Судья с подозрением в получении взятки рассматривает дела о взятках. Это особенность судебной системы Украины, - и.о. главы САП Грищук

Судебная система Украины нуждается в реформах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Если мы хотим интегрироваться в западный мир, должны разделять важные для них ценности. Среди них - нулевая толерантность к коррупции. Нет страны, где бы полностью искоренили коррупцию. Мы также не сможем искоренить ее полностью, и должны ограничить коррупционные проявления правилами, законами, реформами, ментальным отношением. И мы движемся в этом направлении. Со времени создания антикоррупционных органов этот процесс ускорился. Его невозможно остановить, разве что замедлить, и наши оппоненты это пытаются сделать", - отметил Грищук.

По его словам, борьба с коррупцией - это не только 150 дел и 150 осужденных чиновников. Это неприятие коррупции как явления.

И.о. главы САП назвал особеностью судебной системы Украины, "когда судья с подозрением в получении неправомерной выгоды рассматривает дела о взятках".

"Антикоррупционная стратегия, предложенная НАПК - это большой шаг вперед. Ее нужно наконец утвердить. Этого Верховная Рада не может, к сожалению, уже год сделать. Мы боремся с последствиями, а нужно работать на упреждение. Практика западных стран показывает, что борьба с последствиями - это только 20% успеха. Да, это наказание и предупреждение для других, кто только планирует преступление, отвечать придется обязательно, но главное - предотвратить. И здесь важен комплекс мероприятий, начиная с прозрачных правил во всех сферах и заканчивая лишением чиновников любых потенциальных коррупционных факторов. Чтобы у них не было возможности злоупотреблять своим служебным положением", - добавил он.

Интервью с Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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