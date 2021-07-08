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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом

Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом

Российские оккупанты в ОРДО выставили на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом.

 Об этом сообщает ОстроВ со ссылкой на СМИ террористов, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о жилом доме под Ясиноватой. За дом, отобранный у собственников, вынужденных покинуть его из-за российской оккупации, установили стартовую цену в 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.

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"Домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки — 2008. Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая — кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы — шлакоблоки", - говорится в объявлении российских оккупантов о продаже чужого дома.

СМИ террористов отмечают, что "процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими дончанами" запущенны лично главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

Автор: 

мародерство (461) Донбасс (26956) переселенцы (531) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+19
Хорошая новость для любителей "рускаго мира" в Украине. Перед тем как приглашать танки путина, подумайте о стоимости своей недвижимости и кому она вообще потом будет нужна?
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08.07.2021 14:58
+16
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 4234
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08.07.2021 15:09
+16
МОЖЕ У ПЕРШОЇ БЛЕДІ МРІЯ НАКІНЕЦЬ ЗДІЙСНИТЬСЯ ....

Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 3392
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08.07.2021 15:16
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Хорошая новость для любителей "рускаго мира" в Украине. Перед тем как приглашать танки путина, подумайте о стоимости своей недвижимости и кому она вообще потом будет нужна?
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08.07.2021 14:58 Ответить
По статистиці прихильники руського миру це найбідніші версти населення у яких немає нерухомості
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08.07.2021 15:03 Ответить
Медведчук?
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08.07.2021 15:04 Ответить
А він хіба прихильник руського миру ? Він український націоналіст (с) *****
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08.07.2021 15:19 Ответить
український націоналіст руського миру
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08.07.2021 15:20 Ответить
Сенс у тому, що Медведчук навряд переймається проблемами руського миру, він переймається грошима та владою, а ось саме фанатичні прихильники руського миру, це як правило бідні та асоціальні елементи
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08.07.2021 15:29 Ответить
Асоціальні, але не анаціональні. В Україні можна бути або патріотом України, або патріотом Росії. Ще трішки є Угорщини. Ті, що кажуть, що їм все одно - брешуть, бо вони патріоти Россії.
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08.07.2021 15:35 Ответить
московського патріархату
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08.07.2021 17:20 Ответить
Ніт, він не прихильник. Він член команди "Російського світу"
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08.07.2021 16:12 Ответить
Мда? И у кого в Украине нет недвижимости, кроме самых молодых? Для справки: недвижимость это дом, квартира, дача, гараж, земельный участок. Покажите человека, в семье которого нет хоть чего-то из этого.
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08.07.2021 15:55 Ответить
Так ви б спочатку визначилися самі, "у кого нема" чи "в сім'ї кого нема" бо це дві зовсім різні речі.
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08.07.2021 16:15 Ответить
Якщо у вас немає власної квартири і ви живете з батьками у їхній квартирі, то чи можете ви стверджувати, що якщо їх квартиру продадуть, то вас це не буде стосуватись?
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08.07.2021 21:46 Ответить
Так, звісно. Я ж не бидло.
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09.07.2021 09:06 Ответить
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 4234
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08.07.2021 15:09 Ответить
Вторгують собі на бухло. А унітаз хоч є, чи вже поцупили?
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08.07.2021 14:59 Ответить
там же написано - стены из кирпича и шлакоблока. и огород, заросший бурьяном по пояс.
больше уже ничего нету.
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08.07.2021 15:07 Ответить
с другой стороны - считай вилла. в отличие от...
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 5215
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08.07.2021 15:11 Ответить
МОЖЕ У ПЕРШОЇ БЛЕДІ МРІЯ НАКІНЕЦЬ ЗДІЙСНИТЬСЯ ....

Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 3392
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08.07.2021 15:16 Ответить
Біднятко, це ж як тяжко всю цю площу віником мести!
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08.07.2021 16:17 Ответить
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 7987
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08.07.2021 15:13 Ответить
"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!! )))
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08.07.2021 15:00 Ответить
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 9524
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08.07.2021 15:07 Ответить
Российские оккупанты на Донбассе выставили на продажу первый отобранный у вынужденных переселенцев дом - Цензор.НЕТ 5867
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08.07.2021 15:14 Ответить
Та ну її.
Краще вже дрочити аніж забирати з ДНР людину яка примудрилася там 7 років прожити і не померла.
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08.07.2021 16:19 Ответить
Того ,кто его ,дом ,купит рано или поздно из него выселят.
Это правовой беспредел , преступление .
Украина обязана официально сделать заявление на международном уровне .
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08.07.2021 15:16 Ответить
Як там зелений чмирьок? Не хоче цим переселенцям в очі зазирнути? Як він хотів зазирнути в очі пуйлу?
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08.07.2021 15:20 Ответить
Бідніє миршаве пуйло,бідніє...
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08.07.2021 15:35 Ответить
Дождались! Решились! Освоили ребятки новую золотую жилу. Вот теперь заживут! Последний, правда, ресурс проедают. Дальше только жрать друг друга.
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08.07.2021 15:51 Ответить
Без вариантов там потеря собственности, даже если бы хозяин приехал, объявили бы шпионом, на подвал, утюг или что то там ещё, украинский нотариус, хозяин переписывает на абырвалга, хозяина или в посадку или запугают, чтоб молчал. Орда, она такая. Без вариантов.
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08.07.2021 15:55 Ответить
Недвижимость... если бы двигалась, уже б украли.
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08.07.2021 15:58 Ответить
Интересно а вынужденные переселенцы этого дома куда переселенцы - на роиссию или в Украину?
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08.07.2021 16:01 Ответить
Отжатые авто и заводы на металлолом закончились.. Ожидаемо.
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08.07.2021 16:03 Ответить
Пан Зеленський повинен собі придбати в колекцію до нерухомості в криму.
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08.07.2021 17:10 Ответить
 
 