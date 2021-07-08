Пентагон опубликовал доклад о ядерном оружии у потенциальных противников: боеголовок у РФ и Китая стало больше

Пентагон опубликовал военное руководство, в котором говорится, что с 2010 года ни один потенциальный противник США не уменьшил роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. Россия и Китай вместо уменьшения количества ядерных боеголовок только разрабатывали новые.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Drive.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты все это время продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия в своей оборонной стратегии. Помимо этого, в Пентагоне говорят, что боеголовок у РФ и Китая также стало больше.

"В публикации утверждается, что эти страны разработали новые типы ядерного оружия, придали повышенное стратегическое значение своему ядерному оружию и постоянно ведут все более агрессивные действия", – пишут журналисты.

Сообщается, что Россия модернизирует старые советские ядерные системы и создает новые пусковые установки.

"Они также разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой; и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", – цитирует доклад издание.

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Китай, в свою очередь, создал новую мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету, а также ракету шахтного базирования с несколькими боеголовками. Кроме того, "Поднебесная" ввела в эксплуатацию свою самую современную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами.

В докладе также упоминаются успехи в развитии ядерного потенциала у КНДР и Ирана.

Напомним, в апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.

14 июня в НАТО заявили, что Североатлантический альянс комплексно ответит на наращивание военной мощи России, но не будет просто копировать ее усиление в сфере ядерных вооружений.

1 июля The Washington Post со ссылкой на ряд независимых экспертов сообщил, что Китай предположительно начал строительство более 100 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.