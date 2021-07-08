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Судья с подозрением в получении взятки рассматривает дела о взятках. Это особенность судебной системы Украины, - и.о. главы САП Грищук

Судья с подозрением в получении взятки рассматривает дела о взятках. Это особенность судебной системы Украины, - и.о. главы САП Грищук

Судебная система Украины нуждается в реформах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Если мы хотим интегрироваться в западный мир, должны разделять важные для них ценности. Среди них - нулевая толерантность к коррупции. Нет страны, где бы полностью искоренили коррупцию. Мы также не сможем искоренить ее полностью, и должны ограничить коррупционные проявления правилами, законами, реформами, ментальным отношением. И мы движемся в этом направлении. Со времени создания антикоррупционных органов этот процесс ускорился. Его невозможно остановить, разве что замедлить, и наши оппоненты это пытаются сделать", - отметил Грищук.

По его словам, борьба с коррупцией - это не только 150 дел и 150 осужденных чиновников. Это неприятие коррупции как явления. 

И.о. главы САП назвал особеностью судебной системы Украины, "когда судья с подозрением в получении неправомерной выгоды рассматривает дела о взятках".

"Антикоррупционная стратегия, предложенная НАПК - это большой шаг вперед. Ее нужно наконец утвердить. Этого Верховная Рада не может, к сожалению, уже год сделать. Мы боремся с последствиями, а нужно работать на упреждение. Практика западных стран показывает, что борьба с последствиями - это только 20% успеха. Да, это наказание и предупреждение для других, кто только планирует преступление, отвечать придется обязательно, но главное - предотвратить. И здесь важен комплекс мероприятий, начиная с прозрачных правил во всех сферах и заканчивая лишением чиновников любых потенциальных коррупционных факторов. Чтобы у них не было возможности злоупотреблять своим служебным положением", - добавил он.

Интервью с Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовики расследуют 2 производства о вмешательстве Венедиктовой в дело Татарова, - Грищук

Автор: 

судебная реформа (1802) борьба (135) Грищук Максим (54) САП (2067)


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Топ комментарии
+2
Так у нас усі "судді" такі.
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08.07.2021 14:31
+1
Ні чого дивного, і то не хабарі, а дар від людей за якісну роботу!!!!!!
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08.07.2021 14:28
+1
это дичь вообще-то, а не особенность..., дичь № 2 это, когда судей, которые обвиняются в уголовных преступлениях, отправляют в почетную отставку и назначают заоблачные пенсии: от 200 тысяч гривен и выше...
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08.07.2021 15:25
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Ні чого дивного, і то не хабарі, а дар від людей за якісну роботу!!!!!!
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08.07.2021 14:28 Ответить
Божья благодать это, за заслуги перед Отечеством. Святой человек!
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08.07.2021 14:32 Ответить
І де та Савченко з її мінометами? 8-10 тисяч гробів, і Україна стане вільною та процвітаючою.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Не переоценивайте эту алкоголичку. Хайп то был и не более...
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08.07.2021 14:39 Ответить
Так.
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08.07.2021 16:59 Ответить
А президент Украины спрашивает - какие реформы нужны, ему непонятно
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08.07.2021 14:30 Ответить
Так у нас усі "судді" такі.
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08.07.2021 14:31 Ответить
Так,саме так....
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08.07.2021 17:00 Ответить
у нас везде такие особенности козел охраняет капусту, а волк защищает отару...
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08.07.2021 14:31 Ответить
А сама ідея то....
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08.07.2021 14:41 Ответить
Бо той суддя "професіонал" в таких справах.
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08.07.2021 14:44 Ответить
і що?
Корупціонер "у законі" займає вищу посаду у антикорупційному органі - і ніхто не жужжить...
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08.07.2021 15:04 Ответить
Клин клином вышибают правда это относится к механике в судейской практике выходит боком
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08.07.2021 15:15 Ответить
это дичь вообще-то, а не особенность..., дичь № 2 это, когда судей, которые обвиняются в уголовных преступлениях, отправляют в почетную отставку и назначают заоблачные пенсии: от 200 тысяч гривен и выше...
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08.07.2021 15:25 Ответить
Вор покрывает вора.
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08.07.2021 18:11 Ответить
 
 