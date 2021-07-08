Для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить комплекс согласованных политических мер, - Домбровскис
Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза зависит от выполнения Украиной согласованных политических мер.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Первый транш в размере 600 миллионов евро был выделен в декабре прошлого года: ясный признак европейской солидарности в это непростое время. ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с Международным валютным фондом", - сказал Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.
Он напомнил, что новая программа макрофинансовой помощи в ответ на кризис предусматривает предоставление 1,2 млрд евро. Также с начала 2020 года ЕС выделил более 190 миллионов евро, чтобы помочь Украине справиться с проблемами COVID-19, поддерживая ее систему здравоохранения, передовых работников, малый и средний бизнес и уязвимые группы.
"Помимо макрофинансовой помощи, Украина должна продвигать другие важные реформы, чтобы приблизить ее к ЕС. Позвольте мне упомянуть некоторые из них более подробно. Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", - пояснил Домбровскис.
Также исполнительный вице-президент Еврокомиссии указал на важность борьбы с коррупцией.
"Ключевые институции Украины должны иметь сильное и независимое руководство и возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства. Жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и достойные результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - отметил он.
Кроме того, Домбровскис обратил внимание на необходимость улучшения бизнес климата и укрепления системы корпоративного управления для государственных предприятий.
"Наконец, открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. Хотя это произошло на фоне сильной общественной и политической оппозиции, это событие - только на прошлой неделе - может принести огромную пользу экономике Украины", - считает он.
Домбровскис сообщил, что посетит Украину на празднование 30-летия независимости Украины и 23 августа на саммите Международной крымской платформы.
"Международное сообщество должно показать единство. Оно должно настаивать на том, чтобы Россия прекратила свою безрассудную и агрессивную деятельность. России также следует признать свою роль стороны в этом конфликте, а не изображать себя простым посредником. Здесь я приветствую твердую поддержку, которую Литва и страны Балтии оказали защите территориальной целостности Украины. И мы подтверждаем политику непризнания незаконной аннексии Крыма. С удовольствием поеду в Киев на празднование 30-летия независимости Украины и 23 августа на саммит Международной крымской платформы", - заявил он.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии заверил, что ЕС продолжит укреплять тесное партнерство с Украиной.
По словам Домбровскиса, Украина добилась прогресса в реформировании многих сфер, таких как государственное управление, борьба с коррупцией и макроэкономическая стабилизация. Он подчеркнул, важность того, чтобы эти реформы продолжались, особенно укрепление верховенства права.
"Мы рады видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендациями Венецианского комитета. Это важный шаг к укреплению доверия людей к независимой судебной систем", - подчеркнул он.
В то же время, Домбровскис указал, что существуют некоторые влиятельные круги, выступающие против реформ и борьбы с коррупцией.
"Поэтому я приветствую приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины", - пояснил он.
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Колись мені довелося побувати в африканській Замбії. Перше, що я побачив, вийшовши зі старенького обшарпаного аеропорту, так це «велике будівництво» нового терміналу китайськими підрядчиками за китайські кредити.
Поліцейські Замбії їздили на нових (навіть поліетилен з крісел не знімали) китайських авто, куплених у Китаю за китайські гроші. В обмін за це Китай отримав доступ до надр Замбії, а також цілковитий вплив на політичне керівництво країни.
І так у багатьох країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де корумпована верхівка ласо приймає дешеві китайські гроші, навіть не помічаючи, як повністю віддає свою країну у сфери китайського впливу. Зараз ці країни у всіх міжнародних організаціях (від ООН до ІКАО) голосують, виходячи виключно з інтересів Китаю.
Вчора стала відомою інформація, що уряди України та Китаю підписали угоду про надання Китаєм Україні мільярдного кредиту на чергове «велике будівництво», читай - піар-кампанію Зеленського.
І корупційну годівничку для його оточення. Бо «ковідний фонд» дуже швидко закатали в асфальт. Навіть половина каденції не минула.
Володимир Зеленський так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут - повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги.
Нагадаю також, що в той час, коли готувалася кредитна угода з Китаєм, Україна відкликала свій підпис під міжнародним документом щодо порушення Китаєм прав уйгурів.
Цей документ ініціювала Канада і підтримали 30 країн розвинутої демократії.
Україна спершу підтримала, а потім відкликала свій підпис.
Зробила це також таємно, навіть не повідомивши своїх послів у цих країнах. Про відкликання підпису посли дізналися з новин.
Сьогодні спікери влади з усіх щілини нам розказують, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співпраці Китаю з будь-якою країною.
Що ви там постійно нам розказуєте про суб'єктність, Володимире Олександровичу?
Судячи з останніх новин, йдеться про суб'єктність рівня Замбії.
Да, "ухань ни при чем" , и те построенные в ухани аврально больницы на глазах всего мира, тоже "чистое совпадение". Правда, эти больницы （почему-то ! ） быстро незаметно демонтировали, но то такое...
08.07.2021
В перспективном плане МВФ на третий квартал 2021 есть вопрос обсуждения предоставления Украине special drawing rights «специальных прав заимствования» в размере $2млрд. Это тот же вариант, который использовался для первого транша и является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Позитивный рейтинг предложения 0,2 (из 10 согласований только 2 «за»).