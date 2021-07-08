Вылет самолета из Анталии в Украину был задержан по техническим причинам, рейс уже вылетел в Одессу, - консул

Самолет авиакомпании Azurair, который должен был совершить рейс QU8312 Анталия-Одесса вчера в 11.30, вылетел сегодня утром. Причина задержки - попадание птицы в самолет, что вызвало необходимость заменить самолет на резервный.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов.

"Этот чартерный рейс должен был вылетать из Анталии 7 июля в 11.30, но по техническим причинам (попадание птицы в самолет, что вызвало необходимость заменить самолет на резервный), упомянутый рейс был задержан. Пассажиры были проинформированы о задержании", - сказал Рустамов.

Рейс был зафрахтован туроператором "Анекс Тур", всем клиентам указанной компании были продлены сроки проживания в гостиницах до 02.00 - 03.00 8 июля, в зависимости от расстояния от отелей в аэропорт.

"Пассажиры этого рейса были организовано доставлены в аэропорт в 03.30 8 июля. В 04.40 пассажиры были обеспечены горячим питанием и напитками. В 08.30 их обеспечили сэндвичами и напитками. Кроме того, в аэропорту Анталии круглосуточно работают пункты общественного питания. В 10.04 самолет упомянутый рейс вылетел из аэропорта Анталии и взял курс на Одессу", - сообщил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Анталии задерживается рейс Qu 8312 Azurair Ukraine.

Также читайте: 5 украинских туристов пострадали в ДТП на западе Турции. ФОТО