Украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе, - ОТУ "Схід"
Сегодня, 8 июля, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".
"Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - следует из сообщения.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители СММ ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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