Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом
Российские оккупанты в ОРДО выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом.
Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на СМИ террористов, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. За дом, отобранный у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, установили стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.
"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", - говорится в объявлении российских оккупантов о продаже чужого дома.
СМИ террористов отмечают, что "процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами" запущенны лично главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.
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больше уже ничего нету.
Краще вже дрочити аніж забирати з ДНР людину яка примудрилася там 7 років прожити і не померла.
Это правовой беспредел , преступление .
Украина обязана официально сделать заявление на международном уровне .