Горсовет Одессы хочет отсудить у владельца танкера "Delfi" более 7,5 млн грн

Хозяйственный суд Одессы открыл еще одно производство по иску к компании Mister Drake PC, владеющей танкером "Delfi", который сел на мель возле Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что производство открыто по иску Одесского городского совета.

"В исковом заявлении указано, что в результате аварийного морского происшествия, произошедшего 29.11.2019 г., было повреждены подводный волнолом №7, который находится между траверсами №10 и №10а в районе пляжа "Дельфин" в городе Одессе, в результате чего территориальной громаде Одессы в лице Одесского городского совета был нанесен ущерб в размере 7584268, 92 грн", - говорится в сообщении.

29 июня 2021 Хозяйственный суд Одесской области:



- открыл производство по делу;

- назначил подготовительное заседание на 13 декабря 2021 в 14:00;

- обязал Одесский городской совет предоставить нотариально заверенные переводы на английский язык определения об открытии производства, искового заявления и просьбы о вручении за границей судебных или внесудебных документов;

- прекратил производство по делу 916/1771/21 в связи с необходимостью направить перевод заверенных документов в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии для надлежащего уведомления ответчика.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма. Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета. 16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно распространилось в сторону пляжа.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля. В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс. 26 августа судно удалось поставить на ровный киль. В сентябре Delfi отбуксировали в порт Черноморска, что в Одесской области.

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