Для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить комплекс согласованных политических мер, - Домбровскис

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза зависит от выполнения Украиной согласованных политических мер.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первый транш в размере 600 миллионов евро был выделен в декабре прошлого года: ясный признак европейской солидарности в это непростое время. ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с Международным валютным фондом", - сказал Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг.

Он напомнил, что новая программа макрофинансовой помощи в ответ на кризис предусматривает предоставление 1,2 млрд евро. Также с начала 2020 года ЕС выделил более 190 миллионов евро, чтобы помочь Украине справиться с проблемами COVID-19, поддерживая ее систему здравоохранения, передовых работников, малый и средний бизнес и уязвимые группы.

"Помимо макрофинансовой помощи, Украина должна продвигать другие важные реформы, чтобы приблизить ее к ЕС. Позвольте мне упомянуть некоторые из них более подробно. Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", - пояснил Домбровскис.

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Также исполнительный вице-президент Еврокомиссии указал на важность борьбы с коррупцией.

"Ключевые институции Украины должны иметь сильное и независимое руководство и возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства. Жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и достойные результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", - отметил он.

Кроме того, Домбровскис обратил внимание на необходимость улучшения бизнес климата и укрепления системы корпоративного управления для государственных предприятий.

"Наконец, открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. Хотя это произошло на фоне сильной общественной и политической оппозиции, это событие - только на прошлой неделе - может принести огромную пользу экономике Украины", - считает он.

Домбровскис сообщил, что посетит Украину на празднование 30-летия независимости Украины и 23 августа на саммите Международной крымской платформы.

"Международное сообщество должно показать единство. Оно должно настаивать на том, чтобы Россия прекратила свою безрассудную и агрессивную деятельность. России также следует признать свою роль стороны в этом конфликте, а не изображать себя простым посредником. Здесь я приветствую твердую поддержку, которую Литва и страны Балтии оказали защите территориальной целостности Украины. И мы подтверждаем политику непризнания незаконной аннексии Крыма. С удовольствием поеду в Киев на празднование 30-летия независимости Украины и 23 августа на саммит Международной крымской платформы", - заявил он.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии заверил, что ЕС продолжит укреплять тесное партнерство с Украиной.

По словам Домбровскиса, Украина добилась прогресса в реформировании многих сфер, таких как государственное управление, борьба с коррупцией и макроэкономическая стабилизация. Он подчеркнул, важность того, чтобы эти реформы продолжались, особенно укрепление верховенства права.

"Мы рады видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендациями Венецианского комитета. Это важный шаг к укреплению доверия людей к независимой судебной систем", - подчеркнул он.

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В то же время, Домбровскис указал, что существуют некоторые влиятельные круги, выступающие против реформ и борьбы с коррупцией.

"Поэтому я приветствую приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины", - пояснил он.