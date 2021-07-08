Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Сегодня, 8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - следует из сообщения.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители СММ ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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