"Я вырвал у тебя зубы, гадюка": Судья КС Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех Мушкетеров", агентство просит его уволить
НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Слиденко, что является основанием для увольнения его с должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАПК.
"27 октября 2020 сразу после голосования за неконституционность э-декларирования судья Слиденко написал письмо работнику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку последний не подал несколько сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Письмо было написано на французском языке с официального адреса судьи [email protected]. Его перевод следующий: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Поэтому мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.", - говорится в сообщении.
Среди других причин в НАПК назвали:
- подготовка судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов, признана им самим;
- многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы.
"Напомним, что международные акты определяют, что судья должен соблюдать высокие стандарты поведения и не совершать действия, подрывающие авторитет правосудия. Отметим, что 8 октября 2020 судья Игорь Слиденко подал заявление об увольнении самостоятельно. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления. Следовательно, на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности в виде увольнения его с должности судьи КСУ", - подытожили в НАПК.
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Короче, каждый остался при своём, поэтому решили сразиться словесно......
Впрочем какая разница, будет оно.
В НАЗК тільки зараз прочитали цього листа?
Схоже, просто відробляють пайку перед своїми господарями з ОПи, які хочуть мати 100% Конституційний суд, розігнавши суддів, які не слухняні.
https://www.youtube.com/watch?v=3BrAcEb3M8s
Надо остановить дерибан земли, неотложные перевыборы президента и парламента, а потом рассмотреть все вопросы КС, НАЗК и т.п.
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук.... Потрібна ДІЯ по усуненню Ліквідаторів України від ВЛАДИ
05.07.21
Майже 75% українців на референдумі підтримали б заборону на продаж землі, - опитування
Не 75%, а більше. 1 червня на передачі Влащенко телефонне голосування показало 87% взагалі проти ринку землі. Але формулювання має бути чітким: "Чи Ви проти ринку землі с.г. призначення". В тому формулюванні "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?". По цьому формулюванні держава Україна (значить зеленський може продавати кому захоче державну землю й землю скуплену в селян. У мене таке розуміння. Якщо я неправа, то поясніть як Ви розумієте. Тільки без грубощів. Включайте логіку, виключивши емоції. Щоб не попастись на якийсь розвод. Ми обоє проти дерибану землі, то давайте розберемось і не будемо шукати злий умисел.
Про те фрмулювання я взяла тут
https://www.radiosvoboda.org/a/news-batkibshchyna-pytannya-na-referendum/31268336.html
Включайте логіку.
https://www.youtube.com/watch?v=VOZkEPHoC0o
І виникає питання, чому вони майже рік приховували це.
Мужичок непростой, но спец в своём деле: Вениславского и его команду неоднократно макал мордой в их "косяки" по искам в КС.
НАПК усомнилось в объективности судей и заявило о конфликте интересов в их действиях: они https://zn.ua/POLITICS/sudi-ksu-otmenili-statju-uholovnoho-kodeksa-po-kotoroj-ikh-samikh-mohli-nakazat-napk.html признали неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, по которой их самих могли привлечь к ответственности.
Так и произошло: НАПК обвинило Слиденко в неподаче е-деклараций.
Соответствующее дело против Слиденко было закрыто именно потому что ранее КСУ признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование.