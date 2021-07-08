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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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И.о. главы САП Грищук о деле замглавы ОП Татарова: "Он получил подозрение. Отсчет пошел"

И.о. главы САП Грищук о деле замглавы ОП Татарова:

Производство в отношении замглавы ОП Олега Татарова где-то "висит" на просторах ЕРДР.

Об этом и.о. главы САП Максим Грищук рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Как только в любом производстве мы предъявляем подозрение, в течение следующих 60 дней должны принять одно из трех решений: направить дело в суд, закрыть его или продлить срок расследования, если не хватает времени. Он получил подозрение. Отсчет, как говорится, пошел. И однажды срок досудебного расследования был продлен. В следующий раз, насколько мне известно, следственный судья отказал. В частности по основаниям, которые неуполномоченный орган расследует", - заявил он.

В то же время Грищук отметил, что по решению Печерского райсуда Киева изменен орган расследования, от НАБУ это дело перешло в СБУ.

Также Грищук заявил, что видел Татарова несколько раз на заседаниях Консультативного совета по антикоррупционной реформе.

Полный текст интервью с Максимом Грищуком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Автор: 

Грищук Максим (54) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+10
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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08.07.2021 14:57
+8
У этого татарова неприкосновенности побольше чем у бубочки. Трэш.
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08.07.2021 14:59
+8
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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08.07.2021 15:02
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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08.07.2021 14:57 Ответить
Непонятно, но здорово. Токо много букофф. Можно ишо раз и помедленнее.
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08.07.2021 14:59 Ответить
У этого татарова неприкосновенности побольше чем у бубочки. Трэш.
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08.07.2021 14:59 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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08.07.2021 15:02 Ответить
тартаров повертається з засідання ради з антикорупційної реформи..
В.о. глави САП Грищук про справу заступника голови ОП Татарова: "Він отримав підозру. Відлік пішов" - Цензор.НЕТ 6945
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08.07.2021 15:22 Ответить
Закрийте цю тварюку як найскорше і як найдалі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.07.2021 15:26 Ответить
Тіпа хотіли правосудд'я нате)))) вони вже стєбуться з нас
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08.07.2021 15:33 Ответить
Бубочка Татарова відмазує а сам сяде...
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08.07.2021 15:37 Ответить
преступник участвует в антикоррупционных форумах)))) бред какой то творится в стране
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08.07.2021 18:27 Ответить
Госдеп в шоке. Ермак звонил Нуланд из кабинета Зеленского. Теперь линия отключена. Будете звонить через коммутатор МИДа
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08.07.2021 20:23 Ответить
 
 