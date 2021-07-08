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Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться. КАРТА

Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться. КАРТА

В Украине усиливается жара. До конца этой недели столбики термометров поднимутся до 35°C.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон наконец-то дошел до Украины. Карта 1. В пятницу дождей у ​​нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается", - написала она.

По прогнозу Диденко, 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины подниматься до + 29 - + 33°C.
Далее - выше.

Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться 01
Карта 1

Вторая карта демонстрирует температурную палитру на 11 июля, воскресенье.

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"Примите во внимание, что в ближайшие дни, и на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до + 30 - + 35°C градусов.

В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Жара в столице будет продолжаться. Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12 июля. Но горячая погода все равно еще не закончится", - написала синоптик.

Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться 02
Карта 2

"Не забывайте панамки, веера, маленькую водичку в сумочку или большую - в машину, и уступайте место старшим и детям в водоемах, которые, прогнозую, будут перенасыщены в ближайшие дни", - добавила Диденко.

Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться 03

жара (390) погода (2819) Диденко Наталия (12)


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Топ комментарии
+20
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 504
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08.07.2021 14:58
+18
что характерно, именно в жару у попов из УПЦ МП в Одессе, возникла "здоровая" мысль провести крестный ход, а потом всенощные блеяние.. так сказать, что бы сократить поголовье своей секты..
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08.07.2021 14:08
+16
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 4025

Ця спека.. За тридцять.
І навіть в затінку
Сидять, всі змарнілі,
Тихенько в кутку.
Задуха.. Мов киця
І я розімліла
Й хвилини тихенько,
Ідуть в далину.
.....................
Оля Калина. (уривок)
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08.07.2021 14:44
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Правила форума Совет форумчан
что характерно, именно в жару у попов из УПЦ МП в Одессе, возникла "здоровая" мысль провести крестный ход, а потом всенощные блеяние.. так сказать, что бы сократить поголовье своей секты..
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08.07.2021 14:08 Ответить
Да нет же. Скорее чтобы выжечь последние мозги. Чем тупее крепославные, тем выгоднее для Мокшанского Патриархата.
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08.07.2021 16:25 Ответить
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 4025

Ця спека.. За тридцять.
І навіть в затінку
Сидять, всі змарнілі,
Тихенько в кутку.
Задуха.. Мов киця
І я розімліла
Й хвилини тихенько,
Ідуть в далину.
.....................
Оля Калина. (уривок)
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08.07.2021 14:44 Ответить
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 504
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08.07.2021 14:58 Ответить
От так свого, рудого блудуна охолоджую!
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08.07.2021 16:29 Ответить
Сам по декілька разів на добу так охолоджуюсь...
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08.07.2021 17:40 Ответить
Жарка кицюням. 😻
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09.07.2021 10:19 Ответить
Ненавиджу літо
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08.07.2021 18:21 Ответить
Нарешті
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08.07.2021 19:13 Ответить
потом херня кричали они..нунуну во дворе вон бабочки со слона размером..
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09.07.2021 11:45 Ответить
Нужно предупреждать людей о возможности приближения змей к жилым домам,ближе к воде.
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09.07.2021 11:54 Ответить
 
 