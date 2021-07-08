Пентагон опубликовал доклад о ядерном оружии у потенциальных противников: боеголовок у РФ и Китая стало больше
Пентагон опубликовал военное руководство, в котором говорится, что с 2010 года ни один потенциальный противник США не уменьшил роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности. Россия и Китай вместо уменьшения количества ядерных боеголовок только разрабатывали новые.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает The Drive.
В документе отмечается, что Соединенные Штаты все это время продолжали сокращать количество и значимость ядерного оружия в своей оборонной стратегии. Помимо этого, в Пентагоне говорят, что боеголовок у РФ и Китая также стало больше.
"В публикации утверждается, что эти страны разработали новые типы ядерного оружия, придали повышенное стратегическое значение своему ядерному оружию и постоянно ведут все более агрессивные действия", – пишут журналисты.
Сообщается, что Россия модернизирует старые советские ядерные системы и создает новые пусковые установки.
"Они также разрабатывают три новые системы ядерного оружия межконтинентальной дальности; гиперзвуковой планирующий аппарат; ядерную крылатую ракету наземного базирования с ядерной установкой; и автономную подводную торпеду с ядерной установкой и ядерным двигателем", – цитирует доклад издание.
Китай, в свою очередь, создал новую мобильную стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету, а также ракету шахтного базирования с несколькими боеголовками. Кроме того, "Поднебесная" ввела в эксплуатацию свою самую современную подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами.
В докладе также упоминаются успехи в развитии ядерного потенциала у КНДР и Ирана.
Напомним, в апреле 2021 года в США заговорили о необходимости модернизировать ядерные силы сдерживания из-за растущего ядерного потенциала России и Китая.
14 июня в НАТО заявили, что Североатлантический альянс комплексно ответит на наращивание военной мощи России, но не будет просто копировать ее усиление в сфере ядерных вооружений.
1 июля The Washington Post со ссылкой на ряд независимых экспертов сообщил, что Китай предположительно начал строительство более 100 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.
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Як повідомляє американське видання https://thehill.com/opinion/national-security/561796-chinas-military-prepares-for-war-while-americas-military-goes-woke The Hill , - поведінка режиму лідера Китаю Сі Цзіньпіна свідчить про те, що країна готується до війни; допоки американська сторона лише почала нарощувати військовий потенціал та модернізувати обороноздатність.
Такі висновки було зроблено після того, як лідер Китаю звернувся до членів Комуністичної партії (КПК) з нагоди її сторіччя. Він заявив, що ті, хто намагаються "вбити клин між партією та китайською нацією", зіткнуться з "високою металевою стіною, зробленою 1,4 млрд китайців". В рамках свого звернення лідер КНР пообіцяв посилити централізований контроль над партією та попередив її опонентів, що їх "очистять, як віруси". Також він оголосив про розширення та модернізацію народної армії заради захисту "китайського суверенітету, безпеки та інтересів розвитку". Він вкотре сказав про те, що Тайвань - частина китайської території, тому будь-які спроби отримати незалежність зіткнуться з "китайською силою".
На думку американської сторони, заява лідера КНР звучить як така, чия країна готується до конфлікту.
Це підтверджує велика кількість фактів. Протягом 2020 року китайська армія порушила повітряний простір Тайваню 380 разів. У квітні атакувати територію Тайваню збиралися 25 літаків, чотири бомбардувальними та атомні боєголовки.
При цьому, видання https://thehill.com/opinion/national-security/561796-chinas-military-prepares-for-war-while-americas-military-goes-woke The Hill робить акцент на тому, що "мирне возз'єднання" - ціль КПК. Але будь-яке "возз'єднання" можливе тільки на умовах Пекіну.