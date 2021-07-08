Свыше 50 претендентов подали заявки на конкурс по назначению директора Бюро экономической безопасности, - Любченко
Конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) заинтересовал более 50 кандидатов.
Об этом сообщил первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, уже получена 51 заявка, однако пока сложно назвать их точное количество, так как некоторые заявки могли подаваться по почте.
Любченко уточнил, что в пятницу состоится заседание конкурсной комиссии, на которой эта информация станет более полной.
Первый вице-премьер также воздержался от комментария конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.
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Ніхто з незалежних той конкурс не пройдуть. Не пропустять зебіли.
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Приятель Трампа, Эрик Принс пытался выкупить в Украине Мотор Сич;
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