Ответить
Контужений рішеннями КСУ ???
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08.07.2021 15:45 Ответить
Рішеннями ксу- анітрохи. Рішеннями зеленського-ще й як!
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08.07.2021 15:50 Ответить
"Я вырвал у тебя зубы, гадюка": Судья КС Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех Мушкетеров", агентство просит его уволить - Цензор.НЕТ 9010
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08.07.2021 13:57 Ответить
Давно у нас в Бастилию не отправляли, хотя клиентов типа Николя Фуке предостаточно
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08.07.2021 14:09 Ответить
Он вроде зимой, то ли в январе, то ли в феврале.
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08.07.2021 14:30 Ответить
кстати, Слиденко прошел в КС по квоте "Швободы"..
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08.07.2021 13:58 Ответить
Судья КС заныкал бабло, работник НАПК хотел сбить с него бабки, но тот пошёл в отказ....
Короче, каждый остался при своём, поэтому решили сразиться словесно......
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08.07.2021 13:59 Ответить
ще один пук в лужу! ви там ще з тупицьким не розібралися
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08.07.2021 14:00 Ответить
Это что же получается с 27 октября 2020 до сегодня переводили его письмо с французкого?
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08.07.2021 14:00 Ответить
По первому абзацу не понятно - она или он.
Впрочем какая разница, будет оно.
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08.07.2021 14:02 Ответить
Сліденко написав це 27 жовтня 2020 року.

В НАЗК тільки зараз прочитали цього листа?
Схоже, просто відробляють пайку перед своїми господарями з ОПи, які хочуть мати 100% Конституційний суд, розігнавши суддів, які не слухняні.
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08.07.2021 14:02 Ответить
Письмо было написано на французском языке, переводили... Возможно и перевели неправильно т.к. смущает "надевая шляпу".
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08.07.2021 14:12 Ответить
Як Сліденко ставив на місце гопоблоківця Долженкова при розгляді закону про мову:

https://www.youtube.com/watch?v=3BrAcEb3M8s
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08.07.2021 14:34 Ответить
мушкетеры нарисовались:выдать им шпаги - пусть дерутся. победителя повесить вторым.
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08.07.2021 14:04 Ответить
Какие-то отвлекающие конфликты, которые несравнимо мельче чем афера дерибана земли.
Надо остановить дерибан земли, неотложные перевыборы президента и парламента, а потом рассмотреть все вопросы КС, НАЗК и т.п.
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08.07.2021 14:06 Ответить
Хто Констанция?????
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08.07.2021 14:08 Ответить
нет, там Миледи ищите ))))
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08.07.2021 17:27 Ответить
все в суд. Или заткнитесь комедианты.
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08.07.2021 14:13 Ответить
не покидает ощущение, что все мы зрители, сидим в плохоньком балагане, спектакль так себе, но цена билетов просто непомерная...
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08.07.2021 14:17 Ответить
...іде планова ДИСКРИДАЦІЯ КС України Зе- ко БАНДОЮ при владі .. АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук.... Потрібна ДІЯ по усуненню Ліквідаторів України від ВЛАДИ
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08.07.2021 14:22 Ответить
Все кажете правильно. Але треба розібратись з коректністю формулювання того референдуму. Можливо воно корисно для олігархів. Якщо це так, то на деякому етапі вони його може запустять, народ же отримає від нього катастрофічний результат. Треба не коментарі авторів формулювання слухати, а розібратись у самому формулюванні. Може це технології. Нікому не можна вірити.
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08.07.2021 14:41 Ответить
....НЕ займайтеся словоблуддям ...

05.07.21

Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування
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08.07.2021 14:48 Ответить
Здається щось ви не так розумієте мій ясний коментар. Напевне не вдумались.
Не 75%, а більше. 1 червня на передачі Влащенко телефонне голосування показало 87% взагалі проти ринку землі. Але формулювання має бути чітким: "Чи Ви проти ринку землі с.г. призначення". В тому формулюванні "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". По цьому формулюванні держава Україна (значить зеленський може продавати кому захоче державну землю й землю скуплену в селян. У мене таке розуміння. Якщо я неправа, то поясніть як Ви розумієте. Тільки без грубощів. Включайте логіку, виключивши емоції. Щоб не попастись на якийсь розвод. Ми обоє проти дерибану землі, то давайте розберемось і не будемо шукати злий умисел.
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08.07.2021 15:07 Ответить
І ще. Народ взагалі за заборону продажу Землі. Формулювання того рефероендуму не відповідає бажанню народа.
Про те фрмулювання я взяла тут
https://www.radiosvoboda.org/a/news-batkibshchyna-pytannya-na-referendum/31268336.html
Включайте логіку.
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08.07.2021 15:16 Ответить
.. НЕ має на меті хоч - когось образити .. Земельний Банк України скуповує Паї селян по СЕРЕДНЬОЄвропейській ціні .. а далі в Аренду ФЕРМЕРАМ..
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08.07.2021 15:29 Ответить
Де Ви взяли, що далі в аренду фермам? В формулюванні такого нема. Коли б оте формулюванння було ще доповненене, що держава землю тільки здає в аренду фермерам, то було б інша справа. Але такого нема. Має значення тільки формулювання, а не словесні пояснення авторів формулювання.
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08.07.2021 15:35 Ответить
...все Дякую ..Вас зрозумів ...
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08.07.2021 15:37 Ответить
А это этично когда Зеленский в 2014 году похвалил ставленников московитов на Донбассе, за то что захватили украинский танк? Думаю что здесь даже предательство.
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
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08.07.2021 14:22 Ответить
Повідомте хто-небудь НАЗК, що сьогодні вже 08.07.2021.
І виникає питання, чому вони майже рік приховували це.
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08.07.2021 14:23 Ответить
Витримували до часу, коли треба відволікти увагу від початку дерибана землі. Бо дерибан землі це афера тисячоліття.
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08.07.2021 14:32 Ответить
Зараз вони можуть почати лити багато накопленої компрометуючої другостепенної інформації для відволінання. Це технології. Не треба попастись.
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08.07.2021 14:44 Ответить
Не дно, а дніще...
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08.07.2021 14:23 Ответить
Как сказал сам Слиденко в интервью - он не "из судейских", а был приглашен на эту должность как доктор юридических наук и специалист по конституционному праву.
Мужичок непростой, но спец в своём деле: Вениславского и его команду неоднократно макал мордой в их "косяки" по искам в КС.
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08.07.2021 14:34 Ответить
Чим багатіше-тим нагліше і "пошліна*****йше"!
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08.07.2021 14:37 Ответить
хто саме ? Судді КС чи гопніки Зеленського?
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08.07.2021 15:32 Ответить
Вся суть нынешних "галантерейщиков" при власти:
"Я вирвав у тебе зуби, гадюко": Суддя КС Сліденко надіслав співробітнику НАЗК лист із цитатою з "Трьох Мушкетерів", агентство просить його звільнити - Цензор.НЕТ 175
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08.07.2021 15:02 Ответить
Что то, зеленые гебнявые свинушки, затеяли (или через них затеяли)? Напихать в КС "своих"? Самое мерзкое, что Украину превратили в поле боя, на котором враг, руками украинцев, пытается восстановить свою власть над нею.
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08.07.2021 15:18 Ответить
ну хоть образованный немного.
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08.07.2021 15:45 Ответить
сліденко - це повна креатура Сірожи підрахуя. Все ж таки зам по науці. Перший консультант судді паші вовка з ОАСК по науці. То це все Пуща-Водиця з ними коханими та недокоханими поробила. Одному голові дали будувати, а ці вигнали його. А ці хотіли будувати в Пущі Водиці їх послали не по французькі, а на "общенародном".З них навіть квартплату стягнули і виселили. А вони про конституційне право, а їм про приземлене та житлове. Як там у Булгакова - "их поссорил квартирний вопрос" Все ж таки скоро дембель, поправляти пенсіонний фонд потрібно ? Але не в стигли. Проторгувались. Цей "судовий кадр" (явно ромської національності) і як співав Вячеслав бутусов -Аллен Делон не пьет одеколон, Аллен Деллон говорит по французски, Роми відносяться до Індо-Романської мовної групи, їм Франція ближча чим Україна.
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08.07.2021 16:21 Ответить
небось, считает себя Атосом де Ла Фер... хоспадя...
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08.07.2021 17:25 Ответить
зеля хоче напхати в кс істот типу тищенка або верещук яка нагло путае чорне з білим
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08.07.2021 18:16 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/nedostovernoe-deklarirovanie-i-polnomochija-napk-detali-reshenija-ksu-po-antikorruptsionnoj-reforme.html КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование судей, чиновников и депутатов , а также лишил полномочий НАПК. https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-o-reshenii-ksu-eto-zahovor-starykh-elit-i-oliharkhov-protiv-prezidenta-i-strany.html Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко.

НАПК усомнилось в объективности судей и заявило о конфликте интересов в их действиях: они https://zn.ua/POLITICS/sudi-ksu-otmenili-statju-uholovnoho-kodeksa-po-kotoroj-ikh-samikh-mohli-nakazat-napk.html признали неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, по которой их самих могли привлечь к ответственности.
Так и произошло: НАПК обвинило Слиденко в неподаче е-деклараций.
Соответствующее дело против Слиденко было закрыто именно потому что ранее КСУ признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование.
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08.07.2021 21:34 Ответить
 
 