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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"

Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ

Сегодня, 8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - следует из сообщения.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители СММ ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: 

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"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка"-ответили жёстко!Мы,мабуть,должны быть...хз,дальше не знаю что написать
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08.07.2021 14:36 Ответить
****** командиров и начальников за то, "что не досмотрели".... Все, как в лучших традициях совдепии
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08.07.2021 15:00 Ответить
Здохніть у пеклі мокшанські ублюдки разом з даунбаськими калаборантами. Одуження тобі воїн.
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08.07.2021 15:53 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7928
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08.07.2021 18:33 Ответить
 
 