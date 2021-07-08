Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом

Российские оккупанты в ОРДО выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом.

Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на СМИ террористов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. За дом, отобранный у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, установили стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.

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"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", - говорится в объявлении российских оккупантов о продаже чужого дома.

СМИ террористов отмечают, что "процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами" запущенны лично главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.