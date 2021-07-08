Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться. КАРТА

В Украине усиливается жара. До конца этой недели столбики термометров поднимутся до 35°C.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон наконец-то дошел до Украины. Карта 1. В пятницу дождей у ​​нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается", - написала она.

По прогнозу Диденко, 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины подниматься до + 29 - + 33°C.

Далее - выше.



Карта 1

Вторая карта демонстрирует температурную палитру на 11 июля, воскресенье.

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"Примите во внимание, что в ближайшие дни, и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до + 30 - + 35°C градусов.

В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Жара в столице будет продолжаться. Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но горячая погода все равно еще не закончится", - написала синоптик.



Карта 2

"Не забывайте панамки, веера, маленькую водичку в сумочку или большую - в машину, и уступайте место старшим и детям в водоемах, которые, прогнозую, будут перенасыщены в ближайшие дни", - добавила Диденко.