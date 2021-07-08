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Свыше 50 претендентов подали заявки на конкурс по назначению директора Бюро экономической безопасности, - Любченко

Свыше 50 претендентов подали заявки на конкурс по назначению директора Бюро экономической безопасности, - Любченко

Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) заинтересовал более 50 кандидатов.

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже получена 51 заявка, однако пока сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.

Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на которой эта информация станет более полной.

Первый вице-премьер также воздержался от комментария конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

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Автор: 

конкурс (1143) Любченко Алексей (80) Бюро экономической безопасности (208)


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а "оберуть " того кого потрібно ...
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08.07.2021 15:50 Ответить
На фронт лохов нет, а вот сидеть в новой реинкарнации налоговой полиции и ОБЭПа, с зарплатами в разы больше и на тех же темах, целая очередь
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08.07.2021 16:04 Ответить
https://censor.net/ru/news/3275890/eksministr_finansov_danilyuk_reshil_uchastvovat_v_konkurse_na_direktora_beb

Ніхто з незалежних той конкурс не пройдуть. Не пропустять зебіли.
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08.07.2021 16:10 Ответить
Саймона Шустера призначте, бгг
https://time.com/6076035/erik-prince-ukraine-private-army/

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https://mobile.twitter.com/maxlinski Max Linski @maxlinski

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Приятель Трампа, Эрик Принс пытался выкупить в Украине Мотор Сич;
стоимость вопроса - 10 ярдов;
ближайшие помощники этого короля наемников в Украине - Артеменко и Деркач, т.е. проверенная русня
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08.07.2021 16:14 Ответить
 
 