И.о. главы САП Грищук о деле замглавы ОП Татарова: "Он получил подозрение. Отсчет пошел"

Производство в отношении замглавы ОП Олега Татарова где-то "висит" на просторах ЕРДР.

Об этом и.о. главы САП Максим Грищук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Как только в любом производстве мы предъявляем подозрение, в течение следующих 60 дней должны принять одно из трех решений: направить дело в суд, закрыть его или продлить срок расследования, если не хватает времени. Он получил подозрение. Отсчет, как говорится, пошел. И однажды срок досудебного расследования был продлен. В следующий раз, насколько мне известно, следственный судья отказал. В частности по основаниям, которые неуполномоченный орган расследует", - заявил он.

В то же время Грищук отметил, что по решению Печерского райсуда Киева изменен орган расследования, от НАБУ это дело перешло в СБУ.

Также Грищук заявил, что видел Татарова несколько раз на заседаниях Консультативного совета по антикоррупционной реформе.

Полный текст интервью с Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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