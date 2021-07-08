В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы (обновлено)

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий проект решения рассмотрели на сегодняшнем заседании Киевсовета. Его поддержали 80 из 95 депутатов.

Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.

Автор проекта - депутат Киевсовета Алина Михайлова. "Такие проекты решения стратегически важны. От них в первую очередь бомбит у рсни, и опзж очередной раз себя метят. А во-вторых - это часть нашей борьбы. Должны вычистить Киев и всю Украину от этого "братского" дерьма", - прокомментировала она решение о демонтаже памятного знака.

Демонтированный памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.

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