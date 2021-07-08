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В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы (обновлено)

В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы (обновлено)

В Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующий проект решения рассмотрели на сегодняшнем заседании Киевсовета. Его поддержали 80 из 95 депутатов.

Проект решения подготовлен ввиду многочисленных обращений киевлян. В нем признается демонтаж знака отвечающим интересам общины.

Автор проекта - депутат Киевсовета Алина Михайлова. "Такие проекты решения стратегически важны. От них в первую очередь бомбит у рсни, и опзж очередной раз себя метят. А во-вторых - это часть нашей борьбы. Должны вычистить Киев и всю Украину от этого "братского" дерьма", - прокомментировала она решение о демонтаже памятного знака.

Демонтированный памятный знак будет храниться сначала в Голосеевской РГА, на балансе которой он сейчас, а потом, когда откроют Музей тоталитаризма, будет передан в его фонды.

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дружба (66) памятник (2240)


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Топ комментарии
+36
В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы - Цензор.НЕТ 8123
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08.07.2021 14:25
+36
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 8925
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08.07.2021 14:41
+33
Ужас, а как он 7 лет простоял?
И что, мимо никто не ходил?
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08.07.2021 14:13
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Ужас, а как он 7 лет простоял?
И что, мимо никто не ходил?
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08.07.2021 14:13 Ответить
Моцкалі вважають, що кияни повинні виявляти їм велику шану , що вони його не розбомбили. Хоча й кортіло.
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08.07.2021 14:16 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 9322
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08.07.2021 14:43 Ответить
.... ну как может быть чтобы оккупант был еще дорогим?
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08.07.2021 16:24 Ответить
Ходил или не ходил, но нелепо его оставлять. Пока кацапы убивают украинцев, эти знаки как минимум бессмысленны
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08.07.2021 14:18 Ответить
Я так понимаю, что он ещё в 2014 году должен был внезапно исчезнуть...
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08.07.2021 14:29 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 5945
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08.07.2021 14:37 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 7011
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08.07.2021 14:41 Ответить
Сам в ах..є! То як так?
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08.07.2021 15:58 Ответить
Странно. Я киевлянин, но до сегодняшнего дня понятия не имел о существовании этой херни... Бо там вже давно б з'явились каменярі з відбійними молотками...
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08.07.2021 16:18 Ответить
Ну насправді деякі теремківці ходили туди сцяти
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08.07.2021 20:58 Ответить
На щебень его. В мелкую фракцию.
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08.07.2021 14:17 Ответить
На шею мертвечуку с закруткой на затылке.
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08.07.2021 14:21 Ответить
Чому тільки Мертвечука? Прив*язати до нього всю хрякцію ОПЗЖ і шубовсть з якогось моста в Дніпро.
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08.07.2021 19:25 Ответить
Кандидат наук эту шоблу легким кролем не снимая шапку-ушанку всех вытащит. К тупину в гости, если на нарах не хотят загорать.
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08.07.2021 19:31 Ответить
Угу и закатать под асфальт,на хрену мы такую дружбу видели!
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08.07.2021 14:30 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 5987
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08.07.2021 14:40 Ответить
В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы - Цензор.НЕТ 8123
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08.07.2021 14:25 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 9811
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08.07.2021 14:42 Ответить
Про дегенерата якубовського добре описано у Віктора Суворова в "Записках визволителя".
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08.07.2021 14:28 Ответить
Правильное решение
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08.07.2021 14:29 Ответить
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 8925
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08.07.2021 14:41 Ответить
І бажано б якийсь знак типу "Ми мацкву породили, ми її і поховаємо".
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08.07.2021 14:30 Ответить
Можно подумать эта дружба когда то была. Вспомним матчи Динамо Киев -Спартак и поведение фанов двух команд. Лучшие кадры Мацква всегда пыталась вытнянуть из Киева - вот и вся дружба.
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08.07.2021 14:30 Ответить
Тю, я думал его еще в 2014 году кувалдами разбилы и посрали на него
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08.07.2021 14:39 Ответить
Позор киевлянам! Позор Кличко! Позор Порошенко и зелёной шмаркле! Куда вы, мудаки, смотрели, что у вас под носом такая гадость торчит? Лучше бы стеллу в память погибших наших героев - защитников поставили.... Нет слов...
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08.07.2021 14:52 Ответить
И он ДО СИХ ПОР стоял?Мда уж...
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08.07.2021 14:54 Ответить
Схоже на віолончель ралдугіна,голубого прятальщіка бабла *уйла.
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08.07.2021 15:33 Ответить
Положить там кувалду и киевляне разберутся с этой дружбой.
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08.07.2021 16:44 Ответить
На Теремках повно вати-як почали тут з 2010 активно будувати нові житлові квартали,ватанів тут значно побільшало,особливо з 2014 року.Додайте до цього,що один з найактивніших забудовників "Ліко-Холдинг" має головою Ігоря Лисова,колишнього очільника київського відділення Партії Регіонів. Тут взагалі чортове кубло з місцевого депутата ,представника "Батьківщини", бандюків з 90-х,що перефарбувалися в бізнесмени та всіляких злобудовників.
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08.07.2021 21:03 Ответить
взорвать было бы намного дешевле
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08.07.2021 22:31 Ответить
Его в музей фашизма/рашизма, рядом с нацисткими символами, чтобы и потомки помнили о ******* соседских. которые убивали украинцев под лозунгами о дружбе...
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09.07.2021 08:38 Ответить
 
 